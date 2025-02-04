Teğmenlerin Anıtkabir pozu üzerine

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- İKTİDAR: “Yapılan disiplinsizliktir, tek mesele budur” dedi, diyor.
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- MUHALEFET: “Mesele sadece Mustafa Kemal’in askeri olmalarıdır” dedi, diyor.
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Peki teğmenler hangi taraftalar?
İktidar tarafında mı? Muhalefet tarafında mı?
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Aslında teğmenlerin ta en başından beri yapmaları gereken şey şuydu:
İktidara da... Muhalefete de...
“Bizim üzerimizden siyaset yapmayın. Bizi siyasetlerinize alet etmeyin. Biz askeriz, emir komuta bizim şiarımız. Bizim siyasetle bir ilgimiz yok. Biz siyasi tartışmanın tarafı olamayız” demeliydiler.
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Fakat ne yazık ki teğmenler, böyle bir yerde durmadılar.
Avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamalarla daha çok muhalefetin dalga boyundaymış izlenimi verdiler.
Savunmalarını “Mustafa Kemal’in askeri olduğumuz için yargılanıyoruz” açısı üzerine kurdular.
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En son Anıtkabir’e gittiler.
Anıtkabir’e gitmelerinde tabii ki sorun yok. Her Türk teğmeni, tabii ki Anıtkabir’e gidecektir. Gitmeleri değil, gitmemeleri yadırganır.
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Ancak bizim teğmenler, Anıtkabir pozuyla bir mesaj vermek istediler.
O mesaj...
“Atam! Disiplinsizlik yaptık. Başımıza bunlar geldi” mesajı değil tabii ki. “Atam! Senin askerin olduğumuz için başımıza bunlar geldi” mesajı.
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Teğmenlerin bu yaklaşımında...
Komutanlardan yedi kere izin isteme konusu yok. / Komutanların yedi kere izin vermeme konusu yok. / Komutanların yedi kere izin vermemesine rağmen kılıçları çekip yemin etme yok. / Siyasette taraf haline getirilmelerinden herhangi bir yakınma yok. / Muhalefetin siyasetine malzeme olmaktan en küçük bir rahatsızlık yok.
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Aksine muhalefetin kendilerini kahramanlaştırmasından, bayraklaştırmasından, destanlaştırılmasından gayet mutlu gibiler.
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Ben hep teğmenlerin iktidara karşı kılıç çekmediklerini, mezuniyet heyecanına kapılmış olabileceklerini, siyasetin tarafı olarak değerlendirilmemeleri gerektiğini, ihracın çok ağır bir ceza olacağını söylemiştim.
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Teğmenler ise en başından en sonuna kadar olaya benim gibi yaklaşanları yalanlamakla meşgul oldular maalesef.
CHP’DE İKİ İKİLİ KARŞI KARŞIYA
Bir tarafta...
Ekrem İmamoğlu / Özgür Özel ikilisi.
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Bir tarafta...
Mansur Yavaş / Kemal Kılıçdaroğlu ikilisi.
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İmamoğlu / Özel ikilisi...
“Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle bir an önce belirleyelim” diyor.
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Yavaş / Kılıçdaroğlu ikilisi...
“Adayı ön seçimle belirlemek yanlış olur. Henüz çok erken” diyor.
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Bu tartışmadan bakalım hangi ikili galip çıkacak?
İYİ Kİ VARSIN SAYIN BAŞSAVCILIK
Vahşice katledilen Pınar Gültekin’in katili için Yargıtay şöyle demişti:
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“Canavarca hisle öldürmedi. Haksız tahrik vardı.”
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, işte bu karara itiraz etti.
Bu ne güzel itirazdır böyle!
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Türkiye kamuoyunun “Canavarca his bu değilse nedir?” sorusunu, kendi diliyle soran Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na helal olsun. İyi ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı var.
KAR YAĞACAK DİYORLAR AMA
- Bu kaçıncı? Ben pek inanmıyorum.
- Avrupa’nın en kar yağan yerlerine bile kar yağmıyor. Nasıl inanayım?
- İstanbul, bir ısı adası olmuş. Erimeden nasıl gelecek kar?
- Balkanlardan gelmezse hiç boşuna bekleme.
- 15 santim olur diyorlar. İki santime bile razıyım.
- Yağmaz, yağmaz. Ama kışlıklar kesin devreye girecek gibi.
İZLENMEDEN ÖNCE ÖLÜNMESİ GEREKEN FİLMLER
- IMDB’de 5’in altında kalan tüm filmler.
- Eski aksiyon starlarının nafile debelendikleri yeni filmleri.
- Kadınlar ve erkekler üzerine ahkâm kesen romantik komedi filmleri.
- “Katil kim” temasından komedi çıkarmaya çalışan yeni nesil cinayet filmleri.
- En iyi seri katil filmlerinin sekizinci sınıf taklidi seri katil filmleri.
- İnsanın anlam arayışı üzerine takvim yaprağı arkası felsefesi yapan filmler.
NE KADAR DA ALIŞTI AHMET ŞARA
- Sanki yıllardır kravat takmış gibi alıştı kravat takmaya.
- Sanki yıllardır diplomasi yapmış gibi alıştı diplomasi yapmaya.
- Sanki yıllardır Batılılarla temas kurmuş gibi alıştı Batılılarla temas kurmaya.
- Sanki yıllardır ülke yönetmiş gibi alıştı ülke yönetmeye.
- Sanki yıllardır hiç Colani olmamış gibi alıştı Ahmet Şara olmaya.
- Sanki yıllardır hep böyleymiş gibi alıştı yeni duruma.
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