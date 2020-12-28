Şu ‘sen’ diye hitap etme sorununu da bir aşsak

Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...
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Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...
Yani artık hangisi denk gelirse.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.
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TÜRKÇE OLMAZ MI?
Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.
NASIL ANLAYACAĞIZ?
Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.
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Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:
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“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”
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Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?
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“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.
Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini
- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.
- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.
- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.
- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!
- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.
- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.
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Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
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- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
*
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...
- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?
Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.
*
ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?
DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.
*
BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.
*
Tanımam, etmem.
*
Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.
Bu konuşmada İhsan Şenocak...
Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.
Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.
Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.
Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...
“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...
Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...
*
İşte bu nedenle...
- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.
*
- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.
*
Hemen açtım sonuçları.
Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.
*
OPTİMAR, halkımıza sormuş:
“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de... Aşı, 10 gündür el altından AK Partili siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere yapılmaya başlandı bile.”
*
İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.
Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.
*
“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.
Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.
Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!
Nasıl şokta olmasın!
“İkinci Orhan Pamuk”
Koşullara şöyle bir bakalım:
*
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.
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İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.
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HELİKOPTER motoru yapmışız.
Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...
“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...
Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...
Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:
*
“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
*
Bu ne şahane bir yaklaşım.
Bu ne güzel bir açıklama.
Bu ne muhteşem bir tutum.
İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.
Hem de fazlasıyla...
*
Şu ‘sen’ diye hitap etme sorununu da bir aşsak
Antalya’da şöyle bir olay olmuştu:
Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...
3 bin 150 lira ceza kesmişti.
*
Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.
“Polisimiz görevini yaptı ama burada olayın içeriğine göre davranılması gerekirdi” deniliyor açıklamada.
*
İşte budur!
Hata tabii ki yapılabilir.
Önemli olan hatada ısrar etmemektir, hatayı kabul etmektir, hatadan dolayı özür dilemesini bilmektir.
Bravo polisimize!
*
Ancak yeri gelmişken...
Türk Polis Teşkilatı’nın özür dilediği olayla ilgili bir başka noktaya da işaret etmek istiyorum:
*
Kalacak yeri olmayan vatandaşla polis arasında geçen konuşmanın videosunu izlerken...
Bir şeyden çok rahatsız olmuştum:
*
Polisimiz, vatandaşa “sen” diye hitap ediyordu.
Israrla, inatla.
Böylece ortaya...
Üstenci bir dil çıkıyordu.
Belki maksat öyle değildi ama sonuçta dil üzerinden karşısındakini küçümseyen bir eda söz konusuydu.
*
Polisimiz, karşısındaki kim olursa olsun...
Statüsüne, ekonomik durumuna, ününe falan bakmadan...
Tüm vatandaşlarımıza “siz” diye hitap etmelidir.
Hatta bu kural, devlet olsun özel olsun tüm hizmet sektörü için geçerlidir...
Bazılarına “sen”, bazılarına “siz” olmaz...
*
Burası, herkesin “siz” diye hitap edilmeyi hak ettiği bir ülkedir.
BU HEYKELE İTİRAZIM YOK
“CHP” ve “heykel” kelimeleri yan yana gelince...
CHP karşıtlarına acayip bir malzeme verilmiş oluyor.
Ve başlıyor...
“Bunlar heykelden başka bir iş bilmezler” tarzı yıkıcı eleştiriler.
*
Bu yüzden CHP’li belediyelerin şu heykel işinden uzak durmaları gerektiğini yazdım.
Fakat buna rağmen...
Uzak duramadıklarını da şaşkınlıkla izledim.
*
En son yine bir heykel olayıyla daha karşı karşıya kaldım.
Bu kez yer: Ankara.
Mansur Yavaş, Ankara’ya Atatürk heykeli dikiyormuş.
*
Tam kaşımı kaldırıp...
“Allah Allah! Bunlar heykelsiz duramıyorlar galiba” diyecektim ki...
Belediyenin heykelle ilgili şu açıklamasını okudum:
*
“Melih Gökçek’in ‘kol saati heykeli’ni kaldırıp Atatürk’ün Ankara’ya gelişini sembolize eden bu anıtı yaptık.”
*
Açıklamayı okur okumaz şöyle dedim:
*
“Kol saati heykeli nedeniyle bu seferlik mazursunuz Sayın Ankara belediyesi... Ama bu seferlik.”
‘TERÖRÜ KINAYIN’ DEMEK FAŞİSTÇE BİR TUTUM MUDUR?
ÖTEDEN beri HDP’lilere söylenen bir sözdür:
*
“Terörü kınayın. PKK’yı kınayın. Hadi kınasanıza... Kınayın.”
*
HDP’den esaslı bir “kınama” gelmez pek.
“PKK’yı kınıyoruz” demeye pek yanaşmazlar.
Hatta “Faşizm söyletme mecburiyetidir” falan türü artistlik laflarla konuyu geçiştirenler de çıkmıştır aralarından.
*
Oysa “Terörü kınayın. PKK’yı kınayın. Hadi kınasanıza... Kınayın” demek ve bu doğrultuda çağrıda bulunmak...
Çok “Avrupai” bir harekettir.
*
İspanya’da Batasuna Partisi’ni kapattılar. Gerekçe? Gerekçeler şunlar:
- Terör örgütü ETA ile arasında organik bağ bulunmak.
- Terör eylemlerini kınamaktan kaçınmak.
- Halkı devlete karşı mücadeleye tahrik etmek.
*
Batasuna ne yaptı? AİHM’ye gitti.
“Bize haksızlık yapıldı” diye.
AİHM de onlara şunu dedi:
“Siz kapatılmayı hak ettiniz. Hakkınızda verilen karar doğrudur.”
*
Demek ki neymiş?
“Kına... Hadi kına... Neden kınamıyorsun... Kınasana...” demek...
Hiç de öyle faşistçe bir tutum değilmiş.
Terörü kınamayan, koskoca partinin kapatılması bile AİHM standartlarına gayet uygunmuş.
ÜZGÜNÜM
- CAVİT ÇAĞLAR: Durumuna hem üzülüyorum hem de “Demedim mi demedim mi?” ilahisini söylüyorum.
*
- ERCÜMENT OVALI: Kendisini her gördüğümde... Nâzım Hikmet’in beyaz önlükleriyle laboratuvarlarda insanlık için çalışan bilim insanlarını övdüğü şiiri geliyordu aklıma. Ama artık kendisini her gördüğümde derin bir düş kırıklığı deryasında yüzüyorum.
‘BU ÜÇ İSMİ DAHA ÇOK DUYACAĞIZ’ OLAYI
HÜRRİYET’in Cumartesi ve Pazar ekleri, son dönemde resmen şaha kalkmış durumda. Fotoğraflar efsane. Söyleşiler tadından yenmiyor. Haberlerin tümüne resmen kafamı kaldırmadan gömülüyorum.
Aslı Çakır önderliğindeki tüm ekibe yürekten bravo!
*
Şimdi gelelim asıl meseleye...
Hürriyet Pazar’da Hakan Gence, “Bu üç ismi daha çok duyacağız” başlığıyla üç genç oyuncuyla söyleşi yapmış.
*
Üç oyuncu: Ahsen Eroğlu, Sinem Ünsal ve Melis Sezen.
Üçü de 20’li yaşlarının başında... Üçü de dizilerle çıkış yapmışlar... Üçünün de hayran kitleleri oluşmuş... Üçü de adından çokça söz ettiriyormuş...
*
Bu işten çakanlara sordum:
“Yeni Türkan Şoray, yeni Filiz Akın, yeni Fatma Girik... Bu oyuncular mı olacak?”
Cevap verdiler:
“Birkaç diziyle olacak iş değil bu... Yolun daha çok başındalar... Kalıcı olup olmayacakları bile belli değil...”
*
O zaman konuya, Sağlık Bakanı Koca’nın mRNA aşısına yaklaştığı gibi yaklaşabiliriz:
“Kısa vadede çok etkili... Ancak orta ve uzun vadeli sonuçları için net bir şey söyleyemeyiz.”
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