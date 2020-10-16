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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Susup susup susup ışık olayında konuşmak

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Susup susup susup ışık olayında konuşmak

16 Ekim 2020

Eski cumhurbaşkanlarımızdan Ahmet Necdet Sezer...

Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.

Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.

Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.

Afrin’de sustu, Libya’da sustu.

10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.

Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.

Susup susup susup ışık olayında konuşmak

Dirayetli bir susuştu onunki.

Büyük susuş!

İnatçı bir susuş!

Hepimiz acayip alışmıştık bu büyük sükûta.

*

Ve fakat...

Bu susuş, dün aniden “küt” diye sona erdi.

İlk kez ama ilk kez suskunluğunu bozdu Ahmet Necdet Sezer.

*

Bunca suskunluktan sonra kendisinden destansı bir çıkış bekleyenler, maalesef beklediklerini bulamadılar.

Çünkü bunca zaman susan Ahmet Necdet Sezer, suskunluğu şu saçma ışık tartışmasıyla ilgili olarak bozmuştu.

O konuda da söylediği şey, şundan ibaretti:

*

“12 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 97’nci yılıydı. Bu yüzden Ankara’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı.”

*

Söylediği şeyi işittiğim anda...

Şunları mırıldandım:

*

Keşke susmaya devam etseydiniz Ahmet Necdet Sezer! Hiç değilse o efsunkâr gizem havasını sürdürmüş olurdunuz. Hiç değilse manidar bir küslük içinde olduğunuzu düşünürdük. Keşke.

IŞIKÇININ YAPACAĞI TEK BİR ŞEY VAR

ANAYASA Mahkemesi’nin “ışıklı” mesaj paylaşan üyesi Engin Yıldırım’ın şu saatten sonra yapması gereken tek bir şey var:

İstifa etmek.

Susup susup susup ışık olayında konuşmak

“Çok büyük lüzumsuzluk yaptım” diyerek...

“Milletin gündemini boşuna işgal ettim” diyerek...

“Anayasa Mahkemesi’ni daha da tartışılır kıldım” diyerek...

“Darbe imalı paylaşım yapacak kadar sağduyumu yitirdim” diyerek...

“En yakın çalışma arkadaşlarımı zor durumda bıraktım” diyerek...

“Bulunduğum makamın vakarına yakışmayan bir iş yaptım” diyerek...

İstifa etmelidir.

*

Engin Yıldırım’ın şu saatten sonra Anayasa Mahkemesi’ne yapacağı tek iyilik, ancak bu olabilir.

ALTAN TAN’IN ALTINI ÇİZDİĞİ ÜÇ MÜMKÜN

ESKİ HDP’li Altan Tan, Hürriyet’e önemli açıklamalar yaptı.

*

“HDP ne yapmalı?” sorusuna yanıt veren Altan Tan...

HDP’nin şu adımları atması gerektiğini söyledi:

Susup susup susup ışık olayında konuşmak

Demokrasi ile şiddet yan yana gitmez. Şiddet ile demokrasi arasında bir tercihte bulunmalı.

*

Türkiye’nin bütün sorunlarıyla ilgilenmeli. Sadece belli bir soruna odaklanmamalı...

*

Marjinal sol gruplarla cephe oluşturup bunu Türkiyelilik diye satma yaklaşımından vazgeçmeli.

*

Çeşitli gerekçeler ortaya koyup HDP’nin PKK’ya sırt çevirmesinin imkânsız olduğunu söyleyenler oldu bu zamana kadar.

*

Altan Tan gibi Kürt sorununu gayet iyi bilen bir ismin, HDP’ye “Şiddetle demokrasi olmaz, bir tercihte bulun” demesi...

“İmkânsız” denilenin aslında o kadar da imkânsız olmadığının bir kanıtı gibi...

*

Altan Tan, açıklamalarında aslında mümkünlerin altını çiziyor.

Şu üç şeyin mümkün olduğunu söylüyor:

*

BİR: HDP’nin PKK’dan kopması mümkün!

*

İKİ: Türkiye’nin tüm sorunlarına odaklanmış bir HDP mümkün!

*

ÜÇ: Türkiyelileşmeyi marjinal solla cephe oluşturmak olarak algılamamak mümkün!

*

Altan Tan’ın yaklaşımından benim çıkardığım tek bir sonuç var.

O da şu:

*

HDP, istese şiddetle arasına mesafe koyabilir, Türkiyelileşebilir ve Türkiye’nin tüm sorunlarına odaklanabilir.

Yeter ki istesin.

BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN BAŞARININ FORMÜLÜ

HER iki tarafın da asla iflah olmaz, azgın mı azgın, aşırı cepheleşmiş marjinalleri var ya...

İşte onlar ne diyorlarsa...

Onun tam tersini yapın.

Hep ama...

Hep en tersini...

*

Göreceksiniz:

Çok büyük başarı kazanacaksınız.

KİŞİSEL NOTLAR

Beşin altındaki depremleri hissetmiyorum.

*

Dolmakalem kullanmayı hâlâ tam olarak öğrenemedim.

*

Kafelerdeki masa-sandalye gevşekliğinden pek memnunum.

*

Yogacı dili ve edebiyatı diye bir şey var, bunu anlamış durumdayım.

*

Ben artık her kedinin başka bir âlem olduğuna inanıyorum.

*

Fazla su tüketmenin yararlı mı, yararsız mı olduğunu hâlâ çözemedim.

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Bozulur bu ateşkes

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2020
Dikkatinizi çekti mi?

Şu ana kadar...

Şu koca yeryüzünde...

Bir tek kişi bile...

“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.

Putin’i, Macron’u, Trump’ı...

Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...

Böyle bir şey demedi, diyemedi.

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Uyan da bak ey Denktaş başımıza gelen şu işe!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2020
Rauf Denktaş, bizim açımızdan şu iki şeyi temsil ediyordu:

- BİR: Statükoculuğu...

- İKİ: Çözümü çözümsüzlükte aramayı...



*

Şimdi Rauf Denktaş’ın koltuğunda

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Tarikatçıların devlette görev almasına dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2020
Bir tarikata ya da bir cemaate gönül vermiş bir insanın devlet kademelerinde görev almasına hiç karşı değildim ben.

Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...

*

Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.

FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:

*

Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...

Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.

*

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GATA’nın meczubuna dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2020
Adı Ali Edizer...

GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:

*

Adam, tam bir magazin düşkünü.

Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.

*

Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.

Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.

*

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Ayıptır ayıp

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2020
Bir sosyal medya hesabı var.

Palavracı bir hesap. Her tarafından pislik akıyor. Küfürler, hakaretler, kabalıklar, çirkinlikler falan.

*

Bu hesabın işi gücü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uydurmak.



“Ali Erbaş şöyle dedi”

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Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2020
“Paşinyan” sözcüğünü duyunca nedense aklıma ilk gelen şey kafiye uydurmak.

- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...

- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...

Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.



*

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300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2020
Azerbaycan’a 300 cihatçı gitmiş.

 

Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.

*

“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.



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Hasta sayısı vaka sayısı meselesine dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını dikkatle dinledim.

Bakan Fahrettin Koca...

Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.

*

Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.

Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.

Buraya kadar sorun yok.

*

Sorun şurada:

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İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ekim 2020
Ermenistan...

- Haksız.

- İşgalci.

- Saldırgan.

*

Azerbaycan ise...

- Haklı.

- İşgale uğramış.

- Saldırıya cevap veriyor.

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‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Eylül 2020
Azerbaycan’da şöyle bir işimiz var:

 

Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.



*

Libya’da şöyle bir işimiz var:

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Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2020
Bir Azerbaycan duyarlılığım yoktu benim eskiden.

 

Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.

Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.

*

Ve şunu fark ettim:


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İki adam ve yapılması gereken iki şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2020
Birinci adam... Dar paçalı maganda

ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.



*

Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:

*

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Kobani gözaltıları ve iki soru işareti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2020
Kobani olayları dediğimiz olaylarda...

- 37 kişi öldü.

- 761 kişi yaralandı.

- 131 sokak olayı yaşandı.

- 197 okul yakıldı.

- 269 kamu binası tahrip edildi.

- 731 ev ve işyeri yağmalandı.

- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

*

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Her oyuna yeni iskambil destesi kahvehaneleri üç günde iflasa sürükler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Eylül 2020
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yönetenlerin salgınla mücadele edemediklerini söyledi.

 

Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.

Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:

*



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