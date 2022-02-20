Teleçakalla nasıl konuşmak lazım

Türkiye’nin zaten cepheleşmiş kesimlerinin biraz daha cepheleşmesine yol açtı.
*
İktidar karşıtları...
Zil takıp oynuyorlar resmen. Dalgalanıyorlar. Durulmuyorlar. Kendilerini “İktidar ha düştü, ha düşecek” havasına fazlasıyla kaptırmış durumdalar.
*
Tarkan’ın şarkısına, Tarkan’ın bile yüklemediği misyonlar yüklüyorlar.
Bir dümen çevirerek.
Bir planı uygulamaya sokarak.
Kendilerini polis diye tanıtarak.
“Barış/Pınar” diye bir parola oluşturarak...
Sonuç?
Nilüfer Narlı Hocamız...
Bankaya gidip tüm parasını çekiyor.
Olumsuzlukların giderileceğine dair umut vermek yerine olumsuzluklara mazeret bulma yarışına girişenler.
*
Sürekli iktidarlarının yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatmak yerine sürekli CHP de CHP diye tutturanlar.
*
Faturalardaki şişkinliklerin ortadan kalkacağını söylemek yerine faturalardaki şişkinliklerin sorumluluğunu başkalarına yükleyenler.
*
Yapıcı, onarıcı, yakınlaştırıcı, katkı sağlayıcı, çekici olmak yerine yıkıcı, bozucu, uzaklaştırıcı, itici olanlar.
*
Açıklama yapacakları günü de belirlemişler:
28 Şubat.
*
O 28 Şubat ki....
Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:
*
Eğer...
Pahalılık
Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.
AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.
*
KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.
*
İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.
*
Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla.
“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor”
Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.
Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.
Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.
Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.
Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.
Fakat çok sonra fark ettim ki...
Bizim milletin büyük çoğunluğu
MASA DA MASAYMIŞ HA
Adam yaşama sevinci içinde
Masaya anahtarlarını koydu
Bakır kâseye çiçekleri koydu
Sütünü yumurtasını koydu
Pencereden gelen ışığı koydu
Bisiklet sesini çıkrık sesini
Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu
Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.
O yüzden karşınızdayım.
*
Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.
“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.
*
Kim var bu gaddar makinenin arkasında?
Bir ordu var!
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.
*
Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.
*
Şöyle deniyor:
*
“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”
Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.
Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.
*
Birleştirici bir kişilik...
Bu tabloya bakarak...
Şöyle şeyler der:
- Ne güzel bir tablo bu!
- Aman nazar değmesin!
-
“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.
*
Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:
*
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.
*
Nereye gitsem, kiminle konuşsam...
Gündem hep elektrik faturaları.
“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.
O da buna cevap verirken...
“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.
*
Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.
Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.
*
Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.
Cevabını aradığım soru şuydu:
Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?
*
Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:
Birinci aşama:
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
*
İKİNCİ AÇIKLAMA:
Teleçakalla nasıl konuşmak lazım
Diyelim ki...
Telefonunuz çaldı.
Açtınız.
Karşınızda bir teleçakal var, sizi dolandıracak.
*
Bu telefon görüşmesinde alacağınız pozisyon, aşağı yukarı şöyle bir şey olmalı:
*
- TELEÇAKAL: Aloo! Ben devlet görevlisiyim. Vatan’dan arıyorum. Polisim.
*
- SİZ: Aloo! Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Evimdeyim. Buyurun.
*
- TELEÇAKAL: FETÖ sizin hesaplarınızı ele geçirmiş durumda bayım.
*
- SİZ: E madem polissin, ne duruyorsun, yakalasana birader.
*
- TELEÇAKAL: İşbirliği yapmanız gerekiyor. Bankadaki paralarınızı çekin, teröristleri tuzağa düşürelim.
*
- SİZ: Ama şimdi bana İçişleri Bakanlığı’ndan mesaj geldi. “Ben polisim, savcıyım diye arayana kanmayın” diyor mesaj. Onu ne yapacağız?
*
- TELEÇAKAL: O mesajı da biz gönderiyoruz. Vatan millet aşkına harekete geçin.
*
- SİZ: Ben şimdi Tarkan’ın son şarkısını dinleyeceğim. Beni meşgul etmeyin. Ve çat!
*
Herkes böyle yapsa...
Teleçakal örgütlenmesi anında işlevsiz kalacaktır.
MASKEYE PAYDOS DENİLDİĞİNDE BEN
DAHA yeni maske stokumu pekiştirmişim.
Bin bir renkte maskelerle doldurmuşum çekmecemi.
*
Resmi makamlar, “Maskeye paydos” derlerse...
Ben maske stokumu eritinceye kadar takarım arkadaş.
UKRAYNA HABERLERİNE NASIL YAKLAŞILMALI
- Öyle böyle değil. Büyük ama çok büyük bir ihtiyatla...
*
- Yalan haberin, bu krizde başrolde olduğunu unutmayarak...
*
- Özellikle ABD’nin büyük bir enformasyon savaşına giriştiğini hep hatırda tutarak.
*
- “Ukrayna’dan patlama sesleri geliyor” türü haberlerin üstüne hemen balıklama atlamayarak...
*
- Yalan haber mizanseni olarak çadır kentlerin bile oluşturulabileceğini akıldan çıkarmayarak...
*
- Yalan haberleri tarafların birbirlerine baskı uygulama aracı olarak kullandıklarını bilerek...
TÜSİAD, MİGROS, KELEPÇE VE UYARI
TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, son konuşmasında...
En önemsediği konu olarak şunu dile getirmişti:
*
“Etkin hak arama özgürlüğü güvence altına alınmalıdır.”
*
Tuncay Özilhan’ın sahibi olduğu Migros işçileri, bir süredir haklarını arıyorlar.
Bu çerçevede...
Tuncay Özilhan’ın villasının önünde gösteri yaptılar.
Ve polis, bu işçilere müdahale edip kelepçe taktı.
*
Kelepçeli bir işçinin ağlama görüntülerini izleyince...
Herkes gibi ben de çok üzüldüm.
*
Ve ben şimdi TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’dan bu uygulamaya karşı bir tutum bekliyorum.
*
Mesela...
“Etkin hak arama özgürlüğü güvence altına alınmalıdır” desin, yeter.
HANDE FIRAT’TAN SİYASET MAGAZİNLERİ
HÜRRİYET Ankara Temsilcisi Hande Fırat, son günlerde siyasetin magazin tarafına yöneldi.
Çok da iyi yaptı.
*
Hande sayesinde öğrendik ki...
*
- Meğer AK Partili Mahir Ünal, boş zamanlarında resim yaparmış ve çok sıkı bir Van Gogh ve Gauguin hayranıymış.
*
- Meğer CHP’li Veli Ağbaba, Rocky Balboa’nın boks maçlarına hazırlandığı gibi spor salonlarında ağır spor yaparmış.
*
- Meğer Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisiyle ilgili çizilen karikatürlere çok gülüyormuş. Bazı karikatürleri telefonunda saklıyormuş.
*
Bunlar, siyasetin ön plandaki yüzlerinin hayatla kurdukları bağlara dair ipuçları.
Ne çıkıyor buradan?
Şu çıkıyor:
Hayat sadece polemikten, çekişmeden, atışmadan ve siyasetten ibaret değil.
*
Devam Hande!
Belki de bu tür haberler sayesinde yavaş yavaş normalleşeceğiz.
AK PARTİ’DEN TARKAN KONUSUNDA ÇIKAN SES
AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, Tarkan’ın son şarkısı için şunları yazmış sosyal medya hesabında:
*
“Herakleitos, ‘Aynı suya iki kere giremezsin’ demiş ama hatırlayan pek yok günümüzde. Aynı suya balıklama dalan dalana! Ortada üzücü ve derslerle dolu bir Sezen Aksu ‘vakası’ varken, şimdi de benzer bir muameleyi Tarkan’a çekmek niye? Ülkemizin yaşadığı sorunlar elbette ‘Geçecek!’”
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Bir AK Parti milletvekili olarak Orhan Miroğlu’nun bunu söylemesi çok önemli.
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Umarım Miroğlu’nun partidaşları ve yoldaşları bu uyarıdan nasiplenmesini bilirler.