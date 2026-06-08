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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr
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‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

#Rahmi Koç#Kılıçdaroğlu#MHP

Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı iken...

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Dönemin yargısı çok ama çok insaflıymış.

*

Hadi ya!

‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

Gerçekten mi?

*

Dönemin insaflı yargısının yaptıklarına şöyle bir bakalım:

- Sırf bir şiir okudu diye: Adamın belediye başkanlığına son verdiler.

- Sırf bir şiir okudu diye: Adamı hapse attılar.

- Sırf bir şiir okudu diye: Muhtar bile olamayacak şekilde siyasi yasak verdiler.

‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

*

İnsaf bunun neresinde a be insafsız.

 ‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

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ZEVKLERİ İNCE FIKRASI BERBAT

Rahmi Koç’un kamusal imajına şöyle bir bakalım:

*

- Klasik müzik hayranı. O kadar ki senfoni orkestrası yönetmişliği var.

- Genel havası: Aşırı janti bir adam.

- Uzaktan bakınca sanki İngiliz kraliyet ailesinin bir mensubu.

- Yüksek sanat ürünlerine sonsuz bir tutkusu var.

- Tekneyle dünya turuna çıkacak kadar hercai.

- Sahip olduğu her zevk, fena halde sofistike.

*

Gelelim anlattığı fıkraya.

*

- Neresinden bakarsan bak bir süflilik başyapıtı.

- Bırak ince mizahı, kalın mizah bile sayılmaz.

- Böyle fıkraları artık karanlık kahvelerde tıraşı uzamış adamlar bile anlatmıyor.

- Ortalama duyarlılık sahibi biri bile o fıkrayı zihnine kaydetmez.

*

Her şeyiyle yüksek burjuva zevklerine sahip bir adamın fıkra repertuvarının tel tel dökülmesi akla şu feci soruyu getiriyor:

*

Yoksa yıllardır gözümüze gözümüze sokulan o yüksek burjuva zevkler, yeterince içselleştirilmemiş mi?

 ‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

KILIÇDAROĞLU’NUN OĞLU

Oğlu karşıymış Kılıçdaroğlu’na. Babasının son yaptıklarını onaylamıyormuş.

*

Eğer bu haber doğruysa...

Bu olaydan ne çıkar, ne çıkmaz?

*

- ŞU ÇIKMAZ: Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu haksızmış. Baksanıza oğlu bile onun yolundan gitmiyor.

*

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- ŞU ÇIKAR: Demek ki Kılıçdaroğlu’nun oğlu kişilik sahibiymiş. Baksanıza babamdır diyerek onun yolundan gitmiyor.

 ‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

KAVGANI KENDİN VER NUMAN BEY’İ KARIŞTIRMA

Meclis’te CHP grup toplantısı yapılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları Numan Kurtulmuş’tan medet umuyor.

*

Ne yapacak Numan Bey?

Kendi aranızda halledemediğiniz meseleyi mi halledecek? Sizin kavganızda taraf mı olacak? Kemal Bey’in elinden tutup grupta mı konuşturacak?

*

Gidin kavganızı kendi aranızda verin. Numan Bey’i bu işe karıştırmayın.

 ‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

EN HIZLI ÜÇ ÖZGÜRCÜ EN HIZLI ÜÇ KEMALCİ

ÖZGÜRCÜLER

- MAHMUT TANAL: Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır’ı bile geride bıraktı. Tepkilerinin yüzde 20’si siyasal tez, yüzde 80’i hortumsal şov.

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‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

- MURAT BAKAN: Sessiz ve derinden gidiyor. Sıfır şov. Ama karşı tarafın sinirlerini zıplatmayı başarıyor.

‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

- CEMAL ENGİNYURT: En hızlısı o çıktı. Bir kaya gibi duruyor Özel’in yanında. Ödünsüz bir gerilla gibi. Tabii şimdilik.

‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

KEMALCİLER

- GÜRSEL TEKİN: Bu kadar iyi bir propagandist olduğunu bilmiyordum. Savunulması çok zor tezleri bile en etkili biçimde savunuyor.

‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

- BERHAN ŞİMŞEK: Hazır cevap. Polemikçi. Ayaklı deyimler sözlüğü gibi. Ses tonunun avantajının farkında. Karşı tarafı çıldırtma potansiyeli çok yüksek.

‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

- MUSTAFA ADIGÜZEL: Stüdyo köşelerinde sıkıştırılıyor Özgürcüler tarafından. Fena değil ama biraz daha çalışması lazım.

 ‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

DEVLET BAHÇELİ HAKKINDA

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Rahmi Koç’a soruşturma başlatılmasına itiraz etti MHP Lideri Devlet Bahçeli. Koç’un hedef alınmasına da şiddetle karşı çıktı.

*

Devlet Bahçeli bu tavrıyla...

- “Uydum kalabalığa” anlayışında olmadığını.

- Şaşırtma potansiyelinin çok yüksek olduğunu.

- İnandığı doğruları ifade etmekten zerre kadar çekinmediğini.

- Kadirşinas bir insan olduğunu.

Bir kez daha kanıtlamıştır.

‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

6 MİLYON TAKİPÇİ

Dilan Polat’ın 6 milyon takipçili hesabı mahkeme kararıyla kapatılmış.

*

Çok faydalı bir adım.

Ancak şöyle bir sorun var:

*

Dilan Polat’ı takip etmekte hiçbir sakınca görmeyen 6 milyon küsur kişiyi ne yapacağız?

‘Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ palavrası

#Rahmi Koç#Kılıçdaroğlu#MHP
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