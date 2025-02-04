Teğmenlerin Anıtkabir pozu üzerine

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- İKTİDAR: “Yapılan disiplinsizliktir, tek mesele budur” dedi, diyor.

*

- MUHALEFET: “Mesele sadece Mustafa Kemal’in askeri olmalarıdır” dedi, diyor.

*

Peki teğmenler hangi taraftalar?









İktidar tarafında mı? Muhalefet tarafında mı?

*

Aslında teğmenlerin ta en başından beri yapmaları gereken şey şuydu:

İktidara da... Muhalefete de...

“Bizim üzerimizden siyaset yapmayın. Bizi siyasetlerinize alet etmeyin. Biz askeriz, emir komuta bizim şiarımız. Bizim siyasetle bir ilgimiz yok. Biz siyasi tartışmanın tarafı olamayız” demeliydiler.

*

Fakat ne yazık ki teğmenler, böyle bir yerde durmadılar.

Avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamalarla daha çok muhalefetin dalga boyundaymış izlenimi verdiler.

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Savunmalarını “Mustafa Kemal’in askeri olduğumuz için yargılanıyoruz” açısı üzerine kurdular.

*

En son Anıtkabir’e gittiler.

Anıtkabir’e gitmelerinde tabii ki sorun yok. Her Türk teğmeni, tabii ki Anıtkabir’e gidecektir. Gitmeleri değil, gitmemeleri yadırganır.

*

Ancak bizim teğmenler, Anıtkabir pozuyla bir mesaj vermek istediler.

O mesaj...

“Atam! Disiplinsizlik yaptık. Başımıza bunlar geldi” mesajı değil tabii ki. “Atam! Senin askerin olduğumuz için başımıza bunlar geldi” mesajı.

*

Teğmenlerin bu yaklaşımında...

Komutanlardan yedi kere izin isteme konusu yok. / Komutanların yedi kere izin vermeme konusu yok. / Komutanların yedi kere izin vermemesine rağmen kılıçları çekip yemin etme yok. / Siyasette taraf haline getirilmelerinden herhangi bir yakınma yok. / Muhalefetin siyasetine malzeme olmaktan en küçük bir rahatsızlık yok.

*

Aksine muhalefetin kendilerini kahramanlaştırmasından, bayraklaştırmasından, destanlaştırılmasından gayet mutlu gibiler.

*

Ben hep teğmenlerin iktidara karşı kılıç çekmediklerini, mezuniyet heyecanına kapılmış olabileceklerini, siyasetin tarafı olarak değerlendirilmemeleri gerektiğini, ihracın çok ağır bir ceza olacağını söylemiştim.

*

Teğmenler ise en başından en sonuna kadar olaya benim gibi yaklaşanları yalanlamakla meşgul oldular maalesef.

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CHP’DE İKİ İKİLİ KARŞI KARŞIYA



Bir tarafta...

Ekrem İmamoğlu / Özgür Özel ikilisi.

*

Bir tarafta...









Mansur Yavaş / Kemal Kılıçdaroğlu ikilisi.

*

İmamoğlu / Özel ikilisi...

“Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle bir an önce belirleyelim” diyor.

*

Yavaş / Kılıçdaroğlu ikilisi...

“Adayı ön seçimle belirlemek yanlış olur. Henüz çok erken” diyor.

*

Bu tartışmadan bakalım hangi ikili galip çıkacak?

İYİ Kİ VARSIN SAYIN BAŞSAVCILIK



Vahşice katledilen Pınar Gültekin’in katili için Yargıtay şöyle demişti:

*

“Canavarca hisle öldürmedi. Haksız tahrik vardı.”

*

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, işte bu karara itiraz etti.

Bu ne güzel itirazdır böyle!

*

Türkiye kamuoyunun “Canavarca his bu değilse nedir?” sorusunu, kendi diliyle soran Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na helal olsun. İyi ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı var.

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KAR YAĞACAK DİYORLAR AMA



- Bu kaçıncı? Ben pek inanmıyorum.

- Avrupa’nın en kar yağan yerlerine bile kar yağmıyor. Nasıl inanayım?

- İstanbul, bir ısı adası olmuş. Erimeden nasıl gelecek kar?

- Balkanlardan gelmezse hiç boşuna bekleme.

- 15 santim olur diyorlar. İki santime bile razıyım.

- Yağmaz, yağmaz. Ama kışlıklar kesin devreye girecek gibi.



İZLENMEDEN ÖNCE ÖLÜNMESİ GEREKEN FİLMLER



- IMDB’de 5’in altında kalan tüm filmler.

- Eski aksiyon starlarının nafile debelendikleri yeni filmleri.

- Kadınlar ve erkekler üzerine ahkâm kesen romantik komedi filmleri.

- “Katil kim” temasından komedi çıkarmaya çalışan yeni nesil cinayet filmleri.

- En iyi seri katil filmlerinin sekizinci sınıf taklidi seri katil filmleri.

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- İnsanın anlam arayışı üzerine takvim yaprağı arkası felsefesi yapan filmler.



NE KADAR DA ALIŞTI AHMET ŞARA



- Sanki yıllardır kravat takmış gibi alıştı kravat takmaya.

- Sanki yıllardır diplomasi yapmış gibi alıştı diplomasi yapmaya.









- Sanki yıllardır Batılılarla temas kurmuş gibi alıştı Batılılarla temas kurmaya.

- Sanki yıllardır ülke yönetmiş gibi alıştı ülke yönetmeye.

- Sanki yıllardır hiç Colani olmamış gibi alıştı Ahmet Şara olmaya.

- Sanki yıllardır hep böyleymiş gibi alıştı yeni duruma.