 Terörsüz Türkiye her şeyi değiştirecek

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Gündem değişecek.

Terörsüz Türkiye, bundan sonra en çok konuşulan konu olacak.

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Siyaset değişecek.

Kürt oyları üzerinden yapılan tüm hesaplar alt üst olacak.

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Saflar değişecek.

Eski ittifakların yerini yeni ittifaklar alacak.

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Söylem değişecek.

Eski söylemler acayip bayatlayacak yeni söylemler devreye girecek.

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Duygular değişecek.

Mesela Demirtaş’ı sevenler, Demirtaş’tan nefret edecek.

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Hava değişecek.

İç cephenin güçlendirilmesi açısından çok önemli bir adım atılmış olacak.

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Türkiye değişecek.

Terör prangasından kurtulan Türkiye’nin potansiyeli olağanüstü büyüyecek.

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Umutlu olmak için neden çok yani.

HAVA DÖNDÜ BARIŞTAN YANA ESİYOR YEL

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Can Yücel’in İşçi Marşı’nın ilk kıtasını Barış Marşı’na çevirmenin tam zamanı:

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Hava döndü, barıştan barıştan esiyor yel

Terörü dağıtacak yıldız-poyraz başladı

Bahar yakın demek ki mevsim böyle kışladı

Bu fırtına yarınki süt limanlara bedel

Hava döndü, barıştan barıştan esiyor yel.

GURUR DUY TÜRKİYE

Hindistan Pakistan ateşkesinde...

Türkiye’ye teşekkür edildi.

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Putin, Ukrayna / Rusya barışında...

Türkiye’ye işaret etti.

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Linçlenirim falan demeden...

Gurur duy Türkiye!

HER NEFİS CUMHUR İTTİFAKI’NA SELAM ÇAKACAKTIR

Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki:

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“Terör örgütünün hiçbir şart öne sürmeden silah bırakması ve kendini feshetmesi, kardeşlik ve kalıcı barış adına tarihi bir adım olacaktır.”

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Kılıçdaroğlu, bununla yetinmemiş.

Ayrıca şunu da demiş:

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“Türkiye, Kıbrıs’tan Suriye’ye, Doğu Akdeniz’den Balkanlar’a, Kafkasya’dan Avrupa’ya kadar uzanan coğrafyada sözü olan, duruşu olan bir ülkedir.”

Bu açıklamalara bakıp da...

“Her nefis, günü geldiğinde Cumhur İttifakı’na selam çakacaktır” demeyelim de ne diyelim?

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BİR ANNEYİ EN İYİ BAŞKA BİR ANNE ANLAR

Fotoğrafta iki anne var:

- BİR: Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan.

- İKİ: Mattia Ahmet’i cinayete kurban veren Yasemin Minguzzi.

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Katillere, katil savunucularına, tehditçilere, mezarlık çakallarına verilmiş en iyi cevaptır bu fotoğraf.

DİKKAT ÇEKMEZSE ÇILDIRIR

Mümtazer Türköne, şöyle demiş:

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“Türk milliyetçisi sıfatıyla hayatımın geri kalanını bir Kürt olarak yaşamaya karar verdim.”

*

Dikkat çekmek için yanıp tutuşmak, bir hastalıktır.

Bu hastalığa yakalananlar:

Hep olay adam olmak isterler. Olumlu ya da olumsuz hep kendilerinden söz edilsin isterler. İlgi hep üzerlerinde olsun isterler. Dikkat çekmezse ölecek gibi olurlar.

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Bu hastalığa yakalananların kurtulma şansları çok azdır. Ama biz yine de Allah’tan şifa dileyelim.

EN GÜZELLERİ NE ZAMAN

- En güzel şiirler... 1940’larda yazılmış.

- En güzel filmler... 1990’larda çekilmiş.

- En güzel romanlar... 1880’lerde çıkmış.

- En güzel oyunlar... 1950’lerde oynanmış.

- En güzel aşklar... 1920’lerde yaşanmış.

- En güzel isyanlar... 1960’larda olmuş.

- En güzel şarkılar... 1970’lerde söylenmiş.

- En güzel çocukluklar... 1980’lerde geçmiş.

- En güzel diziler... 1980’lerde izlenmiş.

- En güzel nostalji... 2020’lerde yaşanmış.

SCARLETT JOHANSSON’IN INSTAGRAM’I GÖMMESİ

Scarlett Hanım demiş ki...

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“Üç günlüğüne Instagram’a girmiştim. Sonra fark ettim ki 20 dakikamı birinin profilinde harcamışım. Tanımadığım biri. Hassas biriyim, etkilenirim. Onun köpeğinin aynısından alıp hayatımı tamamen değiştirmek istiyormuş gibi hissettim. Sonra da aklım başıma geldi. ‘20 dakikamı buna mı harcadım’ diye düşündüm. İki kızım var, bir köpeğim var, Burbank’ta yaşıyorum. Ne gerek var?”

*

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Instagram tam olarak işte böyle bir yerdir.

Başkalarının hayatının, sizin güzelim hayatınızdan daha iyi olduğunu düşündüren bir illüzyon yeri.

Aman ha aman!