Teröristleri kudurttuğuna göre

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- Henüz hiçbir şey belli olmamışken.

- Bahçeli’nin çağrısı tartışılırken.

- Öcalan’la yeğeni görüşürken.

- Bir umut doğmuşken.

- Barışın yüz adımından ilk adımı atılmışken.

- Belirsizlik devam ederken.

Türkiye’nin gözbebeği, hepimizin gururu TUSAŞ’ımıza pusu kurdular, saldırdılar, kan döktüler.

*

Bu alçak ve hain saldırıdan çıkan sonuçlar şunlardır:

*

- Teröristler kudurmaktadır.

- Ağababaları telaştadır.

- Terörizmin arkasındakiler kanlı mesajlar göndermektedir.

- Türkiye’nin bölgede bir barış adası olmasını istemeyenler harekete geçmiştir.

- Kalleşler ayaktadır.

- İsrail’i, ABD’si... Hepsi olağan şüphelidir.

*

Madem öyle...

Aynen devam Sayın Cumhurbaşkanı. Aynen devam Sayın Devlet Bahçeli. Aynen devam Sayın Özgür Özel. Aynen devam DEM Parti. Aynen devam Türkiye. Aynen devam. Aynen devam.

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SİNEYE ÇEKEN ADAM: DEVLET BAHÇELİ

DEVLET Bahçeli’nin “Öcalan örgütü dağıttığını açıklasın” demesi bile...

Yeterince şaşırtıcıydı, yeterince şok ediciydi, yeterince gürültü koparıcıydı.

*

Bahçeli’nin, “Öcalan gelsin, Meclis’te DEM Grubu’nda konuşsun. Terörün bittiğini, örgütü lağvettiğini haykırsın” demesi ise...

Daha da şaşırtıcı, daha da şok edici, daha da gürültü koparıcı.

*

Devlet Bahçeli, hiç kuşkusuz Türkiye’nin en milliyetçi lideri.

Hayatını “terörist başı” dediği Öcalan’ı lanetlemekle geçirmiş bir isim.

Terör örgütüne karşı tutumu her zaman amansız ve ödünsüz.

*

Böyle bir liderin “Öcalan gelsin, Meclis’te konuşsun” deme noktasına gelmesi, öyle kolay gelinecek bir nokta değil.

Peki Bahçeli, bu noktaya neden geldi?

Aslında tarihi çıkışı yaptığı konuşmasında bu sorunun cevabını da veriyor:

*

“Vatan için, millet için, devlet için, bayrak için, ortak gelecek için ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye hazırız.”

*

Yani karşımızda...

- Vatan için hıncını sineye çeken.

- Millet için geçmişi sineye çeken.

- Devlet için öfkesini sineye çeken.

- Ortak gelecek için kinini sineye çeken.

- Tam bağımsızlık için nefretini sineye çeken.

Bir Devlet Bahçeli var.

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BAHÇELİ’DEN KÜRTLERE ÇAĞRI

ATLAMAYALIM: Bahçeli’nin Kürtlere çağrısı, en az Öcalan’la ilgili çağrısı kadar tarihidir.

Şöyle dedi Bahçeli, Kürt vatandaşlarımıza:

*

- Kürt kardeşlerim!

- Barışçıl yollar varken teröre müracaat etmek melanettir, ihanettir, canavarlıktır, cinayettir.

- Gelin! Bir olalım, beraber olalım.

- Aramıza girmek isteyenleri, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim.

AKILLARDAKİ SORULARIN OLASI YANITLARI

- SORU: Bahçeli’nin çıkışı, kişisel çıkış mıdır?

- YANIT: Adım adım hesaplanmış bir devlet planı devrede gibi.

*

- SORU: Öcalan, böyle bir süreç için hazır mıdır?

- YANIT: Çok büyük olasılıkla Öcalan hazırdır ve kendisiyle temas kurulmuştur.

*

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- SORU: Öcalan, gerçekten de Meclis’te DEM Grubu’na hitap eder mi?

- YANIT: Meclis dışında bir yerde de konuşması sağlanabilir.

*

- SORU: Demirtaş ne olur? Süreçte önemli bir aktör olabilir mi?

- YANIT: Öcalan’ın aktif olarak devrede olduğu süreçte önemli aktör işlevini kaybedebilir.

*

- SORU: Kandil direnebilir mi?

- YANIT: Ne kadar direnirse dirensin... Mum gibi eriyip sönmesi kaçınılmaz.

*

- SORU: DEM ne olur?

- YANIT: Özgürleşme olasılığı çok yüksek gibi.

*

- SORU: Bu iş tutar mı?

- YANIT: Valla bilmiyorum, billa bilmiyorum. Şimdilik her şey çok belirsiz.

İNGİLİZ ÇÖZER İSPANYOL ÇÖZER TÜRK ÇÖZEMEZ Mİ

İNGİLİZ’in teröre karşı hıncı, bizimkinden daha mı azdı? İspanyollar, teröre az mı kayıp verdiler? Onlar cinayetlerin, katliamların, bombaların ardından anlaşarak çözebiliyorlarsa biz niye çözemiyoruz?

*

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Çözüm Süreci’nde çözememiş olmak, bir kez daha çözümü denemeyi yasaklıyor mu?

*

İtiraz etmeden, kaş kaldırmadan, bozgunculuk yapmadan önce işin bu noktalarına odaklanmakta fayda yok mu?

BEŞ BASİT AMA ÖNEMLİ SAPTAMA

- SAPTAMA BİR: Terör örgütü lağvedilir ve terör biterse... Bu işten en çok sınırlarımızda terör örgütü üzerinden oyun kuran büyük güçler mutsuz olacaktır. İnşallah olurlar. Amin. Amin.

*

- SAPTAMA İKİ: Derin bir sessizlik var iki gündür Ankara’da. Kimse yorum yapmıyor. Herkes susuyor. Sanırım Çözüm Süreci’nden ağzı yananlar, yoğurdu üfleme sürecindeler.

*

- SAPTAMA ÜÇ: Türk halkı, çözümcüdür. Yaşadığı tüm acıları sineye çekmeye hazırdır. Yeter ki artık kan dökülmeyeceğine inansın. Böyle olduğunun kanıtı... Bakınız: Çözüm sürecine verilen büyük destek.

*

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- SAPTAMA DÖRT: Terör, hiçbir ülkeye bu kadar uzun süre bela olmadı. İngiltere anlaşarak bitirdi olayı. İspanya öyle. Biz niye çözemiyoruz abi? Biz de çözelim yani.

*

- SAPTAMA BEŞ: Bir konuyu da tartışırken konuyu bir sonraki seçime bağlamayalım. Hey dostlar! Bir sonraki seçimden bin kat daha önemli bir konuyu konuşuyoruz burada.

MÜSAVAT BEY ‘OH’ DEDİ

ÇOK uzun zamandan beri üzerine ölü toprağı serpilmişti Müsavat Dervişoğlu’nun.

İYİ Parti’yi yükseltemiyordu, bir çıkış bulamıyordu, merkeze gelemiyordu, kenara hiç yanaşamıyordu, sert muhalefet yapamıyordu, yumuşak muhalefet yapamıyordu.

Daha doğrusu ne yapacağını bilemiyordu.

*

Devlet Bahçeli’nin son çıkışlarının ardından “oh” dedi Müsavat Bey. Nihayet hayat öpücüğü bulmuştu.

Öyle anlaşılıyor ki:

Öcalan üzerinden hamasi retoriklerle yürüyecek.

*

Dün şöyle bir şey yaptı Müsavat Bey:

Bahçeli’nin geçmişte salladığı ipe gönderme yaparak ip salladı ve “Al bunu odana as” dedi.

Bahçeli’den aldığı yanıt ise şu oldu: “Salladığın ipi gönder de odama asayım.”

*

Bahçeli’den gelen bu son fotoğraf, tam gaz ilerlemekte olan Müsavat Bey’in dengesini azıcık da olsa bozmuştur herhalde.