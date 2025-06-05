Tam ben yazacaktım baktım Selvi yazmış

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- Sıraya dizilmişler.

- İki yanlarında birer polis.

- Gösteri geçişi yaptırılıyor.

Bu muamele...

En azılı teröristlere, en büyük uyuşturucu çetelerine yapılacak muameledir.

*

Bunu yazacaktım.

Baktım Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Bu görüntüler olmadı” diye yazmış.

*

Abdulkadir Selvi, bu tür durumlar karşısında her zaman hakkaniyetli bir tutum alır. Bunu görüyorum, bunun farkındayım.

*

Ve mottomu açıklıyorum:

Hakkaniyet ki en çok yakışandır bize.





MAVİ GÖMLEKLİ OLAYININ DERSLERİ

MUSA Kesler çok iyi bir habercilik yaptı. “Mavi gömlekli” diye sosyal medyada linç edilen genci buldu, konuşturdu. Bu röportaj, dünkü Hürriyet’te “Mavi gömlekli anlatıyor” diye manşetti.

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Musa’nın röportajı bize gösterdi ki...

Bu olaydan çıkarmamız gereken şöyle dersler var:

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- Önünü arkasını tam bilmeden “vurun mavi gömlekliye” yapmamalıyız.

- Sosyal medyanın yanıltmaya süper meyyal bir mecra olduğunu unutmamalıyız.

- İki çocuğun hayatını savunurken başka bir hayatı karartmamalıyız.

- Bir olayın sadece tek bir kurban doğurmayacağını aklımızdan çıkarmamalıyız.

- Bir görüntünün sadece bize sunulan kısmıyla yetinmemeliyiz.

- Çocuklar hariç hiç kimseye kefil olmamalıyız.





GİTTİ YÜZÜNE TÜKÜRÜRLER GELDİ ALNINI KARIŞLAR

KEMAL Kılıçdaroğlu için bazı CHP’li isimler...

“Kayyum olarak gelirse yüzüne tükürürler” diyorlardı.

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Özgür Özel ise bu söylemi, biraz daha kibarlaştırdı.

“İki milyon üyemiz, Atatürk’ün partisine seçim olmadan gelecek adamın alnını karışlar” dedi.

CHP TABANINDA KÜRT VE ALEVİ DÜŞMANI BİR DALGA

İKİ olay var CHP’nin gündeminde.

- BİR: Kılıçdaroğlu’nun partinin başına gelme ihtimali.

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- İKİ: Sona eren İzmir grevinin yol açtığı tartışmalar.

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Bu iki olay nedeniyle...

CHP tabanının bir kısmında amansız bir Kürt ve Alevi düşmanlığının belirdiğini gözlemliyorum.

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CHP yönetimi, bu konuda ne kadar dikkatli ve özenli bir tutum alsa da tabanda böyle bir dalga var.

Bu dalga hem tehlikeli hem de CHP’nin aleyhine.

KILIÇDAR’A AKP PROJESİ DİYORLAR

- Adam yıllarca genel başkanlıklarını yaptı.

- Şu an CHP yönetiminde kim varsa hepsi etrafındaydı.

- Sayısız seçime girdi, sayısız seçim kaybetti.

- En son Cumhurbaşkanlığı seçiminde adama “ülkeyi kurtaracak adam” muamelesi yaptılar.

Ve şimdi çıkmışlar, “Kılıçdar AKP projesi” diyorlar.

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Bunu diyenler aslında farkında olmadan şu iki itirafta bulunmuş oluyorlar:

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- İTİRAF BİR: Biz senelerce uyutulmuş bir kitleyiz.

- İTİRAF İKİ: AKP, çok büyük bir oyun kurucu.

KURTULUŞ SAVAŞI, VATAN SAĞ OLSUN FALAN

HAKKINDA tutuklama kararı verilen Aykut Erdoğdu’nun eşi Tuba Torun, şöyle demiş:

“Bu bir vatan savunması. Bu bir kurtuluş savaşı. Vatan sağ olsun.”

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Ertan Yıldız diye bir itirafçı var. İmamoğlu’nun en yakınında yer almış bir isim bu. Bu adam Aykut Erdoğdu ile ilgili korkunç bir iddia ortaya attı. 1.2 milyon dolarlık rüşvete aracılık ettiğini falan söylüyor. Yani İmamoğlu’nun adamı, Erdoğdu ile ilgili yenilir yutulur olmayan şeyler söylüyor.

*

Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalan biri, “Kurtuluş savaşı, vatan savunması” mı der? Yoksa “İmamoğlu’nun adamı bize iftira atıyor” mu der?

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Takdir sizindir.





UYGARLIK ZAFİYET DEĞİLDİR

ÖZGÜR Özel ve Devlet Bahçeli... Meclis’te karşı karşıya gelmişler. El sıkışmışlar. Nezaket sergilemişler. Uygar tutum almışlar. Bahçeli, “Sizi ilgiyle takip ediyorum. Çok hareketlisiniz maşallah” demiş Özel’e.

*

Bu görüntülerin altına “Hani siz sert çatışıyordunuz. Kuzu oldunuz kuzu” falan diye çemkirenler çıktı. Uygar bir tutumu, siyasi zafiyet olarak algılayanlar uygarlıktan fersah fersah uzaktır.

TARZLARI AÇISINDAN GÜNDEMDEKİ YORUMCULAR

- TAHA HÜSEYİN KARAGÖZ: Sinir bozucu bir kibarlığı var. En sert eleştirileri öyle kibar ifade ediyor ki... Övüyor mu, yeriyor mu anlaşılmıyor.

- NEVŞİN MENGÜ: Kılıçdaroğlucular / Genel Merkezciler kavgasında Genel Merkezciler adına en ön safta mücadele veriyor. Kavgada yumruk sayılmaz ilkesinin yürüyen temsilcisi.

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- CEM KÜÇÜK: “Bu davada hiçbir şey yok” diyenlerin tam karşısına konumlanmış durumda. Kendisiyle yıldızım barışık değil ama bir boşluğu doldurduğu kesin.

- ŞABAN SEVİNÇ: Ekrem’in saflarının en yılmaz, en dişli, en ödün vermez savaşçısı. Hiçbir şey yapamıyorsa bile iktidar kanadını sinir etmesini başarıyor.

- ZAFER ŞAHİN: Hazırcevaplığı muazzam. Öyle ustalaştı ki tartışmalarda karşısında yer almayı hiç istemezsin. Stüdyoyu dar ediyor tartıştıklarına. En büyük kozu: Ele aldığı konulara hâkim olması.

- İSMAİL DÜKEL: Üslubu tertemiz. Hiçbir zaman kural ihlali yapmıyor. En sert iktidar eleştirisini bile mutlaka belli bir düzeyde yapıyor. Bu açıdan muhalifler arasında yıldızı parlayanlardan.

- EMRAH GÜLSUNAR: “Akademisyen” titriyle mücadelenin ön safında. Kılıçdaroğlu taraftarlarını delirtiyor. Polemikte bin kaplan gücünde. Her paylaşımı olay.

- BARIŞ YARKADAŞ: Kılıçdaroğlu’nu öyle bir savunuyor ki... Kılıçdaroğlu bile kendini bu kadar savunamaz. Anlaşılır üslubuyla, basit anlatımıyla, çarpıcı mukayeseleriyle tozu dumana katıyor.