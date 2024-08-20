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Tahliyeden sonra Dilan Polat

#Dilan Polat#CHP#Netanyahu

Dilan Polat’ın tahliyesinden sonra en çok merak ettiklerim şunlar:

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- Acaba yine “enerciii” diye kafa şişirecek mi?

- Acaba yine videolar çekip mahalle kavgası yapacak mı?

- Acaba yine “Engin bana hapishane al” türü taleplerde bulunacak mı?

- Acaba yine Euro’lardan başına taç yapıp hava atacak mı?

- Acaba yine süslenmiş özel uçakların önünde görgüsüz pozlar verecek mi?

- Acaba yine takipçileri üzerinden bir yükselme denemesi yapacak mı?

- Acaba her şeye tövbe edip bir balıkçı kasabasına yerleşecek mi?

- Acaba “Bir daha telefonuma elimi bile sürmem” kararlılığında mı?

- Acaba “Yesmar Yesmar” şarkısına müptela mı?

Tahliyeden sonra Dilan Polat

İLETİŞİMİN SEFALETİ

Milyonlarca haber akıyor önümüzden.

Milyarlarca görüş geliyor önümüze.

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Buna rağmen habersiz kalıyoruz.

Buna rağmen doğru dürüst bir düşünce oluşturamıyoruz.

*

Önümüzden akan haberlerin...

Çoğu maksatlı... Çoğu teyitsiz... Çoğunun yalan mı doğru mu olduğu belli değil... Çoğu lüzumsuz... Çoğu önemsiz...

*

Önümüze gelen görüşlerin...

Çoğu linçin bir parçası... Çoğu hakaret... Çoğu aşağı çekmeye yönelik... Çoğu bağırma şeklinde... Çoğu sallama.

*

Sonuç?

İletişim araçlarının uzaya çıktığı bir çağda iletişim sefaleti yaşıyoruz.

ANLAYAMADIĞIM BİR OLGU: TAYLOR SWİFT’İN ABARTILMASI

Bir Taylor Swift fırtınası esiyor epeydir.

Düşünün:

Konser verdiği ülkelerde enflasyonu etkiliyormuş.

ABD’de başkanlık seçiminin sonuçları açısından mutlaka hesaba katılması gerekiyormuş.

Neredeyse “İstese üçüncü dünya savaşını çıkarır” diyenler bile var.

*

Dur, bir bakayım, neymiş” diyerek açtım baktım konserlerine.

Tamam, bizim Hadise’den birkaç tık daha iyi ama sonuçta bir Michael Jackson da değil yani.

Orta halin epey üzerinde olduğunu kabul ediyorum ama ortalığı kasıp kavuracak bir destan kahramanı olması bana olanaksız gibi geliyor.

*

Ben mi bu işten anlamıyorum yoksa küresel abartılı bir gazlama mı söz konusu?

Tam bir sonuca varamadım.

Tahliyeden sonra Dilan Polat

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SAFİYE HANIM’IN KONSERLERE ÇIKMASI

Oğlunu kaybetti Safiye Soyman. Üç hafta sonra da sahneye çıktı.

Normal mi?

*

Bence anormal değil. Üç hafta geçmiş ölümün üzerinden. Bir acı yaşanmış. Hayatın da devam etmesi gerekiyor. Belki halkla bir araya geldiği o konserler Safiye Soyman’ın acısını hafifletecek. Yargılayıcı olmamak gerekiyor. İç dünyalarda nelerin yaşandığını asla bilemeyiz.

Tahliyeden sonra Dilan Polat

FEDERASYONUN ALİ KOÇ AÇIKLAMASI

- Hakkaniyetliydi.

- Tarafsızdı.

- Adildi.

- Soğukkanlıydı.

- Koç’a yönelik saldırıyı net biçimde kınıyordu.

- Koç’un yanlışına işaret etmeyi ihmal etmiyordu.

- Futbolda şiddetin önlenmesine vurgu yapıyordu.

*

Daha ne olsun!

Tahliyeden sonra Dilan Polat

ATEŞKES

Ben artık şuna inanıyorum:

*

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ABD, gerçekten istese...

Netanyahu bir saniye bile duramaz, hemen ateşkesi imzalar.

*

İşte bu yüzden ABD’nin günlerdir “ateşkes istiyoruz, ateşkese yakınız, ateşkes için kararlıyız” tarzı açıklamalarının benim gözümde hiçbir kıymeti yok.

CHP’DE ŞÖYLE ŞEYLER OLUYOR

- Hizipleşmeler var. Ancak bu hizipler, geçişken ve belirsiz. Açıktan savaş vermek yerine alttan gidiyorlar.

*

- Mücadelenin iki nedeni var: Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, bir. CHP’nin geleceğine kim egemen olacak, iki.

*

Tahliyeden sonra Dilan Polat

- Mücadelenin aktörleri şunlar: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu...

- Mücadelenin unsurları şunlar: CHP’li gazeteciler, CHP’li gazeteler, CHP’li televizyonlar.

#Dilan Polat#CHP#Netanyahu
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