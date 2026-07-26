Tarihi gömleği çıkaranlar yazar

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Özgür Özel, “Altı ok gömleğini çıkarmadık” diyor.

*

Gömlek çıkarmak...

- Dar alandan geniş alana geçme hevesidir.

- Yeni sözlerle kapsama alanını genişletme azmidir.

- Risk alarak yepyeni bir hikâye yazma gayretidir.

- Ezberlerin dışına çıkabilme cesaretidir.

*

Yeniyi, yeniliği, yenileşmeyi...

Gömleği çıkaranlar getirir.

*

Tarihsel serüvenin kahramanları...

Gömleği çıkaranlardır.

*

“Gömlek çıkarmak” deyip de geçmeyin yani.

Her babayiğidin yapacağı bir iş değildir.



ACUN’UN İRFANI ANADOLU İRFANI



BİR liste gördüm sosyal medyada.

Hangi ünlü Ahbap’a ne kadar yardım etti listesi.

*

Oyuncular, şarkıcılar... Hepsi yardım yapmış.









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Hepsinin yaptığı yardım: Para.

*

Peki Acun ne yapmış?

100 TIR su göndermiş, eşya yardımı yapmış.

Yani Haluk Levent’in cebelezzi etmesi mümkün olmayan şeyler.

*

Ben burada “Anadolu irfanı” denilen şeyin izini görmekteyim.

DÜNYANIN BÜTÜN SİYASET BİLİMCİLERİ TOPLANMAYINIZ



MANSUR Yavaş olayına şöyle bir bakalım:

- Partisinde kıyamet koparken: Ortalıkta yok.

- Partisinden ayrı bir parti çıkarken: İl dışında.









- Ankara’yı sel alırken: Bulunamaz.

- En konuşması gereken zamanda: Susar, susar, susar.

- Taraf olması en gerektiği anda: Arada kalır.

- Türkiye’nin herhangi bir meselesi hakkında: Zerre fikir beyan etmez.

*

Buna rağmen adam...

Her denklemde, her dinamikte, her tartışmada, her beklentide var.

*

Dünyanın bütün siyaset bilimcileri, zehir gibi teorilerini sırf bu pratiği açıklamak için toplanıp çalıştay üstüne çalıştay yapsa...

Mansur Yavaş olgusunu açıklayamaz.



SİNEMADA ODYSSEY İZLERKEN İÇ SESİM



- Yaz günü Temmuz’da klimalı salon püfür püfür. Oh be!

*

- Homeros, sinema salonundaki şu büyük kalabalığı görse... Teliften kıracağı parayı hesap etmez miydi?









*

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- Milattan bilmem kaç asır önceki tiplerin davranışlarıyla bugünün New York’undaki tiplerin davranışları arasında pek fark olmaması çok acayip.

*

- Matt Damon’ın uzun, hafif kırlaşmış sakallarını görünce İsmailağa’daki bizim ihvan geldi aklıma... Allah affetsin.

*

- Kutsal kitaptaki kıssalara burun kıvıranların ejderhalı mejderhalı öyküleri bu denli ciddiye alması...Gerçek sekülerizm bu mu yani?

*

- Bu bir eve dönüş öyküsü. Bu bir eve dönme arzusunun anlatısı... Filmin ortasındayım ve evime dönmek için şimdiden sabırsızlanmaya başladım.

*

- Tam “Bakalım ilk kim telefonuyla oynayacak” diye bekliyordum ki... İki sıra önümden bir telefon ışığı beliriverdi. Kesin “Çok sıkıldım” diye bir mesaj atmakla meşgul biridir.

*

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- Ne para harcamışlar ama. Ne para harcamışlar ama.

*

- Mehmet Ersoy bu filmi izlese... Ülkemize gelecek turist sayısındaki olası artış hesaplarına dalacağına her türlü bahse girerim.

LOGO OLARAK NAZAR BONCUĞU



YENİ Parti’nin logosu az kalsın nazar boncuğu olacakmış.

Ama nedense olmamış.

*

Keşke olsaymış. Nazar boncuğu çok iyi bir fikir.

Bu topraklara özgülük var. Öyle ya da böyle bir kutsallık esintisi var. Anlam zenginliği var. Manevi koruma kalkanı vurgusu var.

*

Yani çok zengin ve katmanlı bir sembol nazar boncuğu.

Neden kabul görmedi acaba?



KENDİSİ HAPİSTE AMA FİLMİ PLATFORMDA



PLATFORMLARDAN birinin şu sıralar öne çıkarttığı film:

Mahsun Kırmızıgül’ün 2023’te çektiği “Prestij Meselesi” filmi.









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Filmde anlatılanlardan biri de: Haluk Levent.

Uyanık platform, “Hazır Haluk Levent gündemdeyken şu filmi gazlayalım” demiş galiba.

*

Rahmetli Hilmi Topaloğlu’nun keşfettiği şarkıcıların ilkiymiş Haluk Levent.

Esas oğlan değil Haluk filmde. Yan karakter.

Çok naif, çok sosyal içerikli, çok kafa bir herif olarak beliriyor filmde.

*

Ontolojik olarak dolandırmadan yapamayan bir karaktere sahip olduğu konusunda artık hepimizin hemfikir olduğu Haluk, o sıralar dolandırıcı tabiatını nasıl saklayıp gizledi acaba?