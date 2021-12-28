Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
*
“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
*
Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
*
- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
*
- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Teftiş
“Teftişle gündemi değiştirmek istiyorlar” diyor bazıları. İyi de gündem, zaten baştakilerden yanaydı. Niye değiştirmek istesinler ki? Hiçbir şey anlamıyorum ben şu gündemi değiştirmek geyiğinden.
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
- Bir haftadır gür bir seda çıkaramayan CHP yanlısı kesimler ve bilumum muhalefet, bu teftiş olayının ardından öyle bir haykırmaya başladılar ki... Şöyle dedim: “Kendilerine geldiler valla.”
*
- Bu tür olaylar nedeniyle konu İmamoğlu’nun hizmet kalitesine gelmiyor bir türlü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Bu olayı siyasi kaldıraç olarak kullanıyorlar” demesine bakılırsa... Süleyman Soylu da olayın farkında.
*
- Bu tür teftiş hadiselerinin ardından Ekrem İmamoğlu’na süper bir enerji, muazzam bir heyecan gelmiyor mu? Hiçbir belediye töreninde görmediğimiz türden bir enerji, hiçbir belediye çalışmasında görmediğimiz türden bir heyecan...
*
- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu içinden, “Tam İmamoğlu’nu pasifize etmiştim, bu teftişle yeniden aktive oldu. Hay Allah” demiş midir acaba?
NEBATİ YARIN AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE
AÇIK açık her şeyi soracağım kendisine.
*
O gece ne oldu? Birileri para mı kazandı? Çarpılan küçük yatırımcı mı oldu? Bu, örtülü faiz mi? Doların düşüşü kalıcı olacak mı? Dolardaki düşüş fiyatlara niye yansımıyor? Düşüşün fiyatlara yansıması için ne yapacaksınız? Gözlerinize bakınca neyi görmemiz lazım?
*
Hepsini soracağım.
Bu arada Nebati’yle ilgili kişisel sorular da soracağım:
*
Kimdir? Hangi şehirdendir? İçinden midir? Siyasi geçmişinde ne vardır? Boş vakitlerini neyle geçirir? Müktesebatında ne vardır? Ekonomi eğitimi almış mıdır? Müzik dinler mi? Sinemaya gider mi? Dizi izler mi?
*
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yarın akşam Tarafsız Bölge’de tüm bu sorulara vereceği cevapları deli gibi merak ediyorum.
HOCAM SÜLEYMAN ULUDAĞ
“NECİP Fazıl Saygı Ödülü” aldı Süleyman Uludağ...
*
Kendisi hocamdır. Geleneksel tedrisattan geçmesine rağmen bilimsel çalışmalarında moderndir. İbn Haldun’un “Mukaddime”sini çevirmiştir ki enfes bir çeviridir. Tasavvuf ve tarikatlar konusunun Türkiye’deki bir numaralı uzmanıdır. Geniş görüşlü, temiz zihinli, süper kültürlüdür. Ve bu ödüle fazlasıyla layıktır.
BİTSİN ARTIK ŞU YARIM EKMEK YERİZ EDEBİYATI
BU edebiyat var ya, bu edebiyat...
*
Yoksul gönülleri eğlemiyor. İnandırıcı bulunmuyor. Dertlere derman olmuyor. Zevk vermiyor. Karınları doyurmuyor. Aydınlık bir yol açmıyor. Kalpleri fethetmiyor. Bir dayanışma kabarmasına yol açmıyor. Hiçbir işe yaramıyor yani.
GEORGE CLOONEY YALANI
TÜRK Hava Yolları, George Clooney’e “Gel bizim reklamda oyna, aha da sana 35 milyon dolar” demiş. George Clooney de “Türkiye mi? İstemem kalsın” demiş.
*
Bu palavrayı dolaştırdılar günlerce tezgâh üstünde ve tezgâh altında. En sonunda THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, iddiayı en net biçimde yalanladı. “Yok böyle bir şey” dedi.
*
Peki nasıl oluyor da bu kadar büyük palavralar sıkabiliyorlar?
*
Tek bir kişi bile utandırılmıyor ya... Bir kişi bile kendisini pardon demek zorunda hissetmiyor ya... Herhangi bir utandırma girişiminde bile bulunulmuyor ya...
Cesaretlerini işte bunlar besliyor.
BİR FİLMDE...
DOĞAÜSTÜ güçler, Marvel kahramanları, canavarlar, distopya dolu ortamlar, çok eski devirlerdeki süper kahramanlar, cadılar, dünyanın berbat geleceği, Amerikan futbolu varsa...
O filmi teğet geçiyorum.
KURUMU SİYASİ TARTIŞMALARIN İÇİNE ÇEKMEK İSTEMEMEK
TÜİK Başkanı, ana muhalefet liderini içeri almama gerekçesi olarak böyle demiş.
*
Oysa...
İçeri alsaydı...
İstemediği şeyi gerçekleştirmesi çok daha mümkün olacaktı.
NEFRET ETTİĞİM ARABA LİTERATÜRÜ
- “Altıma çektim falanca arabayı” denilirken kullanılan “altım” ve “çektim” kelimelerinden tiksiniyorum.
- “Ben hep şöyle arabaya binerim” denilirken kullanılan “binerim” kelimesinden iğreniyorum.
ÇOK ŞÜKÜR AZALARAK BİTMEK ÜZERELER
- Serpme kahvaltı... Artık çok daha az gözüme çarpıyor.
*
- Yılbaşı alerjisi... Artık çok daha az gündem oluyor.
*
- Ugg... Artık çok daha az rastlıyorum.
*
- Kapanalım talebi... Artık çok daha az dile getiriliyor.
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- Yargılanacaksınız... Artık çok daha az söyleniyor.
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- Z kuşağı... Artık çok daha az söz ediliyor.
*
Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür.