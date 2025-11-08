The New York Times’ın ‘Vazgeçilmez Erdoğan’ makalesi

Haberin Devamı

Hoşlanmaz Erdoğan’dan. Olumsuz tarafları göstermeye aşırı eğilimlidir. Erdoğan’sız bir Türkiye’yi çok ister, bunu da acayip belli eder.

*

Gazetede “VAZGEÇİLMEZ ERDOĞAN” başlıklı bir analiz yayımlandı.

Analizi baştan sona okudum.

*

Öncelikle şunu söylemeliyim:

Analizde sadece Erdoğan övgüsü yok. Çok sert eleştiriler de var. Eleştirel bölümleri okurken “Sanki bunu Özgür Özel kaleme almış gibi” falan diyorsunuz.

*

Kısacası bu gazete...

BİR: Erdoğan’dan hiç hoşlanmıyor. İKİ: Özgür Özel tarzı eleştiriler yapıyor.

*

Fakat aynı gazete Erdoğan’ın hakkını da teslim ediyor.

Mesela Erdoğan’la ilgili şu saptamaları yapıyor:

*

- Dünya artık faydacı liderlerle iş yapmayı tercih ediyor. Erdoğan gibi güçlü adamlar, bu yeni dönemin aktörleri.

*

- Erdoğan, Türkiye’yi küresel dengelerde vazgeçilmez bir aktör haline getirdi. Ankara’nın uluslararası müzakere gücünü arttırdı.

*

- Ortadoğu’da hiçbir ülke Türkiye kadar geniş diplomatik manevra alanına sahip değil. Türkiye, bölgesel krizlerde dengeleyici bir rol üstlendi ve bu pozisyonuyla Batı ile ilişkilerin kopmasını engelledi.

*

- Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşında izlediği dengeli politika, Batı tarafından zorunlu olarak kabul edildi. Gazze sorununda da benzer bir yaklaşımı oldu.

*

- Türk savunma sanayisi Avrupa’nın güvenilir tedarikçisi oldu. Teksas’ta kurulan bir mühimmat tesisinde Türk yapımı üretim hatları kullanılıyor ve bu fabrika Pentagon’un üretim hedefinin üçte birini karşılayacak.

*

Bunları Erdoğan’dan hiç hazzetmeyen bir gazete yazıyor.

Bunları yazarken de Erdoğan’dan hiç hazzetmediğini saklamıyor.

*

Yani “seni sevmiyorum ama kahretsin ki bunları yazmak durumunda kalıyorum” demeye getiriyor.

İşte tam da bu yüzden övgülerinin hem kıymeti hem de kuvveti acayip artıyor.

BİZ AZ SÖYLEDİK O ÇOK ANLASIN

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Özgür Özel’in üslubuna yönelik bazı şeyleri söyledikten sonra şöyle dedi:

*

“Biz az söyledik o çok anlasın.”

*

Şöyle bir karıştırdım:

Bu sözün bir evveliyatı var mı diye.

Yok. Bulamadım.

Fakat ağzı iyi dolduran bir söz bu. Çok yukarıdan yukarıdan bir havası var. Bir polemik yazısının şahane bir son cümlesi olabilir.

*

Bunu not aldım.

Uygun düştüğünde “ben az söyledim sen çok anla” diyeceğim.

ENERJİ BAKANI’NIN CEVAPTAKİ HIZI

BİZİM Zafer Şahin’in paylaşımında gördüm.

Yer: Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu. CHP’li bir milletvekili, yanında getirdiği küçük tüpü Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’a gösterip şöyle diyor:

“Sayın Bakanım halkın mutfağında bu tüp maalesef boş.”

*

Bakan Bayraktar, ışık hızına yakın bir hızla anında cevap veriyor:

“Çünkü doğalgaz kullanıyorlar. Gerek yok da ondan.”

*

Son gözlem: Işık hızına yakın bu cevap hızı karşısında CHP’li milletvekili, getirdiği tüpe nedamet dolu bakışlar fırlatırken yakalandı.

İKTİDARA YAKIN BİRİNE DOKUNULDUĞUNDA

İKTİDARA yakın birine dokunulmayınca...

“Bak bunlar kendilerine yakın olanlara dokunmuyorlar” diyorlar.

*

İktidara yakın birine dokunulduğunda ise... “Kim bilir ne hesap vardır. Kim bilir nasıl bir iç kavga vardır” falan diyorlar.

*

Daha önce de yazmıştım, yine yazıyorum:

*

Dokunulsa... Beğenmiyorlar.

Dokunulmasa... Beğenmiyorlar.

Bu beyler, hanımlar ne istiyorlar acaba?

TAYFUN KAHRAMAN KARARI

ANAYASA Mahkemesi, Tayfun Kahraman’la ilgili bir karar verdi.

Dedi ki:

Yeniden yargılama yapılmalıdır.

Yerel mahkeme ise bu kararı tanımadı.

*

Anayasa Mahkemesi kararları...

Tabii ki tartışılır. Tabii ki eleştirilir. Tabii ki beğenilmeyebilir.

Haberin Devamı

Ancak bir yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını tanımaması kabul edilemez.

Anayasa’da açıkça belirtilir: AYM kararları kesindir.

*

Hukuk düzenindeki bu tür kararlar, Türkiye’nin ilerleyişinin önünü tıkıyor.

Yerel mahkeme, “AYM yetki gaspı yaptı, o yüzden kararını tanımıyorum” dememeli, diyememeli.

Yetki gaspı tartışması daha önce de yapılmıştı.

Artık bu tartışmaya bir son verecek adımlar atılmalı, düzenlemeler yapılmalı.

DEMİRTAŞ TAHLİYE OLURSA

- Süreçle ilgili toplumsal rızaya katkı olur.

- Süreç moral kazanır.

- Süreç karşıtlarının fitne fesatları geriler.

- Sürecin tıkanma noktaları için ilaç olur.

- Önemli bir siyasi aktörle süreç hız kazanır.

BU SIĞINAK İŞİ NEREDEN ÇIKTI

UKRAYNA savaşı başladığında...

Sığınakların anlam ve önemi ortaya çıktı.

*

İran / İsrail savaşı başladığında...

İsrail’in sığınaklara indiği, İran’ın ise sığınak yokluğundan pek bir yere inemediği görüldü.

*

Ateş çemberinin içindeki Türkiye’nin bir an önce sığınak önlemini alması gerekiyordu.

Son sığınak yönetmeliğinin gerekçesi bu.

*

“Hazır ol cenge eğer ister isen sulh ü salah” deniyor ya.

Bu sığınak işi de biraz böyle.

SENİN MEMURUN AÇ TRUMP

ABD’de devlet kapandığı için memurlar maaş alamıyorlarmış. Resmen aç kalmışlar. Aşevlerinin önünde kuyruk olmuşlar.

*

Rahmetli Demirel, ABD’de muhalefet lideri olsaydı.

Şöyle derdi:

“Benim memurum aç, aç.”