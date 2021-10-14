Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?

“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
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Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
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Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
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Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
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Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
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Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
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“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
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Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
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O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
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Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
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Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
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Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
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Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
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Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
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- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
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Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
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Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
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Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
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Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
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Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
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Valilik açıklaması, aynen şöyle:
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İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
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ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
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DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
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BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
*
Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
*
Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
*
Buradan çıkan sonuç şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
*
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
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Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?
Siyasi suikastlar, neyi amaçlar?
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
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- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
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- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
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- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
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- Bir panik havasının doğmasını amaçlar.
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Sonuç?
Sonuç şudur:
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Bu amaçların hiçbiri, teknik olarak iktidarların amacı olmaz, olamaz. Yani siyasi suikastlar, genellikle iktidarlara yönelik olur.
KADİR ŞEKER TALEBİNE İMZA ATAN ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN
NE zaman sokak ortasında bir kadın şiddete maruz kalsa...
Erkekler, kıllarını bile kıpırdatmıyorlar.
Kahrolası bir kayıtsızlıkla kafalarını çevirip gidiyorlar.
*
“Neden?” diye sorulduğunda ise gerekçe hep şu:
*
“Kadir Şeker’in başına nelerin geldiğini görmedin mi abi?”
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Nihayet bu biraz haklı ama apaçık zalim gerekçeye esaslı bir darbe indirildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker’e verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek cezanın bozulmasını talep etti.
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Bu daha başlangıç. Gerisi gelir umarım.
ALAY EDİYOR SANDIM
ZÜLFÜ Livaneli, sosyal medyada Selahattin Demirtaş’ın son kitabının imzalı kopyasının fotoğrafını paylaşıp şöyle yazmış:
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“Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş’ın son romanını zevkle okuyorum.”
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“Edebiyatımızın usta kalemi” nitelemesini okuyunca...
Alay ediyor, kafa buluyor, abartarak matrak geçiyor falan sandım.
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Çok geçmeden anladım ki...
Adam ciddiymiş.
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Şu kadarını söyleyeyim:
Alay etmiş olsaydı daha az gülerdim.
YAKLAŞIYOR YAKLAŞMAKTA OLAN
“YAKLAŞIYOR yaklaşmakta olan” cümlesi, uzun zamandır gündemde.
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Bu tabir, iki yerde geçer:
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- BİR: Kuran-ı Kerim’de. Necm Suresi’nin 57. ayeti şöyledir: “Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan.”
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- İKİ: Bir İsmet Özel şiirinde. Şairin “Karlı Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyandırmak” adlı şiirinin ilgili bölümü şöyledir: “...Anmaya gücüm yetseydi de konuşsaydım / Diri – gergin kasları konuşsaydım / Kardeşler! / Deseydim / Kardeşlerim! / Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan / Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan / Bakın yaklaşıyor... / Yazık, şairler kadar cesur değilim...” (NOT: İsmet Özel’in karlı bir gece vakti uyandırdığı dostu şair Ataol Behramoğlu’nun ta kendisidir.)
SANCAKTEPE DÜŞERSE KUDÜS DÜŞER Mİ?
SANCAKTEPE Belediyesi, ücretsiz halk konserleri düzenledi. Sancaktepe Belediye Başkanı AK Partili Şeyma Döğücü, o konserlerden biri olan Derya Uluğ konserinin görüntülerini, “Eğlenmeye devam mı Sancaktepe?” diye sosyal medyada paylaştı. Döğücü, bunun üzerine çoğunlukla muhafazakâr kullanıcılardan olumsuz tepkilere maruz kaldı.
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Yunus Emre Erdölen, “serbestiyet” adlı internet mecrasında işte bu konuda “Sancaktepe düşerse Kudüs düşer mi?” başlıklı muhteşem bir yazı yazdı.
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Yazıda mahalle bekçileri anlatılıyor, siyah ile beyaz arasına sıkışmış gri gençlik anlatılıyor, griliğe karşı verilen nafile savaş anlatılıyor. Yani anlatılması gereken her şey anlatılıyor.
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Kendimi bir “gri alan savaşçısı” olarak gördüğüm için bu yazıyı çok beğendim. İnternette bulun ve okuyun derim.
AVM GİRİŞLERİNDE YAPILAN SAHTEKÂRLIK
ŞAHIS temaslı... Ama buna rağmen AVM’ye ya da sinemaya gidecek. Kapıdaki HES kontrolünü kazasız belasız geçmek için dayısının ya da yeğeninin HES kodunun ekran görüntüsünü alıyor. Kapıdaki görevliye gösteriyor ve içeri giriveriyor.
Böyle şeyler duyuyorum son günlerde.
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Yani sen sinemada “Nasıl olsa kontrol var” diyerek huzur içinde James Bond izliyorsun ama salonda bir temaslı var.
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Buradan yetkililere çağrı yapıyorum:
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Bu tür sahtekârlıkların önüne geçmek için...
AVM girişlerinde yapılan HES kontrollerinde...
Telefondan ekran görüntüsü gösterilmesiyle yetinilmesin, ayrıca mutlaka kimlik de sorulsun.
STEFAN’IN GÖZYAŞLARI
MİLLİ Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçında zar zor elde edilen o galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı ya...
İşte bu samimiyet, işte bu olağanüstü benimseme, işte bu milli duruş karşısında gerçekten büyülenip duygulandım.
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Bu saatten sonra başarısız olsan da kalbimdesin Stefan!