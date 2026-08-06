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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr
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Süreç bittiğinde şu 10 şey olacak

#Türkiye#Terör#Terörist

BİR: Türkiye’nin artık terör diye bir derdi kalmayacak.

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- İKİ: Silahlı bir güce yaslanan siyaset, tarihe gömülecek.

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- ÜÇ: Sınırlarımızın ötesine huzur ve istikrar gelecek.

*

- DÖRT: Ortak gelecek bilinci güçlenecek.

*

- BEŞ: Türkiye’nin kalkınmadan enerjiye her alanda gücü artacak.

*

- ALTI: İç cephenin güçlenmesi adına çok önemli bir adım atılmış olacak.

*

- YEDİ: Emperyal projelere karşı daha dayanıklı bir Türkiye ortaya çıkacak.

*

- SEKİZ: Yarım asırlık devasa terör sorunu çözülecek.

*

- DOKUZ: Ülkenin enerjisi teröre harcanmayacak.

*

- ON: Evlatlar teröre kurban verilmeyecek.

Süreç bittiğinde şu 10 şey olacak

EN TEMEL SORULARA EN TEMEL CEVAPLAR

- SORU: Örgüt bu kadar köşeye sıkışmışken neden böyle bir süreç yürütülüyor?

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- CEVAP: Problemin tamamen ortadan kalkması ancak örgütün feshiyle mümkün olabilir. Sahadaki mücadele başarılı olmasaydı, örgüt köşeye sıkışmaz, bu gelişmeler yaşanmaz, PKK kendini feshetmeye karar veremezdi.

*

- SORU: Bu sürecin temel hedefi nedir?

- CEVAP: Pazarlıksız yürütülen bu devlet politikasının tek bir hedefi var: Terörün tamamen sona erdirilmesi.

*

- SORU: Bu olay, sadece Türkiye’yi mi ilgilendiriyor?

- CEVAP: Hayır. Bölgeyi de ilgilendiriyor. Terörden arındırılmış bir Suriye... Daha istikrarlı bir Irak... Daha huzurlu bir Ortadoğu.... Yani istenen kalıcı istikrara kavuşmuş bir bölge.

*

- SORU: Bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasının bize ne faydası var?

- CEVAP: Sayısız faydası var. Ama ben sadece bir örnek vereyim. Sınırlarımızın ötesini ilgilendiren krizler çıktığında ne oluyor? Şu oluyor: Terör örgütü, farklı aktörler tarafından “vekil güç” olarak kullanılıyor. En basitinden işte bu imkân ortadan kalkacak. Ayrıca ticaret koridorları güçlenecek, enerji ve ulaştırma projelerinin güvenliği sağlanacak.

*

- SORU: Meclis’e getirilen çerçeve yasanın maksadı nedir?

- CEVAP: Maksat şu: Terörün tamamen sona ermesini sağlayacak bir hukuki zemin oluşturmak.

*

- SORU: Teröristler af mı edilecek?

- CEVAP: Öncelikle “genel af” diye bir şey yok. Yani terör suçlularının tamamını kapsayan bir af gelmiyor. Terör saldırısı talimatı verenlere de af yok. Güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik af da yok.

*

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- SORU: Öcalan’a özel statü mü getiriyor?

- CEVAP: Hiç kimseye özel statü tanınmıyor.

*

- SORU: Yasanın yürürlüğe girmesi nasıl olacak?

- CEVAP: Terör örgütü silahları tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bırakacak. Örgütün silahları tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bıraktığı devletin ilgili birimleri tarafından resmen doğrulanacak. Ancak bu gerçekleştikten sonra hukuki düzenleme yürürlüğe girecek.

*

- SORU: Bu süreçte Meclis ne yapacak?

- CEVAP: Meclis’te bir İzleme Komisyonu kurulacak. Bu komisyon gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek.

ÜÇ İSME ÖVGÜ

- TAYYİP ERDOĞAN: Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak iradesini koydu bu işe. Titizlenerek, dikkat ederek, raydan çıkmaya engel olarak dimdik arkasında durdu sürecin.

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Süreç bittiğinde şu 10 şey olacak

*

- DEVLET BAHÇELİ: Bu kutlu yürüyüşü o başlattı. İlk o inandı bu işe. İlk o aldı riski. Ve milim geri adım atmadan devam ediyor.

Süreç bittiğinde şu 10 şey olacak

*

- NUMAN KURTULMUŞ: Bu süreçte onun Meclis Başkanı olması büyük avantaj. Onun uzlaşmacı yaklaşımı, sorun çözücü özelliği çok ama çok işe yaradı.

 Süreç bittiğinde şu 10 şey olacak

TERÖRSÜZ TÜRKİYE TARTIŞMALARINA DİKKAT

YÜRÜTÜLEN süreç...

- Terör örgütünün kendini feshetme sürecidir.

- Terörün Türkiye’nin gündeminden ilelebet çıkma sürecidir.

- Dağlarda silahlı unsurların yer almaması sürecidir.

- Silahların susma, kanın durma sürecidir.

*

Bu konuyu...

- “Sayın” denir mi denmez mi?

- Kürt sorunu var mı yok mu?

Bağlamında tartışmak, süreci baltalamaktan başka bir anlam taşımaz.

*

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40 yıllık sorun, 40 yıllık tartışma konularının altını harlayarak çözülmez.

*

Tartışma tabii ki yapılmalıdır, tartışmadan tabii ki olmaz.

*

Ama tartışmanın ekseni...

- Süreçteki eksikler olmalıdır.

- Sürecin doğurabileceği sorunlar olmalıdır.

- Sürecin işlemesinin önündeki olası engeller olmalıdır.

*

En ihtilaflı konuları, en hamasi şekilde tartışmak ve tartıştırmak...

Terörün ilelebet başımıza bela olmasına katkı sunmak dışında bir anlam taşımaz.

Süreç bittiğinde şu 10 şey olacak

SÜRECİN BAŞARILI OLMASI İÇİN

- Terörün bitirileceğine inanç şart.

- Büyük uzlaşmanın aranması şart.

- Olumlu, yapıcı bir dil şart.

- Karşıtlıkların körüklenmemesi şart.

- Nihai hedefin gözden ırak tutulmaması şart.

- Detaylarda boğulmamak şart.

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- Şehit yakınlarının incitilmemesi şart.

#Türkiye#Terör#Terörist
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