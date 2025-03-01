Sözcü TV’de yapılan şey: Kibirlice ret saygısızca inkâr

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O sırada canlı yayında olan Sözcü TV’deki sunucu, şu iki gerekçeyle bu bölümü yayınlamıyor:

- BİR: Anayasaya göre resmi dil Türkçedir.

- İKİ: Kürtçeyi kimse anlamıyor.

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Söyleyeceklerimi hızlıca söylüyorum:

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Sözcü TV, sonuçta bir televizyon kanalı. Yani resmi devlet kurumu falan değil. Sözcü TV’de Kürtçe birkaç cümle yayınlanınca Anayasa çiğnenmez yani.

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Ayrıca Sözcü TV, resmi devlet kurumu olsa ne olur. Bu ülkede devletin Kürtçe yayın yapan bir televizyon kanalı var. Üstelik yıllardır yayın yapıyor o kanal. Kimsenin herhangi bir zarar gördüğü yok.









Ne zararı! Anadili Kürtçe olan vatandaşlarımız, bu kanalı izleyerek bu toprakların bir parçası olduklarını duyumsuyorlar mis gibi.

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“Kürtçeyi kimse anlamıyor” cümlesine gelince...

Burada sırıtan tek şey şu: Herkesi kendi gibi sanma ilkelliği.

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Türkiye’de kendi etrafındakilerinin mutluluklarını ya da mutsuzluklarını, bütün ülkenin mutluluğu ya da mutsuzluğu olarak algılayan ilkel kafalar var.

- Bu ilkel kafalar, herhangi bir şeyden mutsuzsa... “Herkes mutsuz” sonucunu çıkarıyorlar.

- Bu ilkel kafalar, bir şeyden mutluysa... “Herkes mutlu” sonucunu çıkarıyorlar.

*

Öyle ilkel bir kibir içindedirler ki...

“Biz böyle düşünüyoruz ama tabii ki bizim gibi düşünmeyenler de var” diyebilmeyi akıllarının ucundan bile geçirmezler.

*

Kürtçeyi kendisi anlamaz, eşi dostu anlamaz, yakın çevresi anlamaz.

Ve işte o zaman...

O ilkel ve kaba kibir, “Kürtçeyi kimse anlamıyor” diyerek devreye giriverir.

*

Halbuki hiç gelişmemiş, hayli eksik, başlangıç seviyesindeki bir empati duygusuna sahip olmak bile...

“Bu ülkede Kürtler var, Kürtçeyi anlayanlar var, ana dili Kürtçe olanlar var” demeyi gerektirir.

*

Siz bakmayın Sözcü TV kafasındakilerin bugün otoriterlikten şikâyet ettiklerine.

Onların itirazı otoriterliğe değil.

Onların itirazı, “otoriterliği yapan niye biz değiliz de onlar” itirazıdır.

NASIL BALTALAYACAKLAR ACABA



“Süreci baltalayacağız” diye kampanya yapanlar var sosyal medyada.

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Nasıl baltalayacaklar acaba?

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-“Sakın Öcalan’ın çağrısına uymayın” diyerek mi?

-“PKK kendini feshetmesin” diye yırtınarak mı?

-“Silahlar susmaz, örgüt kapatılmaz” diye slogan atarak mı?

-“Terör nasıl biter, olamaz böyle şey” diye ağlayarak mı?

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Süreci nasıl baltalayacaklarını anlatsalar da öğrensek.

KUŞKU BABAM KUŞKU



BARIŞ söz konusu olduğunda kuşkulara kapılanlar var.

Sürekli “acaba ne verildi, acaba öyle mi olacak, acaba böyle mi olacak” falan diye kuşkularıyla ortamı zehirliyorlar.

*

Bu tiplere dikkat edin.

Savaş söz konusu olduğunda...

Bunların akıllarının ucundan en minik bir kuşkunun izi tozu bile geçmez.



‘APO SEVİCİ’ FALAN DENMESİ



“MEĞER ne çok Apo sevici varmış” falan diye mugalata yapan tipler türemiş durumda.









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Kimsenin Apo seviciliği yaptığı yok.

*

Sevilen Apo değil.

Sevilen...

Barış ihtimali, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi, kanın akmama umudunun doğması, zaten bitme noktasına gelen PKK’nın kendini feshetme olasılığının belirmesi.

*

E bunlar da sevilir birader.

ÖZGÜR ÖZEL’İN YAKLAŞIMI: YAPICI, BARIŞÇI VE OLUMLU



CHP Lideri Özgür Özel, Öcalan’ın çağrısının hemen ardından...

- “Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir” dedi.

- “Bu çağrının gereğinin yapılmasını temenni ediyoruz” dedi.

*

CHP Lideri Özgür Özel’e bravo.

Çok doğru, çok yapıcı, çok olumlu, çok barışçı bir tutum aldı.

*

CHP Lideri Özgür Özel, kendi kitlesinin çok ama çok ilerisinde.

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Umarım Özgür Özel’in liderliği, kendi kitlesini dönüştürecek boyuta ulaşabilir.