Suriye olayı AK Parti’ye yarar mı

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- Sevenleri onun için “dünya lideri” derlerdi. Sevmeyenleri de bununla alay ederlerdi. Suriye olayından sonra “dünya lideri” dendiğinde alay edenlerin şevkleri biraz kırılmış görünüyor.

*

- Erdoğan’ın kişisel siyasi tarihinde belli başlı yükseliş dönemleri vardır. Şu sıralar işte böyle bir dönemi yaşıyor Erdoğan. Şu sıralar hem içeride hem dışarıda popülaritesi çok yüksek.

*

- Suriye’deki son gelişmeler, AK Parti’nin oylarında büyük bir patlamaya yol açar mı? Bunu beklemiyorum. Çünkü ahalinin oy tercihini daha çok ekonomi belirler.

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- Tabii ki birkaç puan artacaktır AK Parti’nin oyu. Bunun emareleri de şimdiden ortaya çıkmış durumda. Teşkilatlarda moral motivasyonun arttığına dair haberler geliyor.

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- “Suriye olayı, AK Parti’nin oylarını patlatmaz” dedim ama bunun bir istisnası var: Eğer PKK’nın Suriye’de devlet kurma projesi, tarihin çöp sepetine atılırsa... Bunun etkisi muazzam olur.

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PKK SURİYE’DEN SÖKÜLÜP ATILIR MI

- SAHAYA BAKTIĞIMIZDA: Çok zor durumda olduklarını görüyoruz. Fırat’ın batısından çıkarıldılar. Fırat’ın doğusunda Deyrizor’u kaybettiler. Rakka’da istenmiyorlar. Sıkışmış durumdalar.

*

- ABD’YE BAKTIĞIMIZDA: ABD, PKK’yı savunmaya devam ediyor ama her an vazgeçebilirmiş gibi bir izlenim vermekten de geri durmuyor. Sahadaki gelişmeler, galiba ABD’nin PKK’yı savunma azmini kırıyor. PKK da bunun farkında.

*

- TÜRKİYE’YE BAKTIĞIMIZDA: Çizgisi belirsiz değil net. Bütün yetkililer aynı mesajı veriyor: “PKK devletçiği istemiyoruz”. Türkiye’nin PKK’yı Suriye’den söküp atacak bir planı var galiba.

*

- COLANİ’YE BAKTIĞIMIZDA: Türkiye’nin tezi ile Colani’nin tezi birebir örtüşüyor. Şöyle diyor Colani: “Kürtler ve PKK farklı. Ülkedeki tüm silahlı gruplar dağıtılacak.”

*

- ÖZETİN ÖZETİ: “PKK’nın Suriye’de işi bitmiştir” demek için henüz erken. Ama işlerin PKK lehine yürümediğini söylemek için hiç de erken değil.

SEVDİM BU SÖZÜ

“Her şeyin yenisi, dostun eskisi makbuldür.”

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CAVİT ÇAĞLAR - (Dünkü Hürriyet’te Zeynep Bilgehan’ın kendisiyle yaptığı röportajdan...)

BİRER BİRER GİDİYOR ANKARALILAR

İsimlerinin başında “Ankaralı” olan şarkıcıların müzikleri, benim gizli ve banal zevklerimin başında gelir.

Oturup uzun boylu dinlemem ama kulağıma çalındığında keyfim yerine gelir.

*

Ne yapıyor bu Ankaralı şarkıcılar?

Elektro bağlamayı alıyorlar ellerine... Ankara’nın geleneksel misket havasının üzerine bina ettikleri şarkılarını, erotik yaramazlıklarla dolu sözlerle dolduruyorlar. Ele avuca sığmıyorlar, laf sokuyorlar, pervasız küstahlıklar sergiliyorlar falan.

*

Ankaralı Namık vardı mesela... Onun “Hovarda” şarkısı, bir ara herkesin dilindeydi. 39 yaşında vefat etti Ankaralı Namık. Üstelik çok trajik biçimde: Evinin balkonundan düşerek.

*

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Ankaralı Turgut ise Ankaralı şarkıcıların en meşhuruydu. Fırtına gibi esiyordu bir ara. Ancak KOAH illeti yakasını bırakmadı. Hastalık fotoğraflarına bakamıyordum. Dün kaybettik kendisini.

Elektro bağlama yasta.

ŞAM TATLILARI

Şekeri kestim bir süredir.

Ama çok büyük bir tatlı düşkünü olarak “tatlı” konusunda kendimi otorite ilan edebilirim.

Buna dayanarak yazıyorum:

*

Yıllar önce Şam’a gittiğimde “buranın tatlısı meşhurdur” diye bizi tatlıcı dükkânlarının bulunduğu sokağa götürmüşlerdi.

Bizim baklavaya benzer hamur işi tepsi tatlılarıyla doluydu bu dükkânlar. Uzaktan bakıldığında şahane görünen, birbirinden farklı şekillerde sevimli, sempatik tatlılardı. Bir tane denedim. Kuru baklava gibi bir şey. Bir tane daha denedim. Kıvamı oturmamış şekerpare gibi bir şey.

*

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Neyse... Dostluğumuzu etkilemesin ama diyeceğim şudur: Şam’ın tüm tatlıları, bizim Şanlıurfa’nın bir dilim cevizli baklavasının kıyısından bile geçemez.

ONLAR SİZE EMANETTİ EY MAMAK

Mamak Belediyesi’ne ait hayvan barınağından korkunç bilgiler ve görüntüler geliyor.

Hasta olan köpeği bekletip diğerlerine parçalattırıyorlarmış mesela.

*

Onlar candır, onlar emanettir, onlar günahsızdır, onlar muhtaçtır.

Biraz vicdan, biraz merhamet Mamak Belediyesi.

PETLAS ÇIKMAZI

THY uçağında alkol alıp magandalık yapan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, Petlas tarafından önce kınandı, ardından da azledildi.

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Peki çıkmaz nerede?

Şurada:

Abdülkadir Özcan, Petlas’ın sahibi.

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Yani kendi kendini kınıyor, kendi kendini azlediyor.

Çıkmaz işte burada.

BİR DUR BE DAVUTOĞLU

Elinde çubukla Suriye haritası önünde ahkam kesiyor. Yetmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uyarı yapıyor. Yetmiyor. Suriye’nin yeni başbakanına mektup yazıyor. Yetmiyor. AK Parti tabanına “Ben de sizdenim, beni de aranıza alın” diye mesaj veriyor.

*

Suriye’deki son gelişmelerin keyfini öyle bir sürüyor ki Davutoğlu...

Colani bile bu keyfin milyonda birini yaşamadı.