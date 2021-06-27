Şu karşı yaylada yalanlar katar katar

Zor, çünkü zorunlulukları var.
*
Şu türden zorunluluklar:
*
- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
*
- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
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- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
*
- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
*
- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
*
İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
*
Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
*
- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
*
- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
*
Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
*
“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
*
Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
*
- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
*
Şu karşı yaylada yalanlar katar katar
“Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyacaklar”.
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
*
Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
*
Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
*
Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Hatta ana muhalefet partisinin lideri bile konuya girerek iktidar partisine şöyle seslendi:
*
“Gençlerimiz burada sınavda ter dökerken, elin Katarlısına sınavsız tıp okuma hakkı veriyorsunuz. Hiç mi utanmıyor musun ey AK Parti?”
*
Buraya kadar her şey mükemmeldi.
Haber, büyük ses getirmişti. Türkiye sarsılmıştı. Ortalık karışmıştı. Gençler isyandaydı. Aileler öfkeliydi.
Haber, gerçekten de çok ama çok etkili olmuştu.
*
Ve fakat bir kusurcuğu vardı bu haberin:
Maalesef yalandı.
*
Katarlı gençlerin, Türkiye’de sınavsız tıp okuması diye bir şey söz konusu değildi.
Yapılan bir askeri eğitim anlaşmasıydı. İki ülkenin askeri öğrencileri, sağlık eğitim kurumlarında değişim öğrencisi olarak eğitim görebileceklerdi.
Olay buydu. Ve bundan ibaretti.
*
Eskiden...
Bir haber yalan çıktığında...
Haberi yazan üç gün kendisine gelemezdi.
Ayıplamalar, kınamalar, yadırgamalar falan...
Bazen özür bile kurtarmazdı.
*
Ama artık öyle bir dönemde yaşıyoruz ki...
Bu tür yalanları, “Yalan da olsa söyle, hoşuma gidiyor” diye karşılamaya baştan razı bir kitle var.
Hele işin içine Katar katılmışsa...
Bu kitle için ballı kaymak oluyor.
*
Bu durum, sadece o kitleyle de sınırlı değil.
Herkesin kendi kitlesi var ve herkes yalanını, kendi kitlesine söylüyor.
Her kitle de kendine söylenen yalandan memnun.
Dolayısıyla utandırılma, ayıplanma, yadırganma riski sıfır.
*
Bu düzen böyle devam ettiği müddetçe...
“Şu karşı yaylada yalanlar katar katar / Bir hakikat sevdası serimde tüter” diye türküler çığırmaya devam.
KANAL İSTANBUL İÇİN BAKANI DİNLEMEDEN KARAR VERMEYİN
İTİRAF ediyorum:
Ben, Kanal İstanbul konusunda bu zamana kadar hep Ekrem İmamoğlu’nu dinledim.
*
Ve yine itiraf ediyorum:
Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşımı, beni hayli etkiledi.
*
Kanal İstanbul’a karşı bir alerji oluştu bende.
*
“Ne gerek var?” dedim. “Nüfus artacak” dedim. “Para gidecek” dedim. “Doku bozulacak” dedim,
*
Ancak geçen gece Tarafsız Bölge’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla bir araya gelince...
Kafa konforum biraz bozuldu.
*
Çünkü Bakan Bey...
- Çok aykırı şeyler söylüyordu.
- Kendinden gayet emin konuşuyordu.
- “Acaba mı?” dedirtiyordu.
- Kafaları karıştırıyordu.
- Ezberleri bozuyordu.
- Bambaşka bir perspektif sunuyordu.
*
Bir hüküm cümlesi kurmak istemiyorum.
Ama hepinize bir tavsiyede bulunabilirim:
*
Ekrem İmamoğlu’nu dinleyin.
Bir değil, iki değil, üç değil, beş, değil, yüz kez dinleyin.
*
Ama bir kerecik de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu dinleyin. Önyargısız bir şekilde kulak verin kendisine.
*
Merak etmeyin:
Bakanı dinlerseniz...
- Günaha girmiş olmazsınız.
- Davanıza ihanet etmiş olmazsanız.
Belki sadece biraz kafa konforunuz bozulabilir.
*
Ama fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür insanların kaderi de budur.
Kafa konforu haramdır onlara.
TATİL BASKISI
SON günlerde kiminle karşılaşsam...
Sorular hep aynı:
*
- Tatile gitmiyor musun?
- Bodrum mu, Çeşme mi?
- Tekne mi, butik otel mi?”
*
Bu amansız soruları, “Daha karar vermedim. Daha planlamadım” falan diye geçiştirmeye çalışıyorum.
Ama olmuyor.
Sorular ısrarla devam ediyor:
*
- Tatile gitmiyor musun?
- Bodrum mu, Çeşme mi?
- Tekne mi, butik otel mi?”
*
Öyle bir mahalle baskısıdır ki bu...
- Deniz, güneş, kum sevmediğini...
- Tatil zamanları İstanbul’da kalmayı çok sevdiğini...
- Bodrum’un hiç çekici gelmediğini...
- Evdeki düzenden vazgeçmek istemediğini...
- Ancak klimatize bir ortamda huzur bulduğunu...
- Şimdiden yağmuru ve soğuğu özlediğini...
Söyleyemiyorsun bile.