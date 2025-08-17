Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İki helikopter gelsin yangını söndürsün diye bir şey olmaz

Haberin Devamı

- Yangınlara havadan müdahalede bir eksiklik söz konusu mu? Yaptığınız açıklamalarda “27 uçağımız var” diyorsunuz. Uçakların 27’si de aktif mi?

BAKAN YUMAKLI: Elbette aktif. Ancak uluslararası literatür der ki: Sadece hava araçları, yangın söndürmez. Hava araçlarını kullanırsınız. Nerede kullanırsınız? Yangını baskılamakta kullanırsınız. Yangın esnasında kıvılcım atar. Ben bilfiil Bilecik yangınında gördüm. Bir kilometre öteye kıvılcım atıyor. Niye? Rüzgâr. Orada yangının büyümemesi için hava araçlarını kullanırsınız. Bu bir savaş. Karşınızda hiç dinlenmeyen, yorulmayan, acıkmayan, uyumayan yangın diye bir düşman var. Bir de işbirlikçisi rüzgâr var. Rüzgâr, hep aynı yönde esmiyor. Dolayısıyla savaşın şartlarına göre elinizdeki unsurları kullanmak zorundasınız. Kaynaklarınızı optimal kullanmanız gerekir. Ama şöyle bir şey yok: Hemen 2 helikopter gelsin yangını söndürsün.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, orman yangınlarına müdahale konusunda en çok konuşulan iki konuyu sordum.

- Toplumda böyle bir algı var ama.

BAKAN YUMAKLI: Neden? Çünkü 2021 yangınları herkeste travma oluşturmuş. Hava araçları şart değil mi? Şart. Neden? Çünkü bir savaş yapıyorsunuz ona da ihtiyacınız var. Ancak yangını nihai olarak kara gücü söndürür. Kara gücü soğutur. Sizin o alanı soğuttuktan sonra zaman zaman tütmeler olur. Bir de şunu unutmayalım: Türkiye düz bir arazide değil. Kanyonlar var, ulaşılamayacak kayalıklar var. Mersin’de üç gün uğraştık. Çünkü çıkılmasının imkanı yok. Yol yapamazsın. İşte tam orada hava aracına ihtiyacınız var. Ama yine de onu söndüremezsiniz. Çünkü karadan müdahale gerekir. Hava araçları baskıyı azaltır, karadan yangın söndürülür. Bizim kara gücümüz de iyi. Yaklaşık 6 bin kara aracımız var. Önemli olan bunu nasıl yönettiğin. Daha da önemlisi: Riski yönetmek.

-Yangın söndürmede kullanılan kaç helikopter var?

Haberin Devamı

BAKAN YUMAKLI: Rezerv güçlerle beraber 105 tane helikopterimiz var. Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosu. Bu arada Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız da ben talep ettiğimde helikopter gönderiyor.

- Bu helikopterler, yangına müdahale etmeye elverişli mi?

BAKAN YUMAKLI: Tabii ki. Bambisini takıyorsunuz altına ve yangına müdahale ediyor. Bizim pilotlarımız süper. Bizimle irtibatlı bir şekilde bizim verdiğimiz koordinatlara müdahale ediyorlar.

- Yangın hangi aracı gerektiriyorsa onunla müdahale ediliyor. Yaklaşım bu yani?

BAKAN YUMAKLI: Helikopter nerede ihtiyaç varsa orada kullanılır. Bazı coğrafi şartlar, helikopterin çalışmasına izin verir. Bazı coğrafi şartlar, uçağı gerektirir. Bazısı ikisini gerektirir. Hava araçları, araba kullanmak gibi bir şey değil ki? Etrafına dikkat edecek, suyu doğru yere atacak. O da bir ekip çalışması. Uçak ve helikopterlerin koordinasyon içinde çalışmaları gerekir. Çünkü onu da tehlikeye atmaman gerekir. Bunların hepsi yangının yönetimi itibariyle altta bir sürü detayı olan hususlar.

Haberin Devamı

- İnsansız hava araçlarının fonksiyonu yüksek mi?

BAKAN YUMAKLI: Çok büyük fonksiyon görüyor insansız hava araçları. 14 insansız hava aracıyla tüm ormanları tarıyoruz. Bu tarama sayesinde yangınlara anında müdahale edebiliyoruz. İHA’dan yangını fark ediyorsun, 11 dakikada ilk müdahale araçlarınla yangın alanına gidiyorsun ve müdahil oluyorsun. Yoksa bunlar sönmez zaten.

- Gece görüşlü helikopterler var mı?

BAKAN YUMAKLI: Biz bunu geçtiğimiz sene kullandık. Dünyada bunu herkes kullanmıyor. Çünkü riskleri var. Helikopter gece görüşlü değil yani. Pilot, gece görüşü ekipmanları kullanıyor. Gece de helikopterin kullanılabilmesi için pilotun o rotayı dolaşması lazım. Teknik olarak oradaki yükseltiyi, yangının ona olan etkisini, dumanı, ısı etkisini, oradaki elektrik telini, yükseltisiyi, yerleşim yerini vs. hepsine bakmak gerekiyor. Biz bütün gece boyunca gecenin dinginliğinde karadan ekiplerinizle müdahale ediyoruz. Orada ihtiyacınız olmuyor büyük oranda. Olduğu zaman kullanılır mı? Kullanılır. 5 tane gece görüşlü olarak kullanabileceğimiz helikopter var. Ama burada şöyle bir şey var. Onu bütün gece çalıştırdığınızda gündüz çalıştıramıyorsunuz.

Haberin Devamı

ORMAN EKİPLERİ ASKERİ DİSİPLİNLE ÇALIŞIR

- Yangına müdahale ekipleri iyi yetişiyor mu? Onların yetişme koşullarında bir problem var mı? Yetişme koşullarında problemler olduğuna dair iddialar var.

BAKAN YUMAKLI: Net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Bizim orman teşkilatımız bu manada dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Çünkü yurtdışından birçok ülke bize yangınla ilgili tecrübelerimizden faydalanmak için başvuruyor. Biz sadece kendi yangınlarımızı değil de etrafımızdaki ülkelerin yangınlarına da gidiyoruz talep edildiği zaman. Bizim orman teşkilatımız kadim teşkilatlardan bir tanesi. Askeri disiplinle çalışır.

- Ekipler yenileniyor mu?

BAKAN YUMAKLI: Bildiğiniz o usta acemi eğitimi gözetilir ekiplerde. Askeri disiplinle çalışır. Ekiplerde mutlaka daha fazla tecrübeliler bulunur. Öyle herkesi alıp gönderemezsin. Bir de bu arkadaşlar kullanacakları ekipmanların eğitimlerini görürler.

Haberin Devamı

- Nasıl bir eğitim bu?

BAKAN YUMAKLI: Çok ciddi bir eğitimdir. Birkaç tanesine ben de katıldım arkadaşlarımla. Özellikle bazı arkadaşları işe alırken tecrübe şartı da aranır. Arazöz şoförü, kepçe operatörü vs. gibi. Çünkü ağır iş makineleriyle yol açıyorsunuz, şerit açıyorsunuz.

- Yangına müdahalede bulunan ekiplerin özel kıyafetleri gerekiyor. O konuda bir eksiklik söz konusu mu?

BAKAN YUMAKLI: Hiçbir eksik yok. Şimdi buradan herhangi bir arazöze gidelim, soralım. Böyle bir şey mümkün değil. O her türlü doğa şartına giden arazözde özel yangın battaniyesi vardır. Diğer ekipmanları vardır.

- Hepsinde var mı? Türkiye’nin her yerinde?

BAKAN YUMAKLI: Hepsinde vardır. İstisnasız. Hepsinin sırt çantası vardır. O sırt çantalarının içerisinde bütün ihtiyaç duydukları vardır. Arazözlerimizde kendini söndürmek için, soğutmak için dışıradan su veren özel sistemler vardır.