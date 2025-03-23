Tehlikeli çağrı: Yıkın geçin

Haberin Devamı

Diyor ki:

*

“Çıkın sokağa. Önünüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin. Yıkın geçin.”

*

Yıkıp geçecekler ama polise zarar vermeyecekler.

Böyle bir şey mümkün mü?

*

“Yıkın geçin” demek...

- Milleti polisle karşı karşıya getirmektir.

- Gencecik çocukları tehlikeye atmaktır.

- Protestoları çığırından çıkarmaktır.

- Galeyana gelmiş kitleleri şiddete yöneltmektir.

- Provokatörlere süper fırsatlar sunmaktır.

- Maskelilere muazzam imkanlar tanımaktır.

Kısacası çok ama çok büyük bir sorumsuzluktur.

*

CHP gibi büyük bir kitle partisinin genel başkanı...

Sözün, kalabalığın, öfkenin şehvetine kendini bu denli kaptırmamalı.

*

Allah’tan kitlesi, Özgür Özel’e göre daha sorumlu bir tutum alıyor.

Haberin Devamı

ÖZGÜR DIŞARI HALK İÇERİ

ÖZGÜR Özel’in “Yıkın geçin” diye sokaklara çağırdığı gençler, Saraçhane’de şöyle bağırdılar:

*

“Özgür dışarı / Halk içeri.”

*

Gençlerin bu sloganla söylemek istediği şuydu:

*

Özgür Bey.

Bizi “yıkın geçin” diye sokağa çağırıyorsun ama kendin belediye binasındaki odanda güvendesin.

Sen niye dışarı çıkmıyorsun? Sen niye yıkıp geçmiyorsun?

Hadi biraz da sen dışarı çık. Hadi biraz da sen yıkıp geç.

Böylece biraz da biz içeride olalım.

İMAMOĞLU’NUN İFADE TUTANAĞINA ÜÇ YAKLAŞIM

- BİRİNCİ YAKLAŞIM: Hiçbir şey yok abi. Gizli tanık ifadeleri dışında hiçbir şey yok.

*

- İKİNCİ YAKLAŞIM: Çok şey var abi. Acayip suçlamalar var. Adam hiçbirine cevap verememiş.

*

- ÜÇÜNCÜ YAKLAŞIM: Olay, “Çok şey var” ile “Hiçbir şey yok” arasında bir yerde abi.

DOĞRU: MUHATAP YANLIŞ: MUHATTAP

EKREM İmamoğlu’nun şüpheli ifade tutanağının birçok yerinde...

“Muhatap” kelimesi, “Muhattap” olarak yazılmış.

*

Bu yaygın yanlışa kafayı o kadar çok takmış durumdayım ki...

Tutanağa odaklanamadım.

MANSUR YAVAŞ’IN DURUMU

Haberin Devamı

ÖZGÜR Özel, İmamoğlu’na destek konusunda çıtayı o kadar yükseğe taşıdı ki...

Mansur Yavaş ne yapsa ne etse geride kalıyor.

*

Mansur Yavaş, bu süreçten zararlı çıkacak gibi.

Destekte geride kaldığı için popülaritesinde büyük düşüş var.

Ayrıca CHP kitlesinin gözünden de düşüyor.

Yani Mansur Yavaş’ın “CHP’nin adayı” olma ihtimali, gitgide daha çok zayıflıyor.

*

Yavaş için iki ihtimal söz konusu olabilir:

- Ya farklı bir partiden aday olur.

- Ya da Ankara Belediye Başkanlığı’na devam.

KADER BAĞLAYINCA

CHP’nin İmamoğlu’na verdiği desteğin boyutuna bakınca...

Şunu söylemek mümkün:

*

CHP, parti olarak kaderini...

Tamamen Ekrem İmamoğlu’nun kaderine bağlamış durumda.

*

Haberin Devamı

İmamoğlu çıkarsa... Parti de çıkacak.

İmamoğlu batarsa... Parti de batacak.