Taliban’ı işte bu cesur kadınlar yenecek

Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
*
Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
*
-
Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
*
Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
*
Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
*
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
*
Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
*
AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
*
RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
*
İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
*
Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
*
Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
*
- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
*
- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
*
- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
*
- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
-
Uluslararası gözlemciler...
- Önce bir yıl dediler.
- Sonra üç ay dediler.
Büyük bir felaket.
*
Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.
Kayıplarımız var.
*
Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.
*
Şu anda yapılması gereken tek şey var:
Nasıl bir tuhaf duruş?
Şöyle bir şey:
*
Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.
“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.
*
Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.
Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?
Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.
Alarm zilleri çalıyor!
Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.
Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.
Tam bu noktada...
Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.
Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.
Bir süre önce epey popüler olmuştu.
*
“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.
Geçti ve izledim.
Süreç şöyle işledi:
*
- Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.
- Bir süre olayın ayırdına varamadık.
- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.
Taliban’ı işte bu cesur kadınlar yenecek
Hürriyet’ten Fevzi ile Selçuk, Kabil’de bir gösteriye denk geldi.
Fevzi notları geçti:
*
50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
*
Selçuk fotoğrafları çekti.
*
Çok etkileyici fotoğraflar. Yürek yemişliğin fotoğrafı gibi hepsi... Cesaret ana gibi yükselmiş kadınlar var fotoğraflarda.
*
Sonuç:
*
Erkekler pısmış. Erkekler tüyme derdinde. Erkekler razı. Tek itiraz kadınlardan geliyor. Yani ne varsa kadınlarda var.
*
Bir gün var ya bir gün...
Taliban’ı işte bu kadınlar yenecek.
SAYIN ŞİŞLİ BELEDİYESİ! BU MAHALLEDE YAŞLILAR, HASTALAR, BEBEKLER YAŞIYOR
Kadıköy Belediyesi, çok güzel bir canlandırma yaparak çevrede gürültüye sebep olanları uyarmış.
*
Yapılan canlandırmalarda...
- Bu mahallede şu kadar bebek uyumaya çalışıyor.
- Bu mahallede şu kadar kişi yaşıyor.
- Bu mahallede 65 yaş üzeri şu kadar kişi yaşıyor.
Falan diye mesajlar verilmiş.
*
Çok güzel.
Kadıköy Belediyesi’ni kutlarım.
*
Fakat gelin görün ki bizim Şişli’de gürültünün kaynağı belediyenin ta kendisi.
*
Mim Kemal Öke Caddesi’nde oturuyorum.
Oturduğum caddede yüzlerce kişi ikamet ediyor.
Caddenin hemen paralelinde küçük bir park var.
Şişli Belediyesi, işte bu parkı konser alanına çevirmiş.
*
Desibeli yüksek mi yüksek konserler veriliyor burada.
Desibel o kadar yüksek ki...
Konser sürerken evin içinde iki kişinin birbirini duyması bile imkansızlaşıyor.
Üstelik bu konserler, gece yarılarına kadar sürüyor.
*
Sadece konser mi?
Gündüz son ses müzik yayını yapılıyor bu parkta.
Yetmezmiş gibi yine son ses voleybol maçları yayınlanıyor.
Bütün sesleri feci şekilde bastıran müzik sesinden, maç sesinden, parkta yapılan tezahürat sesinden evde oturmak mümkün değil.
*
Kadıköy Belediyesi’nden bir ricam var:
*
Şu sizin canlandırmacıları, bizim Şişli Belediyesi’nin önüne gönderebilir misiniz lütfen.
Çünkü bizim Şişli Belediyesi...
Mahallelerde kimlerin yaşadığını hepten unutmuş durumda.
ERTUĞRUL ÖZKÖK’E UYUP BİR DİZİYE BAŞLADIM
Dizinin adı: “Clickbait”.
*
Nitelikli, derinlikli bir dizi değil. Başyapıtlığın kıyısından bile geçmiyor. Bir tane bile hikmetli diyaloğa rastlamak mümkün değil. Senaryo, oyunculuklar falan öyle ahım şahım değil. Hatta bazı açılardan banal tarafları bile var.
*
Fakat arkadaş, öyle bir sarıyor ki...
Asla kurtulamıyorsun.
*
- “Nereye bağlanacak bu dizi?” diye diye...
- Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor” diye diye...
- “Başka hangi sırlar ortaya çıkacak” diye diye...
Sonuna kadar izletiyor meret.
*
Sonuç:
Sekiz bölümü bir oturuşta izlemek durumunda kaldım.
Malayani bir şeye ayrılmış sekiz saat!
*
Neyse... Neyse...
En iyisi ben buna “banalitenin cazibesine kapılmak” deyip konuyu kapatayım.
KONSER, MÜZİK ŞEHİR HAYATININ VAZGEÇİLMEZİ
Öyle bir çağda yaşıyoruz ki...
Bir şey söylediğimiz zaman...
Hemen olası tepkilere karşı da bir şey söylemek zorundayız.
*
O zaman söyleyelim:
*
Konser alanları arttıkça, konser ilanlarını gördükçe mutlu olanlardanım.
Konsere, müziğe alan açılması gerektiğine inanıyorum.
*
Benim itirazım:
Evlerin içine yüksek desibelle müzik yayını yapılmasına.
EKSTRA SEVİMSİZ
Ressam Komet, çatalın ucunda köfte, karpuzun içinde çocuk gibi heykellerle ilgili olarak “bunlar da bizim pop artımız” yorumunu yaptığından beri Anadolu’nun dört bir yanından gelen heykel fotoğraflarına daha bir anlayışla yaklaşır olmuştum.
*
Fakat Datça Belediyesi’nin ilçenin sanayi sitesinin girişine yaptırdığı “Sanayi Ağacı” adlı bu heykeli görünce bütün anlayışım tuzla buz oldu.
*
Diğer heykellerin esprili, sevimli bir tarafı vardı.
Bunda o da yok. Ekstradan sevimsiz.
BELALI TİPLER
- SEREN SERENGİL: Ne çok yakın ne çok uzak. En iyisi belli bir mesafede durmak. Yoksa çok fena yapar.
- DENİZ AKKAYA: Polemik uğruna mahpus yatacak kadar gözü kara. Sataşayım, bulaşayım derken bir kez düşünmek lazım.