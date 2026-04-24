Tom Barrack olayı: Ne İsa’ya ne Musa’ya

Haberin Devamı

ABD’nin anlı şanlı gazetesi Wall Street Journal, tam bir “Tom Barrack karşıtı” başyazıya yer vermiş.

*

Başyazıda şu iki şeyle suçlanıyor Tom Barrack:

- BİR: Türkiye yanlısı olmak.

- İKİ: İsrail karşıtlığı yapmak.

*

Gazeteye göre Tom Barrack’ın günahları şunlarmış:

- ABD politikalarını savunmamak.

- Türkiye adına İsrail’i tehdit etmek.

- “Türkiye uğraşılacak bir ülke değil” demek.

- Hizbullah’la İsrail’i eşitlemek.

- Bu arada YPG’yi de sırtından bıçaklamak.

Düşünün:

*

- Hem Amerikan kurulu düzeninin en önemli yayın organı tarafından “Türkiye yanlısı” olmakla suçlanıyorsun.

*

- Hem de Türkiye’de herkes tarafından taşlanıp lanetleniyor, hatta “istenmeyen adam” ilan ediliyorsun.

*

Yakında Tom Barrack’tan şöyle bir açıklama gelirse hiç şaşırmayacağım:

*

“Vay arkadaş! Ne İsa’ya ne Musa’ya yaranabildik.”

Haberin Devamı

REZAN EPÖZDEMİR’E VİCDANİ BİR BORÇ

REZAN Epözdemir’le bir dostluğum yok.

Hatta onu çok sert şekilde eleştirmişliğim bile var.

*

Bir süre önce Rezan Epözdemir hakkında korkunç suçlamalar uçuştu havalarda.

“Casus” dediler. “FETÖ’ye yardım etti” dediler.

Daha neler neler dediler.

Gözaltına alındı, tutuklandı. Perişan oldu adam.

Hatta bu süreçte annesi maalesef lenf kanseri olmuş üzüntüden.

*

Peki sonuç?

Sonuç şu: Mahkeme, Rezzan Epözdemir hakkında “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” kararı verdi.

Yani casusluk gibi, FETÖ’ye yardım gibi suç isnatlarının...

Hukuka aykırı olduğu, gerçek dışı olduğu, iftira olduğu yargı kararıyla sabit hale geldi.

*

Madem Rezan Epözdemir’le ilgili suç isnatları, cümle aleme davul zurnayla duyuruldu.

O halde...

Mahkemenin verdiği “Kovuşturmaya Yer Yoktur” kararını kamuoyuna duyurmak boynumuzun borcudur.





AH İLBER HOCAM AH

GAZİANTEP’te 23 Nisan şenliklerinde çocuklar, mehter müziği icra etmişler.

CHP İl Başkanı da yanındakilerle birlikte...

Haberin Devamı

“Bu saray özentiliğidir, biz neo-Osmanlı değiliz” falan diyerek bunu protesto etmişler ve çocuklara sırtlarını dönmüşler.





*

Mehter, dünyanın bilinen en eski askeri müzik topluluklarından biridir.

Avrupa’daki askeri bando geleneği, mehterden etkilenmiştir.

Tarihimizin bir parçasıdır.

*

Mehter, bu milletin tarihidir.

Mehtere düşmanlık eden, bu milletin tarihine düşmanlık etmiş olur.

*

Ah İlber Hocam ah!

Yaşasaydın da şunlara hadlerini bildirseydin.





KEŞKE YÜZÜNE DENK GELSEYDİ

İRAN’ın devrik Şah’ının oğluna Almanya’da domates sosu fırlatmışlar.

*

Açıp baktım hemen görüntüye.

İzleyince sadece şunu söyledim:

*

“Bu kimseyi kesmez ki! Keşke yüzüne denk gelseydi.”





SAVAŞTA SON DURUM

Haberin Devamı

İRAN: Teslim koşullarında masaya oturmayarak, blöfü yemeyerek, elindeki kozların farkında olarak... Çok fena karizma yapmış durumda.

*

ABD: “Vururum” diye tehdit ettikten sonra ateşkesi süresiz uzatmak zorunda kalmasıyla... Çok fena madara olmuş durumda.

GIRGIR BİR GIRGIRİYE SORUSU

70’lerde kalmış çok bayat, çok yorgun, çok apolitik bir Sulukule teması için...

Halkımızın en çağdaş kesimi...

Nasıl olur da...

- Sürüm sürüm sürünmeye katlanır?

- 4 bin lirayı falan rahatlıkla bayılır?

- Sahneyi görmeyen plastik sandalyeye fit olur?

AKIN GÜRLEK İZLENİMLERİ

Geçenlerde Tarafsız Bölge’de bir araya geldik Adalet Bakanı Akın Gürlek’le. İzlenimlerimi aktarıyorum:

- Üçüncü kez televizyona çıkmış Akın Gürlek. Ekranda çok rahat ve çok profesyoneldi. Ekran adaptasyonu hızlı yani.

*

Haberin Devamı

- Bakanlığa da alışmış görünüyordu. İki buçuk yıl Adalet Bakan Yardımcılığı yapmasının bunda payı büyük.

*

- Faili meçhul kalmış kadın ve çocuk cinayetleri... Bunların çözülmesine kendisini adamış. Sürekli vurguladığı ilke şu: “Ucu nereye kadar giderse”.

*

- İmamoğlu davasını geride bırakmak istiyor. Ama konu açılırsa... Yaptığı işi sonuna kadar savunmaktan da geri durmuyor.

*

- Şöyle bir sorunu var: Biraz hızlı konuşuyor, vurgulayarak, tekrar ederek hızlı konuşuyor. Anlatım tarzı bu. Tarzına alışınca yadırgamıyorsun.

*

- Program öncesi çay kahve içerken gözlemlediğim ise şu: Hoş sohbet biri. Espri kaldırıyor. Mizah duygusu gelişmiş.