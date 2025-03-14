Temkini elden bırakmadan yazıyorum

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Ama “terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılacak gibi.

*

Tamam, ihtiyatlı olalım olmasına da.

Suriye’de ayrı bir terör devleti ihtimali ortadan kalkıyor gibi.

*

Tamam, hemen havaya girmeyelim.

Ama Suriye’nin toprak bütünlüğü korunacak gibi.

*

Tamam, hayallere dalıp gitmeyelim.

Ama Avrupa Birliği, artık kapımızdan ayrılmayacak gibi.

*

Tamam, temkin... Tamam, ihtiyat...

Ama iyimser olmak için çok alametler belirdi gibi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ’IN HAKKINI TESLİM EDELİM

SON süreçte sınavdan başarıyla geçen isimlerin başında Selahattin Demirtaş geliyor.

*

- Hapiste olmasına rağmen hiç düşünmeden barış hedefine tam destek verdi.

- Bahçeli’nin cesaretini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın irade koymasını takdir etti.

- “Türkiye Cumhuriyeti devleti, hepimizin devletidir” diyerek durduğu yeri tarif etti.

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- Kafalarda oluşabilecek her türlü tereddüdü ortadan kaldırmak için çırpındı.

- Sınırlı imkânlara sahip olmasına rağmen barış için elinden geleni fazlasıyla yaptı.

*

Bu vatansever tavrı nedeniyle Selahattin Demirtaş’ın hakkını teslim edelim.

SON KABADAYI

KABADAYILAR neslinin sonuncusuydu Hasan Heybetli.

Hapiste hayatını kaybetmiş.

*

Kabadayılar dünyasını bilen yazarlar, gazeteciler vardı eskiden.

Bu konuda haberler yaparlar, kitaplar yazarlardı.

Hasan Heybetli’nin o dünyadaki yerini ben bilmiyorum, keşke bilenler yazıp çizseler de öğrensek.

*

Hasan Heybetli’yle ilgili söyleyebileceğim tek şey var: Adı geçtiğinde benim aklıma Muazzez Abacı gelir. Ötesi? Yok.

*

Son kabadayı olarak filmi çekilse... Ama güzelleme yapmadan... Ama sahici taraflarını anlatarak...

Ne iyi olur.

TAKTİKLERİ AÇISINDAN İMAMOĞLU / YAVAŞ / ÖZEL

- İMAMOĞLU: Son sürat gidiyor. Günde üç şehir. Her şehirde vites yükseltiyor. Sürekli meydan okuyor. O kadar çok meydan okuyor ki... Bir süre sonra okuyacak meydan kalmayacak. TAKTİĞİ: Vur, sürekli vur. Vuruşarak ilerle.

*

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- YAVAŞ: İki ileri bir geriyle durumu idare ediyor. Bir gün İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek bir şey söylüyor. Ertesi gün İmamoğlu’nun hoşuna gidecek bir şey söylüyor. TAKTİĞİ: Bekle, bekle, bekle. Sabırla bekleme.

*

- ÖZEL: Eğer İmamoğlu ile Yavaş arasında minicik de olsa bir dayanışma söz konusu olursa... Mutluluktan havalara uçuyor. “Bakın, bakın. Partimizde birlik var” diyor. TAKTİĞİ: Genel başkanlığa fit ol, rahat et.





PUTİN’İN ÜNİFORMAYLA TRUMP’A VERDİĞİ MESAJLAR

- Ben Zelenski’ye benzemem.

- Ben savaş bitti demeden savaş bitmez.

- Karşında haki kazak giyen yeni yetme yok.

- Çantandaki keklik değilim.

- Kanadalı çocuğu tehdit ettiğin gibi beni tehdit edemezsin.

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MESAJLAŞMA KRİTERLERİM

- Gelen mesaja saniyesinde cevap veririm, mesaj süresi üzerinden trip atmak aklımın ucundan geçmez.

- Derdimi sadece emojiyle anlatmaya çalışmam, emojiyi kuvvetlendirici unsur olarak kullanırım.

- Politik görüşlerimi mesajlarda anlatmaya çalışmam, mesajlarda sadece slogan atarım.

- Yazdığım mesajın başkaları tarafından okunacağı paranoyasıyla hareket ederim.

- Mesajlarda “en sevdiğim tatlı” ya da “en nefret ettiğim tatlı” gibi zararsız konularda ilerlerim.

- İroniyi açıklamak durumuna düşmemek için mesajlarda ağır ironiden köşe bucak kaçarım.

İSTANBUL’DA BİR SOKAK İFTARINDAYDIM

KARAKÖY’de bir sokakta veriliyor bu iftar daveti. Her akşam. Bütün vatandaşlara açık. Sıraya giriyorsun, yemeğini alıyorsun.

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Kavurma, pilav ve tatlıların şahı Kemalpaşa tatlısı. Hepsi enfes.

*

Ramazanın ruhuna tam yakışan bu davet, Galataspor Kulübü adına veriliyor. Davetin arkasında ise Mahkeme Lokantası’nın sahibi arkadaşımız Emin Selim Akgül var.

*

Kalabalık muazzam. Sofrada müthiş bir bereket var.

Selim’e sordum, “Gerçekten her geçen vatandaş, burada iftar yapabiliyor mu” diye.

“Evet” dedi, “Yapabiliyor.”

Sokağın başına “Değerli vatandaşlarımız iftar soframıza davetlisiniz” yazmışlar. Pankartı gören iftara katılıyormuş.

*

Şunu net olarak söyleyebilirim: Beş yıldızlı otellerde süper menülerle yapılan iftarlardan bin kat daha neşeli, güzel ve huzurluydu bu iftar. Sebep olanlardan Allah razı olsun.

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