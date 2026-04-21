 Şüphe uyandıran radikal inkâr

- Gülistan diye birini tanımıyorum.

- Gülistan diye biriyle hiç karşılaşmadım.

- Gülistan ismini ilk kez televizyondan gördüm.

- Gülistan’la en küçük bir alakam yok.





Çok net, çok vurgulu, çok kesin ifadeler bunlar.

Soruşturmanın yeniden açılmasını sağlayan, Vali Bey’in gözaltına alınmasına neden olan, Vali’nin oğlunu soruşturmanın odak noktasına yerleştiren gelişmelerin ardından bu radikal inkâr...

Bendeki şüpheleri arttırdı.

Vali’nin oğlu...

“Azıcık tanıyorum ama benim bu işlerle alakam yok” deseydi...

Bu denli şüphe duymazdım.





DAVUTOĞLU / DERVİŞOĞLU

Davutoğlu, ERDOĞAN hakkında şöyle demişti:

“Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkimi sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak.”

Dervişoğlu, BAHÇELİ hakkında şöyle demişti:

“Benim adım Müsavat Dervişoğlu. Benim olduğum yerde Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğine, kişiliğine, hocalığına, ağabeyliğine sekte vuracak tek cümle edilemez. Buna en başta ben izin vermem.”

Başka sözüm yok. İki tanık da sizin.





SAADET PARTİSİ İYİ GÜZEL AMA MAALESEF ŞANSI YOK

Hafta sonu büyük kongresini yaptı Saadet Partisi.

Bir salon dolusu inanmış, heyecanlı, enerjik partili.

Her şey şahane gözüküyordu.

Ama Saadet’in hiç şansı yok maalesef.

Düşünün:

- Erbakancılık yapsalar... Erbakan’ın oğlu kendilerinden daha ilgi çekiyor.

- Milli Görüşçülük yapsalar... AK Parti, Milli Görüş’ün tüm iddialarına sahip çıkıyor.

Bu iki partiden biri iktidarda diğeri de Saadet’ten daha fazla ilgi çekiyor.

Böyle bir ortamda...

Saadet Partisi’nin hangi boşluğu dolduracağı çok büyük bir muamma.

AK Parti / Yeniden Refah / Saadet Partisi.

Bu üç siyasi parti arasında mutlaka belli farklar vardır.

Ancak bu farklar o kadar bulanık ki seçmen tabanının bu bulanıklığı aşması çok zor.

Ortak tabanda akla gelen şu tek cümle hem Saadet’in hem de Yeniden Refah’ın en büyük kâbusu:

“Hazır iktidara gelmiş bir AK Parti varken... Saadet’le, Yeniden Refah’la her şeyi neden riske atalım ki?”

VELİLER VE CİMER

CİMER’e yapılan öğretmen şikâyetlerine bakın:

- 23.30’da öğretmene ödevi sordum. Çevrimiçiydi, cevap vermedi.

- Kırmızı kalemle hata düzeltiyor öğretmen. Kırmızı kanı çağrıştırır.

- Instagram’da lüks kebapçıda yemek yiyen öğretmen var. Fakir çocukların canı çekecek.

- Öğretmenin arabası çok eski ve kirli. Bu vizyonsuzluktur.

- Öğretmen sınıfta saksıyı benim oğluma sulatıyormuş. Benim oğlum bahçıvan mı?

- Çocuğumun çantasına her gün Nutella koyuyorum. Öğretmen “sağlıklı beslen” demiş. Sen kimsin de benim çocuğumun şekerine karışıyorsun?

- Öğretmen evinde kedi besliyormuş. Benim çocuğumun kedi alerjisi var.

- Öğretmen Hanım profil fotoğrafına çiçek resmi koymuş. Kendini neden saklıyor? Bir vukuatı mı var?

Sadece şu kadarını söyleyeceğim:

Velilerin CİMER saçmalamaları olmasa...

Milli Eğitim Bakanlığı ne kadar kolay idare edilir.

İŞE ODAKLI BİR HAYAT: ÖZLENEN / ÖMER ÖZKAN

Özlenen Özkan, Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörü.

Eşi Ömer Özkan ile birlikte plastik estetik cerrahide bir numara.

Çok önemli işler yapıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her iki ismi kabul edip her türlü desteği vereceğini söylemesi çok hoşuma gitti.

Sadece işlerine odaklanmış bu iki isim, her türlü desteği hak ediyor çünkü.

ÖZKAN YALIM

CHP’liler eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etmemişler.

Buna laf edenler var.

Özkan Yalım’a yakınlık gösterseler... Abooov!

Özkan Yalım’dan uzak dursalar... Aboooov!

Adamlar ne yaparlarsa “abooov” denmeyecek, bir söyleseler de bilsek.

BENİ DE SAVAŞA SOKAN ZALİM İSRAİL DEĞİL

Trump dün şöyle demiş:

“Beni de savaşa sokan İsrail değil.”

“Dokumacı Kızlar” adlı banal bir halk türkümüzde şöyle bir dize vardır:

“Beni de pavyona alıştıran senin zalim enişten.”

Trump’ın bu çıkışı, bana bu türküyü anımsattı.