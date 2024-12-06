Suriye’nin en’leri

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- EN BÜYÜK UMUT: Tel Rıfat’tan sonra Menbiç’in de PKK / YPG’den kurtarılması.

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- EN BÜYÜK RİSK: HTŞ ile diğer muhalif örgütlerin iktidar mücadelesine girişerek birbiriyle çatışması.

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- EN BÜYÜK BEKLENTİ: Türkiye’deki Haleplilerin, istikrara kavuştuktan sonra Halep’e dönmeleri.





Tel Rıfat’ta 8 yıl boyunca mahsur kalan Suriyeliler, PKK/YPG’nin ördüğü duvarın yıkılmasıyla Afrin’e doğru yola çıktı.

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- EN BÜYÜK SORU İŞARETİ: Hama’nın HTŞ’nin eline geçip geçmeyeceği meselesi.

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- EN BÜYÜK MUAMMA: Esad’ın Türkiye ile müzakere masasına oturup oturmayacağı konusu.

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- EN BÜYÜK GİZEM: Rusya’nın dengeleri değiştirecek askeri girişimde bulunup bulunmayacağı sorunu.

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"HALEP’İ ALDIK, SIRA HAMA’DA" YAKLAŞIMI TÜRKİYE’NİN YAKLAŞIMI DEĞİL



HALEP’in alınmasında, Hama’nın kapısına dayanılmasında...

Türkiye’nin herhangi bir desteği yok.

*

Suriye Milli Ordusu’nun Tel Rıfat’ı alması olayı ise...

Suriye Milli Ordusu’nun inisiyatifiyle gerçekleşmiş bir olaydır.









Türkiye, bu girişimi desteklemektedir.

*

Bazı iktidar yanlısı hesaplardan yükselen...

“Halep’i aldık, sıra Hama’da, sonra da Şam’ı fethedeceğiz” tarzı yaklaşımlar, Türkiye’nin bakışını, yaklaşımını yansıtmıyor.

*

Yetkililerin yaptığı açıklamalardan anladığım şudur:

*

Türkiye, Suriye’de...

Sadece barış istiyor. Sadece istikrar istiyor. Başka da bir şey istemiyor.



BEYİN ÇÜRÜTEN GİRDAP



SOSYAL medyada video izlemeye dalıp gitmek:

- Gayya kuyusuna düşmek gibidir.

- Bir girdapta debelenmek gibidir.

- Nefretlik bir işe müptela olmak gibidir.

*

“Beyin çürümesi” deniyormuş bu duruma.

İzleyenin zihinsel durumunda arıza çıkarıyor, entelektüel durumunu perişan ediyormuş.

*

Bir ara kısa bir süre ben de bu hastalığın pençesine düşmüştüm. Allah’tan çabuk kurtardım kendimi.

KARİZMATİK KIŞ KIYAFETLERİ



- UZUN PALTO: Akaki Akakiyeviç’in paltosundan söz etmiyorum. Oz Büyücüsü’nün, Raskolnikov’un paltosundan söz ediyorum. Yani upuzun, bol, içinde kaybolmaya uygun. Renk: Ya siyah ya da siyaha çok yakın gri.

*

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- YAKALI KAZAK: Eski Türk filmlerinde Murat Soydan çok giyerdi bu tür kazakları. Boynu tamamen kapatacak, ağır ve kalın olacak, bir de ille de açık renk olacak.

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- ODUNCU GÖMLEĞİ: Heidi’nin dedesinin giydiği türden gömlektir bu. Kırmızı ve ekoseli olanları çok havalıdır. Bir ara Türkiye’de acayip modaydı. Artık pek yok ortalıkta.

KÖTÜ BESLENME ETKİSİ YAPAN FOTOĞRAF



FOTOĞRAFTA ne var?

Şu var:

Şık bir özel uçakta Amerika’nın kazananlarının hamburger / patates kızartması partisi.









Trump’ın başkanlığı kazanmasının hemen ardından dünyanın gündemine düşmüştü bu fotoğraf.

*

Bu fotoğrafı gördüğüm güne kadar...

“Fast food” olayından kilometrelerce uzakta yaşıyordum.

*

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Ancak fotoğrafı görünce canım fast food zincirlerinin süper sağlıksız hamburgerlerini çekmesin mi? O gün bugündür “Big Mac” falan diye tutturmuş durumdayım.

*

Trump’a toz kondurmayan sevgili Trump’çılar! Hiç değilse şunu kabul edin:

Bu Trump, bünyemizde kötü beslenme etkisi yapıyor. Biden’ın böyle bir etkisi yoktu.



EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI



BU yılın en çok dinlenen şarkısının sözleri şöyle:

*

“Cıstak Cıstak / Aldım marka / Bakmıyom faturasına / Adı Katarina / Verdim tam arasına / Tanıştım Bebek’te / Adı Nataşa / Uzatma bebek / Yat aşa”.

*

Bir zamanlar en çok dinlenen şarkılarımız, “Güllerin içinden koşarak koşarak gel” ya da “Sen ağlama dayanamam” falan olurdu.

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Dibin dibini bulmuşuz da haberimiz yokmuş.



DEM’E SORU: TUSAŞ TERÖRİSTLERİ NEREDEN GELDİ



DEM Sözcüsü diyor ki:

*

“Türkiye’nin güvenliği için Suriye’deyiz, Türkiye’nin meşru hakları için Suriye’deyiz deniyor. Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değil.”

*

DEM Sözcüsü’ne tek bir sorum var:

*

TUSAŞ teröristleri nereden geldi?

*

Başka sorum yok, tanık sizin.

DAVUTOĞLU’NUN SURİYE TAVSİYELERİ



AHMET Davutoğlu, Suriye’de gelişen yeni durumla ilgili iktidara tavsiyelerde bulunmuş.

*

Benim de iktidara bir tavsiyem var:

*

Ne diyorsa tersini yapın.







