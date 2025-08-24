Tanju Özcan’ın Ali Koç’a sarması

Haberin Devamı

İlk kez bu çerçevenin dışına çıktı.

Ve aldı başına belayı.

*

Durup dururken Ali Koç’a sardı.

- Fenerbahçe’den Boluspor’a futbolcu istemeler.

- Bunu yaparken “aslan heykeli” ile mavralar çevirmeler.

- Vehbi Koç adını taşıyan mahallenin ismini değiştirmekle tehdit etmeler.

Falan.

*

Bunları yapınca başına şunlar geldi Tanju Özcan’ın:

- Önce CHP tabanından zılgıt yedi, “başkan ortalık yanıyor, sen neyle uğraşıyorsun” diye.

- Sonra Fenerbahçe taraftarları, “Bu işlerin şakası olmaz” diye bastılar azarı.

- En sonunda da Ali Koç, telefon edip verdi ayarı.

*

Tanju Özcan da ayarlara, azarlara, zılgıtlara daha fazla dayanamayarak...

Dün bir özür paylaşımıyla olayı toparlamaya çalıştı.

*

Kıssadan hisse:

Etkileşim için mavra çevirmek, dikkat çekmek için türlü yaramazlıklar yapmak falan iyidir, hoştur.

Ancak kime, ne zaman, nasıl saracağını bilmek koşuluyla.

VAMPİR, ZOMBİ, KURT ADAM, VİRÜS FALAN

SON dönemde çekilen yabancı dizilerin konularına şöyle bir bakınca gördüklerimi yazıyorum:

- Zombilerin istilasına uğrayan küçük Woodstock kasabasında...

- Bir vampir tarafından ısırılan liseli Scarlett...

- Yıl: 2093... Dünya çöle dönmüştür. Hayatta kalmaya çalışan bir baba / kız...

- Elizabeth’in erkek arkadaşının kurt adama dönüşmesi...

- Korkunç bir virüsün etkisi altına giren dünya...

*

Vampirin, zombinin, virüsün, kurt adamın olmadığı dizilerin çekildiği günler sanırım artık bitti.

CASPAR BİZE ÇOK YAKIN DİLAN BİZE ÇOK UZAK

HOLLANDA Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp’ın yüreği Filistin’den yana atıyor.

Bu yüzden istifa etti.

*

Hollanda’da koalisyon ortağı Dilan Yeşilgöz’ün partisinin yüreği ise İsrail’den yana atıyor.

Bu yüzden hükümet krizi çıktı.

*

Adının Dilan Yeşilgöz olmasının hiç önemi yok.

Bize çok uzaktır kendisi.

*

Adının Caspar Veldkamp olmasının hiç önemi yok.

Bize çok yakındır kendisi.

YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİKLERİM

- Moda fotoğrafçılığı dünyasında acayip şeyler dönüyormuş.

*

- Galataport’un en güzel kafesi Vakko’nun kafesiymiş.

*

- Canı sıkıldıkça Chatgpt’nin kafasını karıştırmaya çalışanlar varmış.

*

- Nektarin denilen enfes meyve, şeftali ağacına erik aşılanarak elde ediliyormuş.

*

- Bugünlerde kafe masalarında en çok konuşulan ünlü Ebru Gündeş’miş.

*

- Görevimiz Tehlike’nin en son bölümü, serinin açık ara en kötüsüymüş.

EMİNE ERDOĞAN’IN MELANIA TRUMP’A YAZDIĞI MEKTUP

EMİNE Erdoğan, Melania Trump’a mektup yazarak şu mesajları verdi:

*

- Gazze’de binlerce çocuk ölüyor.

- Ukrayna’da çocukların yanında durmuştunuz.

- Aynı duyarlılığı Gazze’deki çocuklar için de gösterin.

- Gazze’ye gönderilen yardımlar engelleniyor.

- Çocukların ve hastaların yaşam hakları ellerinden alınıyor.

- Bu olmaz. Bu kabul edilemez.

*

Çok güzel, çok hayırlı bir iş yapmış Emine Hanım.

Hele Melania Trump’ın eşi üzerindeki etkisini düşünürsek...

ÖZGÜR ÖZEL’İN CAMİDEN FOTOĞRAFI

SİVAS’a gitti Özgür Özel. Cuma namazını Divriği Ulu Cami’de kıldı. Namazdan sonra da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Camiden fotoğraflar, CHP’nin resmi sitesinden paylaşıldı.

*

Yorumlara şöyle bir baktım:

CHP tabanı memnun değil bu fotoğraflardan.

“İbadet de gizli kabahat de gizli” diye yazanlar var.

*

“İbadet” ile “kabahat”i eş değer tutan bu anlayış, CHP tabanında çok yaygın bir anlayış.

Kabahati bilmem ama ibadet neden gizli olacakmış ki?

*

“İyi ama ibadetin reklamını yapıyor” mu diyorsun?

E yapsın.

Ne var bunda?

Kötü bir şeyin reklamını mı yapıyor?

“E ama istismara girer” mi diyorsun.

Hiç cuma kılmayıp Sivas’ta kılıyorsa belki istismardan söz edilebilir.

Ama cumaları kaçırmıyorsa niye istismar olsun?

*

Özgür Özel’i tabanından gelen bütün bu eleştirileri göğüsleyerek bildiğinden şaşmadığı için tebrik ederim.

*

Kendisine tek eleştirim şu olabilir:

*

Cumadan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlama geleneğini Cumhurbaşkanı Erdoğan başlattı.

Aynısını taklit etmesinde bir kekremsilik oluşuyor ister istemez.

Malum taklitler aslını yaşatır.

ÇERKES ETHEM TARTIŞMASI LOADİNG

31 Ağustos tarihinde Bandırma’da Emre Köy’de Çerkes Ethem için bir anma etkinliği yapılacakmış.

*

Dikkat! Önümüzdeki günlerde şöyle şeyler olabilir:

*

- Bazıları “Çerkes Ethem haindi, anılamaz” der.

- Bazıları “Çerkes Ethem hain değildi” der.

- “Yunan’a sığındı” diyenler olur.

- “Hayır, sığınmadı” diyenler olur.

- Taraflar belirir, kavga büyür.

- En sonunda İlber Hoca’nın kapısı çalınır.



