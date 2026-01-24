Suriye’deki Kürtler benim de akrabam

Haberin Devamı

“Kendimi Suriye’deki Kürtlerin de Türkmenlerin de akrabası olarak görüyorum.”

Şahane.

Hasan Cemal de Özgür Özel’in bu açıklamasından çok memnun kalıp şunu yazmış:

“Özgür Özel’in sesi geliyor kulağıma: ‘Kendimi Suriye’deki Kürtlerin de Türkmenlerin de akrabası olarak görüyorum.’ İçim ısınıyor.”

Dikkat! Ben de kendimi Suriye’deki Kürtlerin de Türkmenlerin de akrabası olarak görüyorum.

Kendi adıma bir şey daha söylemem gerekir:

Ben Suriye’deki Kürtleri akrabam olarak görüyorum ama Suriye’deki YPG’yi akrabam olarak görmüyorum.

Böyle dediğim için Hasan Cemal’in içi ısınır mı, soğur mu?

İşte onu bilemiyorum.

CHP VE BAŞÖRTÜSÜ

CHP Lideri Özgür Özel şöyle demiş:

“CHP’nin listelerinde başörtülü milletvekilleri göreceksiniz, zamanı geldi.”

Şahane bir adım. Destekliyorum.

Ancak CHP’nin bu adım için...

“Tayyip Erdoğan olmasaydı bu adımı atamazlardı” diyeceklerdir ki haksız sayılmazlar.

YPG EŞİTTİR KÜRTLER DİYEN İKİ KESİM VAR

TÜRKİYE’de iki kesim...

YPG ile Kürtleri eşitliyor. YPG demek Kürtler demek yaklaşımını empoze ediyor. YPG demek yerine Kürtler diyor.

Üstelik bu iki kesim...

Birbirine düşman. Birbirinden nefret ediyor. Birbirine süper karşı.

Kim bunlar?

- BİRİNCİ KESİM: YPG’nin yenilmesi karşısında... “Yaşasın! Kürtler yeniliyor, aman da ne güzel” falan diye sevinç çığlıkları atanlar.

- İKİNCİ KESİM: YPG’nin yenilmesi karşısında... “Kürtler yeniliyor, Türkiye’deki Kürtlerle duygusal bağ kopuyor” falan diye ağıt yakanlar.

YPG karşıtları, YPG’yi Kürtlerle eşitleyerek...

Tehlikeli ve ırkçı bir zafer şımarıklığı içindeler.

YPG yanlıları, YPG’yi Kürtlerle eşitleyerek...

Bilinçli bir kışkırtıcılık yürütüyorlar.

Şımarık ırkçılardan da bilinçli kışkırtıcılardan da uzak duralım.

PKK’NIN AVRUPA’YI YAKIP YIKMASI

PKK, “Bizi niye terk ettiniz” diye Avrupa’da ortalığı yakıp yıkıyor. Avrupa şehirleri, tam anlamıyla terörize ediliyor son günlerde.

Siyasi aklını tamamen kaybetti PKK. Kaybetmenin sancısıyla ölümcül hatalar yapmaya devam ediyor.

Avrupa’yı yakıp yıkarak...

Hem terörist imajını pekiştiriyor hem de Avrupa için bir güvenlik sorunu haline geliyor, farkında değil.

Ya da farkında ama harakiri yapmak dışında bir çıkış görmediği için böyle davranıyor.

YILMAZ GÜNEY KISIR DÖNGÜSÜ

YILMAZ Güney’in bir film setinde yaptığı kabalığın, saldırganlığın, magandalığın görüntüleri, sosyal medyada bir kez daha piyasaya sürüldü.

Ve böylece yeniden başladı:

Geleneksel Yılmaz Güney’i övme ve yerme günleri.

Bu bir Yılmaz Güney kısır döngüsüdür ve Türkiye’nin bu döngüden çıkması pek mümkün görünmemektedir.

ANINDA KAÇTIĞIM FİLMLER

- “Her Şey Her Yerde Aynı Anda”dan sonra Oscar’a aday olan saçmalıklardan.

- İsrail’in katlettiği bebeklerin ardından Holokost’u tema olarak seçen filmlerden.

- Woke denilen kültürü empoze eden alabildiğine yapmacık her türlü filmden.

- İlk beş yıl felaket derece desteklediğim ama artık sıkıldığım İran filmlerinden.

BULMUŞLAR BİRBİRLERİNİ

İRAN’ın muhalifi ile Venezuela’nın muhalifi bir araya gelmiş.

Bu bir ezikler zirvesidir. / Bu bir onursuzlar zirvesidir. / Bu bir işsizler zirvesidir. / Bu bir ülkesini satanlar zirvesidir. / Bu bir kaybedenler zirvesidir. / Bu bir mide bulandıranlar zirvesidir.

Rıza Pehlevi - Maria Corina Machado

BİR BAKTIM BİZİM NUREDDİN ŞİRİN

KELEBEK’in manşetinde Yıldız Tilbe’nin Gazze’deki çadırkent projesine yaptığı 300 bin dolarlık muhteşem yardımın haberi vardı önceki gün.

Fotoğrafa dikkatlice baktım. Yıldız Tilbe’nin bağışını kabul eden adam acayip tanıdık geldi. “Bu bizim Nureddin Şirin değil mi” dedim. Evet, bingo! Tam olarak oydu.

*

Milattan Önce’ye gider benim Nureddin Şirin’i tanımam. Dava delisi, deli fişek biriydi. İrancılığı vardı o dönemlerde. Hâlâ var mı bilmiyorum.

Neyse... Yıldız Tilbe’ye binlerce tebrik, Nureddin Şirin’e binlerce selam.

Nureddin Şirin

