Trump aynı Ceyar gibi değil mi

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- Bazen “bu kadar da olmaz” dedirtiyor ama yine de büyük bir ilgiyle izletiyor kendisini.

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- Her şeyi para, güç, maddiyat falan ama yine de kayıtsız bir tebessüme yol açabiliyor.

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- Eline fırsat geçtiğinde ezmeye bayılıyor ama yine de net bir öfke uyandırmıyor.

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- Kötü adam rolünü başarıyla oynuyor ama yine de küresel şovun en büyük yıldızı.

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- Çok yüzeysel, çok megaloman ama yine de çevirdiği dümenlere acayip meraklıyız.





‘YANKI / GÖRÜNMEZ EL’ DİZİSİYLE İLGİLİ NOTLAR

- TRT’nin “Tabii” platformunda 28 Şubat dönemini anlatan bir dizi başladığını duyduğumda açık söyleyeyim pek umudum yoktu. “Dönemi karikatürize etmişlerdir, sloganik bir dizi yapmışlardır, iyiler ile kötüler arasında net çizgiler çekmişlerdir” falan diye düşündüm.

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- Korkarak açtım diziyi. Sürpriz! Meğer korkmaya hiç gerek yokmuş. Acayip soğukkanlı yaklaşmışlar 28 Şubat sürecine. Hiç öyle kaba saba bir propaganda yoktu dizide.

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- Dizideki karakterler, süper sahiciydi. Salt kötüler ve salt iyiler yoktu. Sloganik yaklaşımlar yerine anlama çabası vardı. Abartıya pek kaçılmamıştı. Soğukkanlılıktan uzaklaşılmamıştı.

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- Ragıp Savaş’ın canlandırdığı gazete yöneticisi, 28 Şubat’ın önde gelen gazete yöneticilerine acayip benziyordu. Ragıp Savaş’a bravo doğrusu. Hiç karikatürize etmeden canlandırmış bu karakteri.

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- Cihangir Ceylan’ın canlandırdığı bankacı karakteri ise müthişti. İki dünya arasında sıkışıp kalan tipler vardı 28 Şubat’ta. O arada kalmışlığı pek güzel vurgulamış Ceylan. Bayıldım. Hayran kaldım.

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- Bu diziye emeği geçen herkesi kutluyorum. Özellikle sergiledikleri incelik ve kaçındıkları nobranlık nedeniyle.

KEDİM SEKTER’İN YAŞLANMASI

- Zaten çok uyuyordu. Artık daha çok uyuyor.

- Zaten miskin bir kediydi. Artık miskinliğin Nirvana’sında.

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- Zaten üşeniyordu. Artık tam bir Oblomov gibi.

- Zaten oyun sevmezdi. Artık oyuncak fareye bile dönüp bakmıyor.

- Zaten pek arsız değildi. Artık en sevdiği yiyecek karşısında bile milim heyecanlanmıyor.

- Zaten hoplayıp zıplamazdı. Artık neredeyse hiç kıpırdamıyor.

- Zaten pek sokulgan değildi. Artık tamamen asosyal.

- Zaten misafir sevmezdi. Artık insan görmek istemiyor.

- Zaten kuşlara karşı kayıtsızdı. Artık burnunun dibinde uçsalar bile santim kıpırdamıyor.





YOZGAT DEYİP GEÇMEYECEKSİN

TÜRKİYE’nin en büyük şeflerinden Ömür Akkor’a soruyorlar:

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“Türkiye’nin gastronomi açısından en iyi üç şehri hangileridir?”

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Ömür Akkor’un yanıtı:

*

“Birincilik Çorum ve Yozgat’ındır. Bu kadar az malzemeyle bu kadar çok çeşidi çok az il çıkarıyor.”

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Haksız yere çok hırpalanmıştır Çorum ve Yozgat.

Ömür Akkor’un bu iki ilimize birincilik vermesi, ilaç gibi geldi valla.

GÜLÜCÜKLÜ YANIT

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan’a, TV 100’de Ekrem İmamoğlu’nun “Türkiye, Suriye masasında yok” açıklaması soruluyor.

Hakan Fidan’ın buna yanıtı, sadece ve sadece gülücük oluyor.

*

Bir gülücük, bazen ciltler dolusu ansiklopediden daha fazlasını anlatabilir.

YAREN’DEN SIKILMIYORUZ

ÇOK çabuk sıkılma çağındayız.

Her şeyden ama her şeyden çabuk sıkılıyoruz.

Bu nedenle Yaren leylek tantanasından da çabuk sıkılacağımızı düşünüyordum.

*

Çok çabuk sıkılma çağında Yaren leylekten sıkılmamayı başardık.

Yaşasın!