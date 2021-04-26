Teşekkürler Biden Bey! İç cepheyi birleştirdin

“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.
*
- Hık derler.
- Mık derler.
- Öyle derler.
- Böyle derler.
Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.
*
Yepyeni bir üslupla, müthiş bir espri duygusuyla öyle bir daldı ki Babıali’ye...
Çok kısa süre içinde müthiş tiryakilik yarattı.
*
- Kadın erkek ilişkilerine bodoslama girerdi...
- Hasan Cemal’le kafa buluşları efsaneydi...
Haberde kadına şiddetle mücadelede elektronik kelepçe takılan kişilerin izlendiği merkez anlatılıyordu.
*
Haberin ayrıntılarını okuyunca...
Bu merkeze güvenim arttı. Umutlandım.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
*
Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
*
Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
“128 milyar dolar nerede” diye...
*
128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.
Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.
*
İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...
Ama yüzyılların izini taşıyan türküleri severim. Çağlar ötesinden gelip bizi tam kalbimizden yakalayanları... İlk söyleyeni belirsiz anonimleri... Sözleri gayet basit ama bir o kadar da derinlikli olanları...
İşte bu yüzden “Ben bir türkü sözü yazdım, üstelik de besteledim” diye ortaya çıkanlara karşı hep mesafeli olmuşumdur. Çünkü bu tür iddialardan genellikle yapay sonuçlar çıkar.
*
İbrahim Kalın’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Hiç Oldum’ adlı bir türküyü seslendirdiğini duyunca...
“Eyvah” dedim.
Ve bin türlü önyargıyla açıp dinledim türküyü.
*
Küfürler, kıyametler, vurmalar, kırmalar, saldırganlıklar, silahlar falan...
*
Ralli bu ya ralli!
Rallideki hangi anlaşmazlık, böylesine kontrolsüz bir öfkeye yol açabilir ki?
Rallideki hangi ihtilaf, böylesine bir sokak çocuğu kavgasını tetikleyebilir ki?
İddiaya göre:
Orhan Pamuk, romanında Atatürk’le alay ediyor!
*
İnceleme ve araştırmalarımın sonuçlarını aktarıyorum:
*
“Veba Geceleri” romanında bir “Kolağası Kâmil” var.
İki gündür...
Kumpas lafları dolaşıma sokulmaya başlandı.
*
Söylenenlere göre...
- Aslında bildiri, gece yarısı yayınlanmayacakmış.
- Bazı eller devreye girmiş, bildiri gece yarısı yayınlanmış.
- Bazı amiraller, bildirinin son halini görememişler.
- Bildiri, amirallerden kaçırılarak yayınlanmış.
İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
İlk sorum şu oldu:
“Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”
Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu:
*
“Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”
*
Herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz.
*
Titizleniyoruz bu konularda. Gayret ediyoruz.
*
Ama yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor.
*
Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber.
Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu.
- CEVAP: Bizim kısa tarihimiz, “Yüce Türk Milletine” diye başlayan darbe bildirileriyle dopdoludur. Bu yüzden “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri gördük mü işkilleniyoruz. Hele bildirinin altında “Amiral” imzası görünce daha da işkilleniyoruz. Hele bildiri, gece yarısı gelince... Büsbütün işkilleniyoruz. Şimdi ben soruyorum: İşkillenmeyelim de ne yapalım?
*
- SORU: Bildiri yayınlamak suç mu?
- CEVAP: Elbette suç değil. Geçen hafta emekli büyükelçiler, benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. Kim çıkıp “Bunlar darbeci” dedi? Bu arada eski milletvekilleri de yine benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. “Darbe” diyen çıktı mı? Demek ki burada başka bir şey var.
*
- SORU: Burada ne var? Emekli amiral, görüş açıklayamaz mı?
- CEVAP: Tabii ki açıklar. Açıklıyorlar da zaten. Televizyonlara çıkıyorlar. Kişisel yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Kimse de onlara bir şey demiyor. Ama siz “Aramıza hiçbir alt rütbeli girmesin, biz amiraller olarak şöyle bir posta koyalım” derseniz, tehditkâr ifadelerle dolu bir bildiriyi gece yarısı gündeme düşürürseniz... Her demokratik ülkede “Ne oluyor yahu” diye sorulur. En azından “Bunlar, bir iklim mi yaratmak istiyor? Bu işin arkasında ne var?” denir.
*
“Yüce Türk milletine!” diye başlayan hiçbir bildiriden hoşlanmıyorum.
Çünkü bu seslenişin tınısında...
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve de 15 Temmuz var!
*
Kaldı ki...
Radyo zamanlarının üslubudur bu.
Siyah beyaz televizyonlarda kalmıştır.
*
Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor.
*
Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak:
*
Bütün kafe ve lokantalar kapalı.
*
Bu karar, yeniden gözden geçirilirse...
Teşekkürler Biden Bey! İç cepheyi birleştirdin
Dün itibarıyla...
Manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle:
*
Fazıl Say ile AK Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı...
Aynı duyguda birleşmiş durumda.
*
İktidar yanlıları, Nutuk’ta Atatürk’ün Ermeni olaylarını anlattığı kısımları paylaşırken... Atatürkçüler, Hınçak suikastçıya selam sarkıtan Boğaziçi Dayanışması’na had bildiriyor.
*
AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti...
Hepsi aynı noktada.
*
Emekli generaller ve emekli büyükelçiler, tarihi belgelerle iftiranın iftira olduğunu kanıtlamaya çalışırken...
Kâzım Karabekir’in kızının anlattıkları herkesin ortak referansı oluyor.
*
Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Şafak, Sözcü...
Gazetelerin manşeti ortak.
*
Sağcısı solcusu, liberali ulusalcısı, İslamcısı Atatürkçüsü...
Milletin isyanı da ortak.
*
Bütün tartışmalarımızı, polemiklerimizi, çekişmelerimizi paranteze aldık.
- Cepheleşme yok artık... Tek bir cephe var.
- Kutuplaşma yok artık... Tek bir kutup var.
*
Teşekkürler Biden Bey!
Hiçbir güç...
Bu denli dağınık olan iç cepheyi, bu kadar hızlı bir şekilde toparlayamazdı.
Bir süreliğine de olsa...
İç cepheyi birleştirdin.
Eline, emeğine sağlık.
Işıklar içinde kal.
BİR DAHA SÖYLÜYORUM
ERMENİ yurttaşlarımız, bu vatanın evlatlarıdır.
*
Dilimize dikkat edelim.
Üslubumuza dikkat edelim.
*
Bize yapılan haksızlığa isyan ederken...
Kendimizi kaybedip...
Ermeni vatandaşlarımızı üzecek bir dil ve üsluba yönelmeyelim.
OKUMA PARÇASI
BERNARD LEWIS DİYOR Kİ: BU DÜPEDÜZ YALANCILIKTIR
TARİHÇİLERİN babasının babası olan Bernard Lewis, şu sorunun yanıtını arıyor:
*
“Nazilerin yaptığı soykırım ile Ermenilere yapılanlar arasında bir paralellik var mıdır?”
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Asıl amacı ise şu hedefe varmak:
- Birine soykırım deniyorsa...
- Diğerine de soykırım denebilir mi?
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Şimdi koltuğunuzdaki oturuş biçiminizi değiştirin, kahvenizi elinize alın ve Bernard Lewis’in yaptığı şu konuşmayı sindire sindire okuyun:
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- YALANCILIK: Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan Ermeni katliamı, Nazi Almanyasında yapılan soykırımla bir tutuluyor. Bu düpedüz yalancılıktır.
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- KALKIŞMA: Ermenilere olan şey, savaştan uzun süre önce başlamış ve uzun yıllar boyunca devam etmiş Ermeni silahlı ayaklanmasının bir sonucuydu. Bazıları ordu mensubu olan çok sayıda Ermeni, cepheden kaçıp Türkiye’yi işgal eden Rus birliklerine katıldı. Hatta Ermeni isyancılar, işgal güçlerine vermek üzere Van şehrini ele geçirdiler. Anadolu’nun her yerinde gerilla savaşı vardı. Yani durum, bugünlerde söylendiği şekliyle Ermenilerin Türkiye’ye karşı ulusal özgürlük hareketiydi.
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- TEHCİR: Ve elbette Türkler, bunu bastırmak için şiddetli yollara başvurdular. Ermenilerin hassas bölgelerden tehcir edilmesine ilişkin Türk hükümetinin emir verdiği açıkça kanıtlıdır. Bir katliam kararı alındığına dair hiçbir kanıt yoktur. Tam aksine başarılı olunamasa da bir katliam yaşanmasının önlenmesine dair hatırı sayılır kanıtlar vardır.
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- KATLİAM: Evet, büyük katliamlar olmuştur. Kesin sayı bilinmiyor ama bir milyon ölü muhtemeldir. Katliamlar, düzensiz birlikler tarafından ve kendilerine yapılanlara karşılık veren yerli köylüler tarafından ve başka birkaç şekilde gerçekleşmiştir.
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- SOYKIRIM: Ama bunu Almanya’daki Holokost’la paralel görebilir miyiz? Yahudiler, Alman devletine karşı silahlı bir isyana kalktılar mı? Almanya’ya karşı müttefik kuvvetlerle işbirliği yaptılar mı? Hayır! Berlin ve Hamburg gibi şehirler, tehcir kapsamının dışında tutuldu mu? Devlette çalışan Yahudiler, tehcir kapsamının dışında tutuldular mı? Yahudilere uygulanan tehcir, Almanya içinde düzgün uygulanması sayesinde Polonya’ya vardıklarında Polonya Yahudileri tarafından karşılanıp korumaya
alındılar mı?
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- ABSÜRT: (Eğer soykırımla Ermeni olayını aynı paralelde görürseniz) Bütün bunları varsaymak durumundasınız. Bu bana absürt bir paralellik gibi gelmektedir.
BIDEN’A TÜRKİYE’Yİ KAYBETMENİN NE ANLAMA GELDİĞİ GÖSTERİLMELİ
BEN şu aşamadan sonra sadece ve sadece şunun yapılmasını istiyorum:
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Birkaç lobi faaliyetine teslim olan Biden’a...
Türkiye’yi kaybetmenin ne anlama geldiği...
Ve neyi göze aldığı...
Onun kavrayabileceği bir netlikte...
Gösterilmeli.
ŞU SAATTEN SONRA HDP İLE İŞ TUTMAK
- Biden’la ortaklaşmaktır.
- Türkiye’yi soykırımcı olarak kabul etmektir.
- Soykırım iftirasına omuz vermektir.
- Amerikancılık yapmaktır.
- Nutuk’la ters düşmektir.
- Tarihle zıtlaşmaktır.
- Atatürk’e meydan okumaktır.
- Türkiye paydasından çıkmaktır.