Torununa süt alamayan viskici Yıldız Teyze

Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.
*
Bu arada...
Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...
Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:
*
“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Yine aynı şeyler oldu:
*
Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...
İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:
*
BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.
*
Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...
Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.
Söyledikleri şunlar:
*
“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
*
Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
*
Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.
*
Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.
Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.
AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
*
Ben de diyorum ki:
*
Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
*
Diyorlar ki:
*
- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
*
- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
*
- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
*
- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
*
MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
*
Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
*
-
Kazanmaya çalışmak yerine...
- Ötelersen...
- Dışlarsan...
- İtersen...
- Mahkûm edersen...
- Yargılarsan...
- PKK’dan ayırmazsan...
- Yaftalarsan...
Bu 40 yıl süresince...
Yapılmayan kalmadı.
*
- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...
*
- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...
*
- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...
Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...
*
Peki ya gerçek? Tam tersi.
Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.
*
Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.
*
Dedim ki:
Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.
Muhalefet dışlanmadı diye...
Demokratik bir tutum sergilendi diye...
Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...
Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...
Memnun oldum.
Fakat ne oldu?
Katil kimdir?
*
Tabii ki tetiği çeken alçaktır.
Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.
Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.
Tabii ki örgütün uzantılarıdır.
Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.
*
Torununa süt alamayan viskici Yıldız Teyze
CHP’nin bir toplantısında kürsüye çıkarmışlar Yıldız Teyze’yi...
Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
*
Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
*
Ve dün...
Yıldız Teyze’nin fotoğrafları düşüyor sosyal medyaya...
Fotoğraflarda Yıldız Teyze’nin hiç de ajitasyon yaptığı gibi bir hayatı olmadığını görüyoruz.
Rakı sofraları, viskiler falan...
*
“CHP yönetiminin beceriksizliği” denilen şeyin zirvesidir bu.
*
Hakiki bir fukarayı bulup konuşturmaktan aciz bir parti yönetiminden kime ne hayır gelecek, bilmiyorum.
KADİM DOSTUMU KAYBETTİM
TAYLAN Bilgel, benim kadim dostumdu.
Kendisini Aydın Doğan’ın meclislerinde tanımıştım.
Aramızda kişisel bir dostluk gelişmişti, “kadim dostum” olmuştu.
Sürekli görüşüyorduk Taylan Bilgel’le... Temasımız hiç kopmadı.
*
Dost biriktirmeye kıymet verirdi, yüce gönüllülüğüyle hepimizi etkilerdi, bir yardım talebi aldığında onu kendi işinden daha önemli bilirdi. İflah olmaz bir Demirelciydi, Demirel’le anıları meşhurdu. Demirel’in sırlarını bilirdi ve “Bu sırlar benimle mezara gidecek” derdi. Son dönemde ise siyaseti hep sağduyulu bir gözle izliyordu.
*
Allah gani gani rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.
İYİ BİR DOKTORDAN BEKLEDİĞİM ŞEYLER
- “Bir sütlaç da mı yiyemeyeceğim?” diye sorduğumda... “Ye yahu ye! Bir taneden bir şey olmaz” demeli, diyebilmeli.
*
- Acı gerçekleri çikolatayla kaplayarak söylemeli... “Küt” diye “Senin durum berbat!” dememeli.
*
- Mizah duygusu olmalı. Mesela telefonla arayıp “Benim kalbim biraz hızlı mı çarpıyor ne?” diye sorduğumda “Kedidir kedi” diyerek kafa bulmalı.
*
- “Bir şeyin yok. İki güne geçer” dememeli. Mutlaka bir ilaç yazmalı.
*
- “Psikolojiktir psikolojik” cevabını, literatüründen tamamen çıkarmalı.
*
- “Ama ben internette baktım, öyle yazmıyor” falan dediğimde hemen sinirlenip öfkelenmemeli.
ÖZGÜR ÖZEL’İN SÖZLERİNİN ALTINA İMZA ATARIM
YERYÜZÜNDE bir aşı adaletsizliği var.
*
Dünya Ticaret Örgütü’nde “aşı üreten ülkelerin, aşıyla ilgili verileri yoksul ülkelerle paylaşması ve onların da aşı üretebilmelerinin sağlanması” doğrultusunda bir talep oylandı.
ABD, AB, İngiltere ve İsviçre’nin oylarıyla bu talep reddedildi.
*
CHP’li Özgür Özel, işte bu yamyamlığa dikkat çeken bir basın toplantısı düzenledi.
*
Söyledikleri şunlar:
*
“Batsın bu dünya deniyor ya, adaleti buysa, ahlakı buysa hakikaten batsın bu dünya ve batar bu dünya. 4 yoksul Çinlinin içtiği bir çorba, İngiliz başbakanı yoğun bakıma sokuyorsa, dünyada aşı adaleti olmalıdır. Dünya Ticaret Örgütü’nün bu kararını tarihin önünde kınıyoruz.”
*
Altına imzamı atıyorum. Hakikaten batsın bu dünya.
AYŞENUR VE EMİN NEDEN BU KADAR KOLAY YALAN SÖYLEYEBİLİYOR?
HALK TV’de izledim.
Ayşenur Arslan ve Emin Çapa, “Ali Erbaş, Amerikan hastanesinde tedavi görüyor” palavrası üzerinden...
Ali Erbaş’a laflar saydırıyorlar.
*
- “Bu haber doğru mu acaba? Bir teyit etsek” diye en küçük bir araştırma yapmaya bile tenezzül buyurmuyorlar.
- “Sosyal medyada her gördüğümüzün üzerine atlamayalım” diye bir titizlenmeye gerek bile duymuyorlar.
- “Yalan çıkarsa rezil oluruz, mahcup oluruz, bizi tefe koyarlar” diye bir kaygının zerresini bile taşımıyorlar.
*
Oysa her iki isim de yıllardır merkez medyada habercilik yaptı. İşin adabını, kuralını, ahlakını, gereğini hepimizden daha iyi bilirler. “Yalan haber” vermenin, mesleki açıdan ne denli utanç verici bir şey olduğunun sonsuz farkındadırlar.
*
Peki nedir bu arkadaşlarımızı bu duruma sokup tanınmaz hale getiren?
Cevap veriyorum:
Siyasi iklim ve onun doğurduğu medya düzeni.
*
Bir kitleleri var. Onlara sesleniyorlar. Ve hepsinden önemlisi asla ve kata utandırılmayacaklarını biliyorlar.
*
Umudum yok ama yine de “Bu düzen değişmeli” diyorum.
CİHANGİR İSLAM HAKLIDIR
CHP’ye transfer olan Cihangir İslam’ın sekiz sene önce sosyal medyada paylaştığı mesaj şuydu:
*
“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
*
Ben de “İnsan görüş değiştirebilir. Ama tek bir şartla... Eskiden neden öyle düşündüğünü, şimdi neden böyle düşündüğünü açıklamalıdır” diye yazmıştım. Ve şöyle demiştim: Anıtkabir mesajını izah etmelidir Cihangir Bey.
*
Cihangir Bey’e Anıtkabir mesajını sormuşlar. O da geçiştirmiş. Tek bir harf bile etmemiş. Kızmadım kendisine. Kızamadım. Gerçekten bu denli süfli bir mesajın nesini izah edebilirdi ki? Haklıdır geçiştirmekte.