Şu iki kesimle uğraşılmaz

Haberin Devamı

“Ekmek elden su gölden yaşıyorlar” denilmez. Kısmen haklı olunsa bile böyle denilmez. Çünkü depremzedeler söz konusu olduğunda önemli olan bu değildir. Önemli olan şefkat, merhamet, empati ekseninden çıkmamaktır.





*







- EMEKLİLER: Bu insanların geçim sıkıntısı çekmediklerini kanıtlamaya çalışmak kadar aşırı talihsiz bir pozisyon olamaz. Emeklilerin yaşadıkları sorun küçümsenemez, geçiştirilemez. “Etrafımız ateş çemberi” falan diyerek bu konuya yaklaşılmaz. Emekliler için, “durumlarının düzeltilmesi şart” dışında cümle kurulmaz.

EN BAŞARILI ALANDA NAFİLE ÇIRPINIŞ



450 bin konut yapmış devlet.

Dile kolay: 450 bin.









Haberin Devamı

Tek tek saymaya kalksan bir haftanı alır.

*

Vatandaş bu inanılmaz başarıyı görmüş, yaşamış.

Hatta CHP’nin iş yapma becerisi ile sürekli kıyaslanan bir durum ortaya çıkmış.

*

Murat Kurum, bu nedenle popüler olmuş.

CHP milletvekilleri bile Kurum’a teşekkür üstüne teşekkür etmiş.

*

Açık, net, tartışmasız realite bu olduğu halde...

CHP Lideri Özgür Özel’in bu başarıyı gölgelemek için çırpınması ne kadar da yanlış bir çırpınma.

*

En başarısız alanda çırpınmak varken en başarılı alanda çırpınılır mı?

SEKÜLER TRAJEDİ



VEFAT edenin ardından ne denir?

*

Seküler dünyanın bulabildiği en popüler tabir şu:

*

“Işıklar içinde uyusun.”









*

Fatih Ürek’in vefatının ardından Yonca Evcimik, seküler cenaze literatürüne eşsiz bir katkı sunarak şöyle demiş:

*

“Yolu açık olsun.”

*

Peki bunlarla dinden, imandan, İslam’dan aşırı uzaklaşılmış olunuyor mu?

Hayır, olunmuyor.

*

- MESELA... “Işıklar içinde uyusun”da geçen “ışık” sözcüğünün İslami literatürdeki “nur” sözcüğünden hareketle türetildiğini düşünürseniz... Dinden o kadar da uzaklaşılamadığını fark edersiniz.

*

- MESELA... “Yolu açık olsun” temennisini, “Yolu öyle açık olsun ki Sırat Köprüsü’nü kolayca geçiversin” diye anladığınızda... Gayet İslami bir temenninin dile getirildiğini söyleyebilirsiniz.

*

Haberin Devamı

Bu toprakların sekülerlerinin trajedisidir bu.

Ne kadar uzaklaşmaya çalışırlarsa çalışsınlar o kadar da fazla uzaklaşamıyorlar.

99 DEPREMİ

“Dönemin başbakanı Bülent Ecevit, 99 depreminde destan yazdı” demeye getiren sözler söylemiş CHP Lideri Özgür Özel.

*

- Bülent Ecevit bile böyle dememişti.

- Özgür Bey o kadar inandırıcı anlatıyor ki yaşamasak inanacağız.

- Yalan söyleyen tarih, demek ki böyle yazılıyormuş.

*

Ne gerek var abi böyle şeylere? Gerçekten ne gerek var?

EPSTEIN FİLMİ

GEÇEN akşam “KORKUNÇ ZENGİN” isimli Epstein belgeselini bir kez daha izledim.

*

Belgeseli izlerken...









- Sanki aşırı heyecanlı bir gerilim filmi izliyor gibi oluyorsun.

- Kahve almak için bile yerinden zor kalkıyorsun.

Haberin Devamı

- Gelen telefonları meşgule düşürüyorsun.

- Bildiğin halde sonunu merak ediyorsun.

*

Belgeseli böyleyse...

Bunun filmi çığlık attırır, tırnak yedirir.

*

Tabii bunun için hakkı tam verilmiş bir film şart.

Yoksa odak noktasını kaydıran, dikkatleri başka taraflara yönlendiren, bazı noktaları karartılmış bir Hollywood maskaralığıyla olacak şey değil bu.



HAYVANLARA YAPILAN EN BÜYÜK KÖTÜLÜK



HAYVAN Hakları Federasyonu HAYTAP, çok rezil bir kampanya başlatmış.

Çocuklara, yaşlılara tasma takıp “Sahiplendiriyoruz” falan diyen bir kampanya.

*

Sorsan, “Biz bu kampanyayla hayvan haklarına karşı bir duyarlılık oluşturmak istiyoruz” derler.









Oysa yaptıkları bu rezillik nedeniyle...

Haberin Devamı

Hayvan haklarına karşı çok büyük bir duyarsızlığı körüklediler.

*

Bu memlekette hayvan düşmanlarından biri de...

Sözde hayvan haklarını savunan bu ölçüsüz ahmaklardır.

*

Benim gibi iflah olmaz bir hayvanseverin bile kafasının tasını attırmayı başardılar.

BİR UMUT, BİR DEMİRTAŞ, İKİ AHMET

DEVLET Bahçeli’nin formülü bu.

Açılımı şöyle: Öcalan’a umut, Demirtaş evine, Ahmet Türk ve Ahmet Özer görevine.

*

Bahçeli’nin çizgisine baktığımızda şunu görüyoruz:

*

Asla vazgeçmiyor. Üstüne üstüne gidiyor. Geri adım atmıyor. Riski sırtlanıyor. Israr ediyor.

*

Cesaretinin tek bir dayanak noktası var:

Vatanseverliği.

Bunun kanıtlanmış bir özelliği olduğundan emin olduğu için bu denli cesur ve ısrarcı olabiliyor.

Haberin Devamı

HEPSİNDE TARİHİN DOĞRU YERİNDE



UKRAYNA’da savaş?

Türkiye barışı savunuyor.

*

Gazze’de soykırım?

Türkiye katliama en net karşı çıkan ülke.

*

İran’a saldırı ihtimali?

Türkiye bunun olmaması için çabalıyor.

*

Suriye’de entegrasyon?

Türkiye, Kürtlerin hakkının korunması için titizleniyor.