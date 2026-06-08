 ‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

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Dönemin yargısı çok ama çok insaflıymış.

*

Hadi ya!

Gerçekten mi?

*

Dönemin insaflı yargısının yaptıklarına şöyle bir bakalım:

- Sırf bir şiir okudu diye: Adamın belediye başkanlığına son verdiler.

- Sırf bir şiir okudu diye: Adamı hapse attılar.

- Sırf bir şiir okudu diye: Muhtar bile olamayacak şekilde siyasi yasak verdiler.

*

İnsaf bunun neresinde a be insafsız.

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ZEVKLERİ İNCE FIKRASI BERBAT

Rahmi Koç’un kamusal imajına şöyle bir bakalım:

*

- Klasik müzik hayranı. O kadar ki senfoni orkestrası yönetmişliği var.

- Genel havası: Aşırı janti bir adam.

- Uzaktan bakınca sanki İngiliz kraliyet ailesinin bir mensubu.

- Yüksek sanat ürünlerine sonsuz bir tutkusu var.

- Tekneyle dünya turuna çıkacak kadar hercai.

- Sahip olduğu her zevk, fena halde sofistike.

*

Gelelim anlattığı fıkraya.

*

- Neresinden bakarsan bak bir süflilik başyapıtı.

- Bırak ince mizahı, kalın mizah bile sayılmaz.

- Böyle fıkraları artık karanlık kahvelerde tıraşı uzamış adamlar bile anlatmıyor.

- Ortalama duyarlılık sahibi biri bile o fıkrayı zihnine kaydetmez.

*

Her şeyiyle yüksek burjuva zevklerine sahip bir adamın fıkra repertuvarının tel tel dökülmesi akla şu feci soruyu getiriyor:

*

Yoksa yıllardır gözümüze gözümüze sokulan o yüksek burjuva zevkler, yeterince içselleştirilmemiş mi?

KILIÇDAROĞLU’NUN OĞLU

Oğlu karşıymış Kılıçdaroğlu’na. Babasının son yaptıklarını onaylamıyormuş.

*

Eğer bu haber doğruysa...

Bu olaydan ne çıkar, ne çıkmaz?

*

- ŞU ÇIKMAZ: Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu haksızmış. Baksanıza oğlu bile onun yolundan gitmiyor.

*

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- ŞU ÇIKAR: Demek ki Kılıçdaroğlu’nun oğlu kişilik sahibiymiş. Baksanıza babamdır diyerek onun yolundan gitmiyor.

KAVGANI KENDİN VER NUMAN BEY’İ KARIŞTIRMA

Meclis’te CHP grup toplantısı yapılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları Numan Kurtulmuş’tan medet umuyor.

*

Ne yapacak Numan Bey?

Kendi aranızda halledemediğiniz meseleyi mi halledecek? Sizin kavganızda taraf mı olacak? Kemal Bey’in elinden tutup grupta mı konuşturacak?

*

Gidin kavganızı kendi aranızda verin. Numan Bey’i bu işe karıştırmayın.

EN HIZLI ÜÇ ÖZGÜRCÜ EN HIZLI ÜÇ KEMALCİ

ÖZGÜRCÜLER

- MAHMUT TANAL: Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır’ı bile geride bıraktı. Tepkilerinin yüzde 20’si siyasal tez, yüzde 80’i hortumsal şov.

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- MURAT BAKAN: Sessiz ve derinden gidiyor. Sıfır şov. Ama karşı tarafın sinirlerini zıplatmayı başarıyor.

- CEMAL ENGİNYURT: En hızlısı o çıktı. Bir kaya gibi duruyor Özel’in yanında. Ödünsüz bir gerilla gibi. Tabii şimdilik.

KEMALCİLER

- GÜRSEL TEKİN: Bu kadar iyi bir propagandist olduğunu bilmiyordum. Savunulması çok zor tezleri bile en etkili biçimde savunuyor.

- BERHAN ŞİMŞEK: Hazır cevap. Polemikçi. Ayaklı deyimler sözlüğü gibi. Ses tonunun avantajının farkında. Karşı tarafı çıldırtma potansiyeli çok yüksek.

- MUSTAFA ADIGÜZEL: Stüdyo köşelerinde sıkıştırılıyor Özgürcüler tarafından. Fena değil ama biraz daha çalışması lazım.

DEVLET BAHÇELİ HAKKINDA

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Rahmi Koç’a soruşturma başlatılmasına itiraz etti MHP Lideri Devlet Bahçeli. Koç’un hedef alınmasına da şiddetle karşı çıktı.

*

Devlet Bahçeli bu tavrıyla...

- “Uydum kalabalığa” anlayışında olmadığını.

- Şaşırtma potansiyelinin çok yüksek olduğunu.

- İnandığı doğruları ifade etmekten zerre kadar çekinmediğini.

- Kadirşinas bir insan olduğunu.

Bir kez daha kanıtlamıştır.





6 MİLYON TAKİPÇİ

Dilan Polat’ın 6 milyon takipçili hesabı mahkeme kararıyla kapatılmış.

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Çok faydalı bir adım.

Ancak şöyle bir sorun var:

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Dilan Polat’ı takip etmekte hiçbir sakınca görmeyen 6 milyon küsur kişiyi ne yapacağız?



