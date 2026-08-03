 Tehdit ediliyorlar efsanesi

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Yaptığı standart açıklama şu:

*

“Ya bizim partiye geçersin ya da tutuklanırsın diye korkuttular. Bizimkiler de korkup geçti.”

*

Yine Özgür Özel’e göre...

Bu tehdit, aslında bütün belediye başkanlarına yapılıyormuş.

Ancak bazıları korkup geçiyormuş, bazıları ise aslanlar gibi yatıyorlarmış.

*

Hadi diyelim ki geçenler, kendilerini kimin tehdit ettiğini söylemezler.

O zaman geçmeyenler söylesin.

Açıklasınlar kim tarafından tehdit edildiklerini.

*

Neden somutlaştırmıyorlar bu tehdit iddiasını?

Neden şu ana kadar içlerinden biri olsun çıkıp da...

“Şu gün şu saatte falanca kişi bana geldi ve ‘Ya bizim partiye geçersin ya da tutuklanırsın’ dedi” diye bir açıklama yapmıyor ya da yapamıyor?

*

Olayı tehdide bağlayıp geçiştirmek Özgür Özel açısından aslında çok süper, çok şahane bir iş.

Çünkü böyle bir izahla...

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Kendi eksikliğini kapatmış oluyor, kendi kusurunu örtmüş oluyor, kendi işbilmezliğini gizlemiş oluyor.

*

İşin bir de şöyle bir yönü var:

*

Yapılacak ilk seçimde gümbür gümbür iktidara gelme iddiasındaki bir partinin milletvekilleri ya da belediye başkanları...

Neyle korkutulurlarsa korkutulsunlar...

İktidar partisine giderler mi?

*

Yahu sen ilk seçimde iktidara gelme iddiasında bir lidersin.

Seçime de kalmış azıcık bir zaman.

En korkak bile sıkmaz mı dişini?

*

Neyse... Söylenecek daha çok şey var ama ben bunlarla yetineyim.

ERDOĞAN NEDEN TRANSFER EDİYOR

- Partisinin bir cazibe merkezi olduğunu göstermek istiyor.

- Kendi tabanının moral üstünlüğünü artırmak istiyor.

- Partisinin kapılarının herkese açık olduğu mesajını vermek istiyor.

- Halkın büyük çoğunluğunu bu geçişlerle etkilemek istiyor.

- Rakibinin iktidara gelme iddiasını boşa çıkarmak istiyor.

- Kucaklayıcı bir yaklaşım içinde olduğunun altını çizmek istiyor.

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AZİZ YILDIRIM’IN GERİ DÖNÜŞÜ

Geri dönmüştü dönmesine ama o eski nutuklarından hiçbirini atmıyordu.

Yani dönüşünün tadını alamamıştık.

*

Şükür ki özlem bitti.

Kızı Yaz’la ilgili YouTube’da yapılan bazı tatsız yorumlara canı sıkılan Aziz Yıldırım, tam da kendisinden beklenen meydan okumayı yaptı.

“Paralı köpekler” demeyi de hiç ihmal etmedi.

*

Öyle destansıydı ki bu çıkışı.

“İşte beklediğimiz Aziz Yıldırım” dedirtti.

AKADEMİSYENDEN İYİ SİYASETÇİ ÇIKAR MI

Genel kanı şudur:

Akademisyenden iyi siyasetçi çıkmaz.

*

Ancak Ahmet Davutoğlu’na bakarak bir hüküm verilecek olursa...

Şöyle demek gerekiyor:

*

“Akademisyeni siyasete yaklaştırmayacaksın abi.”

*

Neyse ki...

Bütün akademisyenlerimizin çıtayı Ahmet Davutoğlu kadar düşürmeleri teknik olarak imkânsız.

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10 YILDIR KAÇAN ALÇAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin son elemanı yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan bu hainin yakalanmasında emeği geçen herkese binlerce teşekkür.

*

10 yıldır kaçmak, kaçmayı başarmak...

Bu çok ciddi bir yardımı ve kamuflajı gerektirir.

*

Sanırım güvenlik güçlerimizin yeni hedefi, bu alçağın 10 yıl boyunca kaçıp saklanmasına yardım eden örgütsel alçaklar olacak.

Merakla bekliyoruz bu yapının ortaya çıkarılmasını.

ÇELİK OLAYI

Şarkıcı Çelik’e rastlıyorum sosyal medyada.

Açıklamalarına, görüntülerine falan.

*

Edindiğim izlenime göre Çelik...

- Sanki yüzyıllar öncesinden gelmiş bir derviş gibi.

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- Sokakların diliyle tam olarak kaynaşmış gibi.

- Ermişlik seviyesine ulaşmış gibi.

- Bütün hırslarından arınmış gibi.

- Bir hakkaniyet abidesi gibi.

ZÜĞÜRT AĞA’NIN EN BEĞENDİĞİM KARAKTERİ

Can Kolukısa’yı kaybettik.

Tiyatroya büyük emek vermiş dev bir sanatçımızdı.

*

Ama benim hatıramda...

Züğürt Ağa’da canlandırdığı sadakati yüksek ağa yardımcısı rolüyle kalacak.

*

O rolü...

Rol çalmaya hiç yanaşmadan öyle zarif biçimde oynamıştı ki...

Filmin sevilmesine katkısı muazzam olmuştu.

*

Allah gani gani rahmet eylesin.