Tamerci de değilim Nihalci de değilim

Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
*
O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
*
Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
*
Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
*
Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
*
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
*
Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
*
Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
*
Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
*
Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
*
Valilik açıklaması, aynen şöyle:
*
İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
*
ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
*
DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
*
BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
*
Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
*
Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
*
Buradan çıkan sonuç şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
*
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Tamerci de değilim Nihalci de değilim
Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
*
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
İkisinden yana da değilim.
*
TAMER’Cİ DEĞİLİM...
Çünkü...
*
Sergilediği çocuksu sabırsızlık, insanı çileden çıkaracak cinstendi. Sergilediği kabalık, hepimizi utandıracak boyuttaydı. Ağzıyla burnuyla yaptığı mimikler, resmen kafa bulmalıktı. Yakalandığı anda yan çizmesi, feci korkakçaydı.
*
NİHAL’Cİ DEĞİLİM...
Çünkü...
*
Ödül törenlerinde yapılan klişe konuşmaların şahını yapıyordu. Öyle kaptırmıştı ki kendini konuşmaya, etrafında ne döndüğünün farkında bile değildi. Hele konuşmanın sonuna sırf alkışa oynamak için sıkıştırdığı slogan... Aman aman!
NORMAL OLAN SİZSİNİZ ANORMAL OLAN ONLAR
TÜRKİYE’nin en sevilen şefleri Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu, Adana Lezzet Festivali’ne gitmişler.
*
Orada vatandaşla bir araya gelmişler, söyleşiler yapmışlar, tadımlar yapmışlar, festivale renk katmışlar.
Bu arada festivale katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da tanışıp fotoğraf çektirmişler.
*
Şef Mehmet Yalçınkaya, Erdoğan’la çektirdikleri fotoğrafın altına şunları yazmış:
*
“Bugün Adana Lezzet Festivali’ndeydik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la tanışma fırsatı bulduk. Harika bir söyleşi, tadımlar yaptık. Adana halkının sıcaklığı ve ilgisi bambaşka. Teşekkürler Adana”.
*
Bu kadar.
Fazlası yok.
Yalçınkaya’nın yazdıklarında...
Ne herhangi bir politik mesaj var ne de herhangi bir tarafgirlik.
*
Buna rağmen...
Siyasi fanatizmden gözü dönmüş bazı tipler, sırf Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafını da paylaştılar diye...
Şef Mehmet Yalçınkaya ile Şef Somer Sivrioğlu’na demediklerini bırakmamışlar.
*
Buradan iki şefe de sesleniyorum:
*
Sakın aldırmayın bu tepkilere.
Normal olan sizin yaptığınız.
Anormal olan onların yaptıkları.
*
Şu hale bakın!
Siyasi fanatizm nedeniyle gözler öyle karardı, öyle zıvanadan çıkıldı ki...
“Normal budur” demek durumunda kalıyoruz.
BABACAN’IN KENDİSİNİ DÜŞÜRDÜĞÜ YER
ALİ Babacan, baktı ki ilgi çekmiyor, baktı ki dikkat merkezi haline gelemiyor, baktı ki olmuyor, baktı ki kulak veren bulamıyor...
Kendisine bir yol buldu.
Şöyle bir yol:
*
“Siz bilmezsiniz, biz Erdoğan hükümetlerinde bakanlık yaparken neler çektik neler” tarzında bir itirafçılık.
İçine girdiği pozisyon bu oldu.
*
Hemen söyleyeyim:
Bu pozisyon, çok tehlikeli bir pozisyondur.
Bir kere buraya düşersen...
Buradan çıkamazsın.
Sana hep itirafçı muamelesi yaparlar.
*
Nitekim öyle de oldu.
Çıktığı ekranlarda:
“E söyle bakalım Ali Babacan! Daha daha neler oluyordu senin bakanlık yaptığın dönemlerde? Başka ne dümenler dönüyordu? Hadi anlat bakalım” diyorlar.
Ali Babacan da her defasında yeni bir ifşaat üfürmek zorunda kalıyor.
*
Sanki başka hiçbir sermayesi yokmuş gibi artık sadece bu muameleyi görüyor.
*
Erdoğan hükümetlerinde neredeyse Erdoğan’dan bile daha etkin hüküm sürmüş bir adamın içine düştüğü şu trajediye bakar mısınız?
Kendisine ancak geçmiş dönemlerle ilgili bir ifşaat da bulunduğu zaman kıymet veriliyor.
*
Erdoğan sayesinde keşfedildi.
Erdoğan sayesinde adı duyuldu.
Erdoğan sayesinde bir yerlere geldi.
*
Erdoğan’dan yolunu ayırdı.
Fakat ekmeğini hâlâ Erdoğan’lı geçmişi sayesinde yiyor.
*
Ben olsam Erdoğan’ın yerinde:
“Yeter artık! Düş yakamdan Ali! Git kendi kanatlarınla uç” derim buna.
SON GÜNLERİN ACAYİP POPÜLER ŞEYLERİ
- Squid Game var ya... Hani şu Kore dizisi... İşte bu dizideki yeşil eşofmanlar, acayip popüler olmuş son günlerde. Herkes yeşil eşofman peşindeymiş.
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- Etrafımdaki herkes sinemaya gitmiş. James Bond izlemeye... Sinemada James Bond izlemek süper popüler son günlerde.
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- Hafta sonu kimi arasam Contemporary İstanbul’daydı. Sanattan anlayan anlamayan herkes...
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- Şu sıralar “Ne çektin be Britney!” nidaları eşliğinde Britney Spears belgeseli izlemek çok modaymış.
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- Yarış otomobili sesinden zevk duymak... Hiç bana göre değil. Ama etrafımdaki herkes Formula bileti peşinde. Vay arkadaş!
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- İsveç’in ikonik sırt çantası “Kanken” vardır. Biraz pahalıcadır. Bu çantanın orijinalinde bile olmayan renklerdeki çakmaları, leblebi çekirdek gibi satıyormuş.