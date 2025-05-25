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Bu yasak kararına acayip bozulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle dedi:

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“Tepemin tasını attırmasın. Savcının makam odasının kapısına asarım Ekrem Bey’in afişini.”

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Bu sert tepkiden ben şu üç şeyi anladım:

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- BİR: Özgür Özel’in tepesinin tası henüz atmamış.

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- İKİ: Tepesinin tası attığında o kadar da dengesini kaybetmiyormuş.

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- ÜÇ: Tepesinin tası attığında ulaşabileceği maksimum tehlike, makam odasının kapısına afiş asmakmış.

MEYDAN OKUMANIN MANA VE ÖNEMİ

ÖZGÜR Özel, “Salı günü yolsuzluk yapan belediyeleri açıklayacağım, Fatih Belediyesi’nden başlayacağım” dedi.

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Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, anında meydan okudu bu açıklamaya karşı.

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“Hiç durma. Salıyı bekleme. Hemen açıkla. Açıklamakla kalma. Savcılığa suç duyurusunda bulun” falan diye.

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Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan...

Ölü taklidi yapabilirdi. “Acaba elinde ne var” falan diye tutuşabilirdi. Sağa sola bakıp ıslık çalabilirdi. “Aman üzerine üzerine gitmeyeyim” diyebilirdi.

Hiçbirini yapmadı bunların Ergün Turan.

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İşte bu yüzden bayıldım bu meydan okumaya.

PUTİN, TRUMP, ERDOĞAN

ABD’li bir fenomenin hesabında yayınlandı bu görsel.

Yapay zekâyla oluşturulmuş şahane bir video.

Müthiş bir müzikle dolaşımda.

*

Erdoğan, Putin, Trump...

Üç lider, bir tür “Asi Gençlik” havasında.

Çılgın ve külüstür bir trenin yanında yürüyorlar.

Kıyafetler 70’lerden fırlamış gibi.

*

Daha iyisi ortaya çıkana kadar en iyisi bu.

ÖNGÖRÜSÜZLÜK ŞAMPİYONLARI

SURİYE konusunda ne dedilerse...

Tersi çıktı.

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Bahçeli ile Erdoğan’ın arasının açılacağını iddia ettiler.

Tersi oluyor.

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Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalacağını söylediler.

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Tersi olacak gibi.

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CHP’ye kayyum atanacak, Kılıçdaroğlu başa geçecek diyorlar.

Tersi çıkacak.

OSMAN GÖKÇEK AMERİKAN USULÜ PROPAGANDA YAPIYOR

BİR yıl içinde 140 milyon bardak almış Mansur Yavaş.

Normalde pek yüz verilmeyen bu konuyu, gündeme sokmak için yapmadığını bırakmadı Osman Gökçek.





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Osman Gökçek’in teknikleri yeni, tarzı deneysel, yöntemi Amerikan.

Basit anlatımlı afişler. / Üzeri bardaklarla kaplı Mansur Yavaş maketleri. / 140 milyon bardağın kaç TIR’a sığabileceğini anlatmak için TIR önünde basın toplantıları.

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Bu Osman, babasını geçti geçecek vallahi.

SOSYALİST ENTERNASYONAL’İN TÜRKİYE’DE TOPLANMASI

“TÜRKİYE diplomasinin merkezi haline geldi” cümlesine CHP’den de eşsiz bir katkı.

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Sosyalist Enternasyonal, CHP’nin ev sahipliğinde İstanbul’da toplandı.

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İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez de katılıyor bu toplantıya.

Avrupa’dan Asya’ya, Asya’dan Afrika’ya dünyanın dört bir yanından temsilcilerin katıldığı bu toplantı, Türkiye’nin yıldızını parlatacak.

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Bu önemli toplantının Türkiye’de yapılmasını sağlayan CHP’ye ve Özgür Özel’e bin teşekkür.



