Tevfik Göksu’nun stüdyo namazı

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Taaa Refah Partisi döneminden, taaa MGV döneminden.

Beş vakit namazını kılan biridir. Seçim için, gösteriş için yapmaz ibadetini. Namazı hayatının doğal bir parçası kılmıştır. CNN Türk’te bizim programa geldiği zamanlarda da “Vakit geçmesin, ben bir namazımı kılayım” der, sessizce bir kenara çekilip namazını kılar.

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Geçenlerde CNN Türk stüdyosunda namaz kılarken çekilmiş bir fotoğrafı yayıldı sosyal medyada.

Görür görmez ben de herkes gibi yadırgadım, şaşırdım, şık bulmadım, hoş bulmadım. Tevfik Göksu’ya sordum konuyu. “Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil” dedi.

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Meseleyi yerli yerine oturtalım:

Bir politikacının namaz kılarken çekilmiş fotoğrafının yayılmasını arzu etmesi, onun namaza yabancılaşması anlamına gelir.

Namazı hayatının doğal bir parçası haline getiren Tevfik Göksu ise namaza yabancılaşacak biri değildir.

BUNLAR HEP FETÖ’CÜ ÇAKALLARA ÖZGÜ İŞLER

KASET sızdırma, görüntü servis etme, gizli fotoğraf çekip ifşa etme...

Ne zaman böyle bir olayla karşılaşsam aklıma hemen FETÖ’cü çakallar gelir.

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Son günlerde CHP içindeki çekişme öyle bir boyuta geldi ki...

FETÖ’cü çakallara özgü taktikler devreye girmeye başladı.

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Bu işlerden kurtulmanın tek bir yolu var: Çakalların ürettiği malzemelere mümkün olduğunca yüz vermemek.

HÜDAPAR CİNAYETİ: KATİL 72 YAŞINDAYMIŞ

HÜDAPAR’ın Adana il binasında işlenen cinayetle ilgili olarak HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’yla görüştüm.

İlk sorum, “Olay siyasi mi?” oldu. İşte anlattıkları:

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- Arkasında ne olduğunu bilmiyoruz. Emniyet birimleri yoğun biçimde çalışıyorlar olayı aydınlatmak için.

- İl binası kapalı. İl Başkanımız ve il sekreterimiz bir programa gidecekler. İl binasında namazlarını kılmaya karar veriyorlar. Binayı açıyorlar. Kapıyı açık bırakıyorlar. Namaza duruyorlar. Daha birinci rekâtı kılmışlarken katil elindeki bıçakla saldırıyor.

- Katil yakalandı. 72 yaşında bir adam. İl binasının bulunduğu mıntıkada yaşıyor. Daha önce birkaç kez tuhaf davranışlar içine girmiş. Partimize karşı olumsuz bir tutumu olduğunu sanıyoruz.

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- Ama meselesinin tam anlamıyla çözülmesini istiyoruz. İl Başkanımızın sağlık durumu iyi. Adana’da hastanede kendisini ziyaret ettim. İl sekreterimizi ise maalesef kaybettik.

MİKE BABA’YA ÖVGÜ

“MIKE Baba” şöyle bir adamdır:

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Gözün kapalı itimat edebilirsin, sözünün eridir. Gevezelik, yavşaklık, lüzumsuzluk sevmez. Sağlamcıdır, asla boşluk bırakmaz. Ölmüş evladından yadigâr kalan torununun üzerine titrer. Uyarır, dinlenmez, haklı çıkar ama “Ben uyarmıştım” demeye hiç tenezzül etmez. Zevki, sefası pek yoktur, eğlenceye vakit harcamaz. Arkadan konuşmaz, şikâyet etmez, “tamam” dediği anda o iş tamamdır.

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“Better Call Soul” adlı dizinin son sezonunu izlerken Mike Baba’ya bir kez daha hayran kaldığımı itiraf etmeden geçemeyeceğim.

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ŞAHANE BİR BODRUM ANLATIMI

SABAH gazetesinin Pazar ekinde okudum.

Psikologlar Bodrum’la ilgili şöyle demişler:

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“Aşırı coşku ile depresyon arasında bir yerde. Çok eğlenceli ama tükenmişlik sendromuna sürükleyecek kadar da bunalımda.”

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Tam isabet. Benim açımdan da Bodrum budur, bundan ibarettir.