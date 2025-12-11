×
Ahmet HAKAN

Tragedya hümanizma helenizma... Hiçbirinden çakmayan bir yörük
Tragedya hümanizma helenizma... Hiçbirinden çakmayan bir yörük

#CHP #Hasan Ufuk Çakır #AK Parti

CHP’den kopan, koparılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır şöyle biridir:

- Bir Yörüktür. En büyük zevki Toros yaylalarında yaylamak olan bir Yörüktür.

- Tragedya, hümanizma, Helenizma... Hiçbirinden çakmayan bir Yörüktür.

- Bir bazlama, bir kıl çadır, üç telli bir zımbırtıdır.

- Sanki elitizme, entelliğe falan bir tepki olarak dünyaya gelmiştir.

- Kopkoyu, sımsıkı, kap kalın bir şivesi vardır: Kafayı gözü yararak konuşur.

- Kıl şalvarı çeker, kurtlu çarığı giyer, kevkeyle çimer, peynir basar.

CHP, işte böyle bir milletvekilini kaybetti.

*

Partisinden tek bir isteği vardı bu izzet-i nefsine düşkün Yörüğün.

Dedi ki:

*

Bizim partinin televizyonu Halk TV, benim hakkımda ‘oto hırsızı’ diye haber yaptı. Bu iftirayla benim şerefimle oynadılar. Haysiyetimle oynadılar. Ne olur biriniz çıkın da Halk TV’ye bir şey deyin. ‘Bu adam bizim partimizin milletvekilidir. Halk TV, milletvekilimizin şerefiyle oynama’ diye minicik bir tepki gösterin.

*

Göstermediler, umursamadılar, tek bir kelime bile etmediler.

İşte sırf bu yüzden nevri döndü, kafasının tası attı. Resmen deliye döndü bu Yörük.

Ve sonuçta: Partisi ihraç etmek istedi, o da “siz beni kovamazsınız, ben CHP’den istifa ediyorum” diye çekip gitti.

*

Partilerine mensup bir milletvekilinin haysiyetine sahip çıkmak adına... İmamoğlu için yaptıklarının trilyonda birini yapacaklardı, yapmadılar.

Ayıptır, iftira atma Halk TV” diyeceklerdi. Demediler. Ne yönetebildiler olayı ne de idare edebildiler.

*

Böylece Tayyip Erdoğan kendilerine “elitist” falan dediğinde...

Anında sahaya sürecekleri “ayaklı elitizm karşıtı” milletvekilini kaybettiler.

Vah ki vah. Vah ki vah.

*

Not: Yazımdaki bazı ifadeleri Hasan Hüseyin’in Koçero şiirinden aldım. Bazılarınız şiiri okudu bazılarınız da Ahmet Kaya ve Selda Bağcan’ın şarkılarında dinledi.

MECLİS’TE MUAZZAM BİR PERFORMANS

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in geçen gün Meclis’te yaptığı konuşmayı izlediniz mi?

Benim son dönemde izlediğim açık ara en iyi Meclis konuşmasıydı.

*

Özgür Özel’in de dinlediği o konuşmada Abdullah Güler, çok etkili bir taktik izledi.

Üç adıma oturttu konuşmasını:

*

- BİRİNCİ ADIM: Özgür Özel’in “Fatih Belediyesi’nde büyük yolsuzluk” ya da “Ordu’nun falanca beldesinde büyük yolsuzluk” diye bazı AK Parti belediyelerine yönelik ortaya attığı yolsuzluk suçlamalarını anlattı. Ardından da bu suçlamaları boşa çıkaracak yanıtlar verdi.

*

- İKİNCİ ADIM: İkinci adımda İBB İddianamesinde yer alan iddialardan örnekler vermeye başladı. Mesela: Meşhur üç villa iddiasının ayrıntılarını anlattı. Mesela: 73 bin lira maaş alan İBB çalışanı harita mühendisi Yakup Öner’in Sarıyer’deki dubleks daireye, lüks otomobillere, banka hesabındaki 85 milyon liraya nasıl sahip olduğunu sordu.

*

- ÜÇÜNCÜ ADIM: En sonunda da Özgür Özel’in bulunduğu sıralara dönerek... “AK Partili belediyelerle ilgili yalan yanlış iddialar söz konusu olduğunda ‘büyük yolsuzluk’ diye ortalığı inletiyorsunuz ama İBB iddianamesinde yer alan belgeli yolsuzluklar karşısında sus pus oluyorsunuz” dedi.

*

Abdullah Güler, bu üç adımı takip ederken...

Abartılı yaklaşımlardan kaçındı. Alabildiğine doğal kaldı. Laf atmalara etkili yanıtlar verdi. Masumiyet karinesine bağlılık vurgusu yaptı. Konuyu asla dağıtmadı. Heyecanı organikti. Üslubu hakkaniyetliydi.

Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerinde olsam...

“Abdullah! Madem sende böyle bir cevher vardı da bu zamana kadar bu cevheri neden ortaya çıkarmadın” diye azıcık sitem ederdim.

KOMÜNİSTLER ONLINE MI

EKREM İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü’ye yaptığı açıklamayı okuyordum.

İlk cümleleri şunlardı:

*

Ömrüm boyunca bu ülkeye komünizm gelmesin diye mücadele ettim. Pişmanım.

*

Bu cümleyi okuyunca ilk tepkim şu oldu:

*

Herhalde artık komünizmin kadrini kıymetini anladığını söyleyecek.

Fakat o da ne?

Hasan İmamoğlu ters köşeye yatırdı beni.

Şöyle devam ediyordu sözleri:

Komünizme artık gerek yok. Çünkü istedikleri zaman komünizm ilan ediliyor. Malınıza, mülkünüze el konuluyor.

*

Komünizmi herkesin malına mülküne el koymak olarak anlayan Hasan İmamoğlu, demek ki AK Parti iktidarını bir tür komünist iktidar olarak görüyormuş.

*

Nazımları, İdris Küçükömerleri, Suphi yoldaşları falan...

Mezarlarında ters döndürmüştür bu açıklama.

Marx, Engels, Lenin’i ne hale getirmiştir, varın siz hesap edin.

