 Tek umudum: Ebabil kuşları

Trump’a saç baş yolduruyordu. Ateşkese “hayır” diyordu. Kara harekatına “gel gel” yapıyordu. Marşlar, mersiyeler, videolar falan şahaneydi.

*

Hayaller kuruyorduk:

ABD, pılısını pırtısını toplayıp defolup gidecek diye.

*

Ta ki şu pilot olayına kadar.

*

“Sarı Kafa”, şimdi bu pilot kurtarma operasyonundan bin tane destan çıkarır.

Nasıl çıkarmasın abi?

Adamlar, resmen ellerini kollarını sallayarak ülkeye girip pilotlarını kurtarıp çıktılar.

Ayrıca tonla filmini çekerler bunun, dizisini de yaparlar.

*

Bu pilot olayı, maalesef bizi şöyle bir acı gerçekle de yüzleştirdi:

*

ABD’nin bir pilotunun hayatına verdiği değer, İran’ın koca koca generallerinin hayatına verdiği değerden bile daha fazla.

Adamlar bir pilotları için dünyanın en riskli operasyonunu yapıyorlar. Uçaklarını, helikopterlerini bile feda ediyorlar.

*

Pek aklımıza getirmek istemediğimiz başka acı gerçekler de var tabii.

Mesela şunun gibi:

*

ABD ve İsrail savaş uçakları, İran semalarında vızır vızır dolaşabiliyor. İran, buna karşı hiçbir şey yapamıyor. Çünkü hava savunma sistemi diye bir şeyi yok.

*

Neyse... Neyse...

Ben yine de umutluyum.

*

Çünkü ben inanıyorum ki:

Ebabil kuşları, gagalarında taşıdıkları taşlarla Ebrehe’nin ordusunu yenebilir.

TRUMP’IN KÜFRÜNE ŞU CEVABI VERSİN İRAN

TRUMP, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında çirkinleştikçe çirkinleşti:

- İran’a küfür ederek “O s...tiğimin boğazını açın” dedi.

- “Çılgın p...çler” diyerek İran’a hakaret etti.

- “Cehenneme gideceksiniz” diye tehdit etti.

*

Adam, resmen “Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar” romanının kahramanına dönüşmüş gibi.

Evde duvarları yumrukladığına bahse girebilirim.

*

Peki İran, bu küfürlere nasıl cevap verecek?

*

Ben İran’ın yerinde olsam...

“Her lafa verecek cevabım var ama suskunluğum asaletimdendir” yazar, sonuna da “hahahahaha” eklerim.

ŞUNU İLK GÜNDEN YAPSAYDINIZ YA

CHP Sözcüsü Zeynel Emre’den beklenen açıklama nihayet geldi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş.

*

“Ama her şey geç geliyor mu yurdumuza / 1929 buhranı bile geç gelmemiş miydi” diyor ya Cemal Süreya.

CHP de işte o hesap. Hep gecikiyor.

ZABITAYA TAKILAN MESİH

KARABÜK’te kendisinin “Mesih” olduğunu iddia eden bir şahıs, evinin önüne “MESİH İNDİ” yazınca... Zabıta müdahale etmiş, yazı silinmiş.

*

Mesih’in yeryüzüne inip inmeyeceği işi bir inanç işidir.

Ama işin şu kısmı nettir: Eğer Mesih yeryüzüne inerse zabıta müdahalesine asla maruz kalmaz.

HİÇ BANA GÖRE DEĞİL

- Bilinç akışıyla harmanlanarak yazılan şiirler.

- Senaryosuz olarak üretilen her türlü içerik.

- Büyülü gerçekçilik özentili romanlar.

- Tek kişilik oyunlar.

- Hem fantastik hem de bilim kurgu olan film.

- Bir sezonda tek bir cinayetin aydınlantıldığı dizi.

TURKCELL’İN ŞAK DİYE REKLAMI

- Biraz Ata Demirer tadı vardı reklamda.

- Ama olmuş. Hem de bayağı iyi olmuş.

- Keyifle izleniyor. Gülümsetiyor.

- Shaquille’nın oyunculuğu şahane.

- Saç ektirme esprisi güzel.

- Halay çekme, çay karıştırma gülümsetiyor.

- Slogan akılda kalıcı.

- Son zamanlarda izlediğim iyi reklamlardan.

CHP YÖNETİMİ’NİN ÜÇ BELALISI

- YILMAZ ÖZDİL: Çok pis muhalefet yapıyor. Yazdığı Atatürk kitapları hatırına yaptığı muhalefetin etkisi az değil. Özgür Özel’e kafayı takmış durumda. CHP’nin anlı şanlı isimleri, kendisine laf yetiştirmekle meşgul. “Seni sileriz” falan türü tehditler karşısında zerre kadar aldırış etmiyor. Üstüne üstüne gidiyor.

- BARIŞ YARKADAŞ: Bin kaplan gücünde. Konuştuğu zaman sonuna kadar dinletiyor kendisini. Özgür Özel’e bile izletiyor anlattıklarını. Mantık silsilesi çok sağlam. Argümanları yabana atılamaz. Polemiklerde de asla altta kalmıyor. Tek sorunu: Kılıçdaroğlu yanlısı olması.

- ALİ HAYDAR FIRAT: Düzeyli, derinlikli, entelektüel bir zeminden konuşuyor. Ivır zıvır konulara hiç girmiyor. Kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında soğukkanlılığını koruyabiliyor. Belki az dikkat çekiyor ama kesinlikle etkili. Teoriyi iyi kuruyor ama pratiği de göstermesi lazım.