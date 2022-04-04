Tırtık siyaseti tutmaz

Muhalefet bloku, sırf AK Parti’nin oylarını tırtıklasınlar diye...
Deva ve Gelecek’e bol bol yatırım yapıyor.
*
Bu yatırımdan bir kazanç elde edebilirler mi?
Hiç sanmıyorum.
Çünkü tırtık siyasetinin işe yaradığı pek görülmemiştir.
*
Bir siyasi partiden etkili kopuş...
İki türlü olur:
*
Ya giderken ana gövdeyi alıp götürürsün. Bakınız: Erdoğan’ın başlattığı AK Parti hareketi.
*
Ya da giderken hatırı sayılır bir bölünme yaratırsın. Bakınız: Akşener’in İYİ Parti hareketi.
*
Deva ve Gelecek açısından olaya bakacak olursak...
- Ne ana gövdeyi alıp götürebildiler.
- Ne de bir bölünme yaratabildiler.
*
“İyi ama azıcık da olsa tırtıklayamaz mı yani?” diye umutla sorabilirsiniz.
*
Cevap veriyorum:
*
Evet, minnacık da olsa tırtıklar tırtıklamasına da...
Bu tırtıklamanın seçim sonucuna pek bir etkisi olmaz.
SARIGÜL DELİRMESİ HERKESİ Mİ SARDI
AHMET Davutoğlu başına Atatürk’ün imzası bulunan bir kalpak takmış.
*
Her butona aynı anda basıyor yani Davutoğlu.
Artık hangisi çalışırsa...
Verdiği görüntünün çeşitli ve haklı nedenlerle acayip karşılanabileceği meselesini ise zerre kadar umursamıyor.
*
Bu umursamazlık hali, bana şu dedirtiyor:
*
Sarıgül delirmesi, Türk siyasetini hepten esir aldı galiba... Dur bakalım, daha neler göreceğiz.
HİÇ ŞAŞIRMAYIN ESKİDEN BÖYLEYDİ
KADIKÖY’deki Rum Ortodoks Kilisesi, “Hoş Geldin Ramazan” demiş.
*
Bizim medeniyetimizin, bizim tarihimizin, bizim geleneğimizin hayli alışkın olduğu bir durumdur bu.
*
Yadırganması, şaşılması falan...
İşte bunlar hep yeni şeyler.
GLİKOZ İLAVELİ HURMA
DOÇ. Muhammed Keskin uyarmış:
*
“Hurma alırken glikoz şurubu veya tatlandırıcı var mı diye kontrol edin. Maalesef birçok şirket, daha tatlı hurmalar için şekerli solüsyonlar kullanıyor. Bu bile tek başına hastalıklara davetiye çıkarmak demek.”
*
Hurmaya şekerli solüsyonu hangi yolla enjekte ediyorlar acaba? Şırıngayla mı yapıyorlar bu berbat operasyonu? Biz nasıl kontrol edeceğiz bunu? Tadarak mı? İnceleyerek mi?
*
Tam da hurmaya merak sarmışken...
Başıma gelene de bakın.
RUSÇULAR ONLİNE MI?
RUSYA askerlerinin çekildiği yerlerden geliyor bu fotoğraflar.
Elleri arkadan bağlanarak infaz edilmiş siviller.
Her yer ceset dolu.
*
Putin gaddarlığının en somut görüntüleri bunlar.
*
İçimizdeki Rusçular, bu görüntülerle ilgili konuştular mı?
Konuştularsa... Ne dediler?
Bilen var mı?
CEZAYA GEREK YOKMUŞ
ÖĞRENCİSİNİN eteğini kaldırıp bir tokat attığını ballandırarak anlatan Celal Şengör’le ilgili İTÜ’de bir disiplin soruşturması yürütülüyormuş.
Ve işte bu soruşturma neticelenmiş.
*
Şuna karar vermişler:
*
“Celal Şengör’e disiplin cezası vermeye gerek yoktur.”
*
Niye acaba?
Yoksa cezai ehliyete mi layık bulmadılar kendisini?
UĞULTULU TEPELER
AĞLAYARAK günlüğüme yazıyorum:
*
Bir çatı katındayım. Uyumaya çalışıyorum. Fakat, heyhat! Öyle bir rüzgâr esiyor ki... Pencereler zangırdıyor, ortalık çatırdıyor, kedim Sekter nereye saklanacağını bilemez hale geliyor.
*
Günlüğüme yazdığım bu satırların ardından...
Biricik meteoroloji uzmanımız Orhan Şen Hoca’mıza soruyorum:
Ne zaman bitecek bu çile Orhan Hoca? Sekter aşkına bir deyiver hele.
YILMAZ GÜNEY ANILAMAZ MI?
CHP’nin kanalı Halk TV’de Yılmaz Güney anması yapmışlar. Kadıköy Belediye Başkanı da bu anmaya tam destek vermiş.
*
Yılmaz Güney anılamaz mı? Tabii ki anılabilir.
*
Ama bir şartla:
*
“İyi sinemacıydı, güzel filmleri vardı” gibi cümlelerin yanında “Cinayet işlemişti, kadın dövmüştü, Kürdistancılık yapmıştı” falan da denecek.
Yani portre, tam olarak yansıtılacak.
*
Böyle olursa... Neden olmasın?
Tırtık siyaseti tutmaz
Muhalefet bloku, sırf AK Parti’nin oylarını tırtıklasınlar diye...
Deva ve Gelecek’e bol bol yatırım yapıyor.
*
Bu yatırımdan bir kazanç elde edebilirler mi?
Hiç sanmıyorum.
Çünkü tırtık siyasetinin işe yaradığı pek görülmemiştir.
*
Bir siyasi partiden etkili kopuş...
İki türlü olur:
*
Ya giderken ana gövdeyi alıp götürürsün. Bakınız: Erdoğan’ın başlattığı AK Parti hareketi.
*
Ya da giderken hatırı sayılır bir bölünme yaratırsın. Bakınız: Akşener’in İYİ Parti hareketi.
*
Deva ve Gelecek açısından olaya bakacak olursak...
- Ne ana gövdeyi alıp götürebildiler.
- Ne de bir bölünme yaratabildiler.
*
“İyi ama azıcık da olsa tırtıklayamaz mı yani?” diye umutla sorabilirsiniz.
*
Cevap veriyorum:
*
Evet, minnacık da olsa tırtıklar tırtıklamasına da...
Bu tırtıklamanın seçim sonucuna pek bir etkisi olmaz.
SARIGÜL DELİRMESİ HERKESİ Mİ SARDI
AHMET Davutoğlu başına Atatürk’ün imzası bulunan bir kalpak takmış.
*
Her butona aynı anda basıyor yani Davutoğlu.
Artık hangisi çalışırsa...
Verdiği görüntünün çeşitli ve haklı nedenlerle acayip karşılanabileceği meselesini ise zerre kadar umursamıyor.
*
Bu umursamazlık hali, bana şu dedirtiyor:
*
Sarıgül delirmesi, Türk siyasetini hepten esir aldı galiba... Dur bakalım, daha neler göreceğiz.
HİÇ ŞAŞIRMAYIN ESKİDEN BÖYLEYDİ
KADIKÖY’deki Rum Ortodoks Kilisesi, “Hoş Geldin Ramazan” demiş.
*
Bizim medeniyetimizin, bizim tarihimizin, bizim geleneğimizin hayli alışkın olduğu bir durumdur bu.
*
Yadırganması, şaşılması falan...
İşte bunlar hep yeni şeyler.
GLİKOZ İLAVELİ HURMA
DOÇ. Muhammed Keskin uyarmış:
*
“Hurma alırken glikoz şurubu veya tatlandırıcı var mı diye kontrol edin. Maalesef birçok şirket, daha tatlı hurmalar için şekerli solüsyonlar kullanıyor. Bu bile tek başına hastalıklara davetiye çıkarmak demek.”
*
Hurmaya şekerli solüsyonu hangi yolla enjekte ediyorlar acaba? Şırıngayla mı yapıyorlar bu berbat operasyonu? Biz nasıl kontrol edeceğiz bunu? Tadarak mı? İnceleyerek mi?
*
Tam da hurmaya merak sarmışken...
Başıma gelene de bakın.
RUSÇULAR ONLİNE MI?
RUSYA askerlerinin çekildiği yerlerden geliyor bu fotoğraflar.
Elleri arkadan bağlanarak infaz edilmiş siviller.
Her yer ceset dolu.
*
Putin gaddarlığının en somut görüntüleri bunlar.
*
İçimizdeki Rusçular, bu görüntülerle ilgili konuştular mı?
Konuştularsa... Ne dediler?
Bilen var mı?
CEZAYA GEREK YOKMUŞ
ÖĞRENCİSİNİN eteğini kaldırıp bir tokat attığını ballandırarak anlatan Celal Şengör’le ilgili İTÜ’de bir disiplin soruşturması yürütülüyormuş.
Ve işte bu soruşturma neticelenmiş.
*
Şuna karar vermişler:
*
“Celal Şengör’e disiplin cezası vermeye gerek yoktur.”
*
Niye acaba?
Yoksa cezai ehliyete mi layık bulmadılar kendisini?
UĞULTULU TEPELER
AĞLAYARAK günlüğüme yazıyorum:
*
Bir çatı katındayım. Uyumaya çalışıyorum. Fakat, heyhat! Öyle bir rüzgâr esiyor ki... Pencereler zangırdıyor, ortalık çatırdıyor, kedim Sekter nereye saklanacağını bilemez hale geliyor.
*
Günlüğüme yazdığım bu satırların ardından...
Biricik meteoroloji uzmanımız Orhan Şen Hoca’mıza soruyorum:
Ne zaman bitecek bu çile Orhan Hoca? Sekter aşkına bir deyiver hele.
YILMAZ GÜNEY ANILAMAZ MI?
CHP’nin kanalı Halk TV’de Yılmaz Güney anması yapmışlar. Kadıköy Belediye Başkanı da bu anmaya tam destek vermiş.
*
Yılmaz Güney anılamaz mı? Tabii ki anılabilir.
*
Ama bir şartla:
*
“İyi sinemacıydı, güzel filmleri vardı” gibi cümlelerin yanında “Cinayet işlemişti, kadın dövmüştü, Kürdistancılık yapmıştı” falan da denecek.
Yani portre, tam olarak yansıtılacak.
*
Böyle olursa... Neden olmasın?