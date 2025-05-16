Şöyle bir toparlarsak

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TERÖRDEN KURTULUŞ

50 yıllık terör belasından kurtuluyoruz.

PKK, kendini feshetme ve silahları bırakma kararı aldı.

Bir dönemin sonuna gelindi.

En muazzam olay budur.

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ŞARA / TRUMP BULUŞMASI

Şara, ABD’nin daha düne kadar başına milyon dolarlık ödül koyduğu bir adamdı.

Ve bugün ABD Başkanı Trump, Şara’yla bir araya geliyor ve Şara’ya övgüler yağdırıyor.

Rüyanda görsen inanmazsın, filmi çekilse inandırıcı bulmazsın.

Suriye’nin yeni yönetiminin istikrara kavuşması açısından süper önemli bir buluşmadır bu.

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YAPTIRIMLARIN KALKMASI

Suriye’nin önündeki en büyük pranga: Suriye’ye uygulanan yaptırımlar.

Ülkenin yeniden ayağa kalkmasını isteyen herkes, “ah şu yaptırımlar bir kalksa” diyordu.

Öyle anlaşılıyor ki...

Yaptırımlar kolayca kalkacak.

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BARIŞIN ADRESİ İSTANBUL

Son dört gündür...

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Putin’in, Trump’ın, Zelenski’nin dilinde İstanbul var.

Putin “İstanbul” dedi.

Trump, “Putin İstanbul’a giderse ben de giderim” dedi.

Zelenski zaten geldi.









Bir milyon hakla ilişkiler şirketi bir araya gelse İstanbul için böyle tanıtım yapamazdı.

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MASA KURULDU

Putin gelmese de... Trump gelmese de... Zelenski katılmasa da...

Sonuçta Dolmabahçe’de Rusya / Ukrayna barış masası kuruldu.

Bu masadan ateşkes de çıksa, barış da çıksa...

Kazanan İstanbul olacak, kazanan Türkiye olacak.

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NATO ANTALYA’DA

ABD Dışişleri Bakanı dahil NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Antalya’da.









Hakan Fidan, buradan verdiği mesajlarla NATO’ya bir gelecek perspektifi çiziyor.

Antalya’daki NATO toplantısı da...

Türkiye’nin diplomasi merkezi olması açısından çok ama çok önemli.



İYİ Kİ GİTMEMİŞ RİYAD’A



ASLINDA arzu edilen şöyle bir buluşmaymış:

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Trump, Selman, Şara ve Erdoğan...

Dörtlü Riyad zirvesi.

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Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu davete “işlerinin yoğunluğunu” gerekçe göstererek gitmemiş.

Toplantıya telefon bağlantısıyla katılmasının nedeni buymuş.

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İyi ki işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek Riyad’a gitmemiş Erdoğan.

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Çünkü Riyad’daki toplantıda “dördüncü” olmaktansa...









Üç liderin telefondaki sesine dikkat kesilmesi, çok daha kral bir durum.



ANLADIĞIM KADARIYLA TRUMP



- Övmeyi çok seviyor.

- En sık kullandığı kelime: Harika.

- Överken “akıllı” diyor, yererken “aptal” diyor.

- En uyuz olduğu kişi: Biden.

- İnşaatçılığıyla övünüyor.

- Zelenski’ye şamar oğlanı muamelesi yapıyor.

- Şi ile Putin’e karşı dikkatli.

- Erdoğan’a zaafı var.



PROTOKOLDE BEŞİNCİYDİM



ALİ Babacan, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını cevaplıyordu.









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Bir ara şöyle bir şey söyledi:

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“Ben başbakan yardımcısıyken protokolde beşinciydim.”

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Ali Babacan’ın karakteri hakkında bize epey fikir veriyor bu cümle.

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Demek ki adamın bir gözü protokoldeki sırasındaymış. Demek ki “Kaçıncıyım” falan diye sürekli önüne arkasına bakıyormuş. Demek ki protokol sıralamasındaki durumuna acayip meraklıymış.

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Protokol sırasına bu derece meraklı olan bir siyasetçi, hayatının sonuna kadar bu daireden çıkamaz.

YUSUF BAŞKAN’IN İLK CİDDİ SINAVI



AK Parti’nin yeni Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, bir ilke imza atıyor.

Adına “GENÇFEST” dediği bir gençlik festivali düzenliyor.

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Bugün Zeytinburnu’nda Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki bu festivale...

Ferhat Göçer, Erdem Kınay ve Sagopa Kajmer sahne alacakmış.









20 bin gencin bu festivale katılması bekleniyormuş.

Festivalde Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle bir arada olacakmış.

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş’in ilk ciddi sınavıdır bu festival.

Bakalım nasıl geçecek?