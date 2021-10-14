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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?

14 Ekim 2021

Siyasi suikastlar, neyi amaçlar?

- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.

*

- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.

*

- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.

*

- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.

*

- Bir panik havasının doğmasını amaçlar.

*

Sonuç?

Sonuç şudur:

*

Bu amaçların hiçbiri, teknik olarak iktidarların amacı olmaz, olamaz. Yani siyasi suikastlar, genellikle iktidarlara yönelik olur.

KADİR ŞEKER TALEBİNE İMZA ATAN ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN

NE zaman sokak ortasında bir kadın şiddete maruz kalsa...

Erkekler, kıllarını bile kıpırdatmıyorlar.

Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar

Kahrolası bir kayıtsızlıkla kafalarını çevirip gidiyorlar.

*

“Neden?” diye sorulduğunda ise gerekçe hep şu:

*

“Kadir Şeker’in başına nelerin geldiğini görmedin mi abi?”

*

Nihayet bu biraz haklı ama apaçık zalim gerekçeye esaslı bir darbe indirildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker’e verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek cezanın bozulmasını talep etti.

*

Bu daha başlangıç. Gerisi gelir umarım.

ALAY EDİYOR SANDIM

ZÜLFÜ Livaneli, sosyal medyada Selahattin Demirtaş’ın son kitabının imzalı kopyasının fotoğrafını paylaşıp şöyle yazmış:

*

Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş’ın son romanını zevkle okuyorum.”

*

Edebiyatımızın usta kalemi” nitelemesini okuyunca...

Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar

Alay ediyor, kafa buluyor, abartarak matrak geçiyor falan sandım.

*

Çok geçmeden anladım ki...

Adam ciddiymiş.

*

Şu kadarını söyleyeyim:

Alay etmiş olsaydı daha az gülerdim.

YAKLAŞIYOR YAKLAŞMAKTA OLAN

“YAKLAŞIYOR yaklaşmakta olan” cümlesi, uzun zamandır gündemde.

*

Bu tabir, iki yerde geçer:

*

- BİR: Kuran-ı Kerim’de. Necm Suresi’nin 57. ayeti şöyledir: “Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan.”

*

- İKİ: Bir İsmet Özel şiirinde. Şairin “Karlı Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyandırmak” adlı şiirinin ilgili bölümü şöyledir:    “...Anmaya gücüm yetseydi de konuşsaydım / Diri – gergin kasları konuşsaydım / Kardeşler! / Deseydim / Kardeşlerim! / Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan / Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan / Bakın yaklaşıyor... / Yazık, şairler kadar cesur değilim...” (NOT: İsmet Özel’in karlı bir gece vakti uyandırdığı dostu şair Ataol Behramoğlu’nun ta kendisidir.)

SANCAKTEPE DÜŞERSE KUDÜS DÜŞER Mİ?

SANCAKTEPE Belediyesi, ücretsiz halk konserleri düzenledi. Sancaktepe Belediye Başkanı AK Partili Şeyma Döğücü, o konserlerden biri olan Derya Uluğ konserinin görüntülerini, “Eğlenmeye devam mı Sancaktepe?” diye sosyal medyada paylaştı. Döğücü, bunun üzerine çoğunlukla muhafazakâr kullanıcılardan olumsuz tepkilere maruz kaldı.

*

Yunus Emre Erdölen, “serbestiyet” adlı internet mecrasında işte bu konuda “Sancaktepe düşerse Kudüs düşer mi?” başlıklı muhteşem bir yazı yazdı.

*

Yazıda mahalle bekçileri anlatılıyor, siyah ile beyaz arasına sıkışmış gri gençlik anlatılıyor, griliğe karşı verilen nafile savaş anlatılıyor. Yani anlatılması gereken her şey anlatılıyor.

*

Kendimi bir “gri alan savaşçısı” olarak gördüğüm için bu yazıyı çok beğendim. İnternette bulun ve okuyun derim.

AVM GİRİŞLERİNDE YAPILAN SAHTEKÂRLIK

ŞAHIS temaslı... Ama buna rağmen AVM’ye ya da sinemaya gidecek. Kapıdaki HES kontrolünü kazasız belasız geçmek için dayısının ya da yeğeninin HES kodunun ekran görüntüsünü alıyor. Kapıdaki görevliye gösteriyor ve içeri giriveriyor.

Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar

Böyle şeyler duyuyorum son günlerde.

*

Yani sen sinemada “Nasıl olsa kontrol var” diyerek huzur içinde James Bond izliyorsun ama salonda bir temaslı var.

*

Buradan yetkililere çağrı yapıyorum:

*

Bu tür sahtekârlıkların önüne geçmek için...

AVM girişlerinde yapılan HES kontrollerinde...

Telefondan ekran görüntüsü gösterilmesiyle yetinilmesin, ayrıca mutlaka kimlik de sorulsun.

STEFAN’IN GÖZYAŞLARI

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçında zar zor elde edilen o galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı ya...

Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar

İşte bu samimiyet, işte bu olağanüstü benimseme, işte bu milli duruş karşısında gerçekten büyülenip duygulandım.

*

Bu saatten sonra başarısız olsan da kalbimdesin Stefan!

Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar

 

X

Duyum nedir nasıl alınır?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2021
Önce dikkat çekme hastalığına yakalanmış bir gazeteci yazdı:

 

“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”

*

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:



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Tamerci de değilim Nihalci de değilim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2021
Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum:

İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.

*

Peki hangisinden yanayım?

Hemen söyleyeyim:



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Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2021
Bugün Hürriyet’in manşetinde bir vicdan tutulmasının öyküsü var.

Olay, tam olarak şu:

*

Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.

Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.

Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.

*

Bazıları, bu olay üzerine...

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İmam hatiplinin gazetesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2021
Yakın çevresine kendisini “huysuz” diye pazarlayan ama gazetecilik yaptığı dönemde yerleşik düzene karşı hiçbir huysuzluğuna rastlanmayan Tuğrul Eryılmaz diye eski bir gazeteci var.

Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.

*

Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...

İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:

*

“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”

*

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Paradigmanın iflası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2021
“Paradigmanın İflası” diye bir kitap vardı.

Yazarı Fikret Başkaya’ydı.

90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.

*

O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.

Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...

Şöyle bir paradigma gelişmişti:

*

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Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2021
Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...

Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:

*

Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.

*

Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.

Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.

*

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Fulya’nın kanserle mücadelesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2021
Fulya Soybaş, çok kısa bir süre içinde Hürriyet’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

 

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...

Hepimizi etkiledi, etkiliyor.

*

Ama bizi asıl etkileyen yönü...


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Kararsızların artmasının temel nedeni şudur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2021
Ne diyor muhalefet?

- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.

*

- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.

*

- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.

*

Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?

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Mehter Marşı İzmir Marşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2021
Müjdat Gezen’e bir sempatim var.

Neden?

Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.

“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.

*

Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.

*

Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:

*

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Tuhaf ve anormal bir valilik açıklaması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2021
Önceki gün şöyle bir haber vardı gündemde:

 

Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.

*

Ve dün...

Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.

*

Valilik açıklaması, aynen şöyle:

*

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Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ekim 2021
BİRİNCİ ADIM: Kazanabilecek iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulacaksın.

İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.

*

ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.

*

DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.

*

BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.

*

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Kahraman Özgür Bey üç harfli marketlere karşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Eylül 2021
Melih Gökçek, birkaç yıl önce “cinler” demek yerine “üç harfliler” demeyi tercih etmişti de olay olmuştu.

Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.

Ama bambaşka bir kasıtla!

Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.

*

Söylediği tam olarak şu Özel’in:

*

“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”

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Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2021
Geçenlerde Cübbeli Ahmet vardı Tarafsız Bölge’de... “Tarikatlar içindeki cinayetler” konusunu konuşmak için davet etmiştik kendisini.

Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.

Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.

Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”

Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.

Ve hemen kendi görüşünü söyledi:

“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”

*

Posta yazarı

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Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2021
Siyasetin bir numaralı sorusu şudur:

 

Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?

*

Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.



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Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2021
Meral Akşener şöyle dedi:

 

“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”

*

Buradan çıkan sonuç şudur:

*

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.

*

Peki ya sonra?

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Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece İKİ SORUN var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2021
Eskiden “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza şunlar gelirdi:

 

Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...

*

Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?

Tabii ki hayır.

Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.

Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.

*

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Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Eylül 2021
Eskiden bana birisi “Kürt meselesi yok. Ne meselesi?” dediğinde...

Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:

“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.

“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.

“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.

“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.

Yani derdim Allah derdim.

Gelelim bugüne...

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‘Sezai Temelli’li, HDP’li, İmralılı falan bir fıkra

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Eylül 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş:

“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”

*

Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...

“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.

*

HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.

Dediği şu:

*

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Selçuk Bayraktar nasıl oluyor da kutuplaşma belasını yıkıp geçiyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Eylül 2021
Geçenlerde Tarafsız Bölge’de konuğumuz oldu Selçuk Bayraktar. Çok izlendi, çok ilgi gördü, çok dikkat çekti program.

Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:



*

Çünkü Selçuk Bayraktar...

Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.

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