Sosyal medya da yangın kadar tehlikeli bir ortam

Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.
Peki ya ne yapılır?
Hiçbir şey yapılmaz.
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Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?
O zaman saygı duymayı denemelisin.
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Ümit Aktaş.
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Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.
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Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.
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Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.
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Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:
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- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.
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- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.
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- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.
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- Muhterem kanaat önderlerimiz.
- Sayın Türkan Şoray’ımız.
- Değerli tarihçilerimiz.
- Severek okuduğumuz romancılarımız.
- Sayın Tarkan’ımız.
- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.
- Yüce gönüllü şairlerimiz.
- Sayın
Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.
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Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:
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Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.
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Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...
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MIRANDA KERR: Açılsın çakralar
SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)
VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta
ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.
MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı
SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.
RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü
GÜN
2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.
*
3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.
HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU
Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.
*
Sırf tahtaya üst üste
Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.
*
Anlatılan isimlerin...
Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.
- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.
*
Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.
*
Hikmet Çetin...
- Sağduyusuyla...
- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.
*
- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.
*
Herkes bunun nedenini merak ediyor.
Benim elimde iki temel neden var:
*
Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.
*
İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.
*
Özellikle muhafazakâr kesimlerde...
Yaklaşım genel olarak şöyleydi:
Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.
*
Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.
*
Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
*
Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
*
“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
*
Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
*
- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
*
- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
*
- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
*
Yaklaşan cisim şudur:
*
Erken seçim kampanyası.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
*
Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz
BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Sosyal medya da yangın kadar tehlikeli bir ortam
Bir taraf “PKK yaktı, teröristler yaktı” diye bağırıyor. Öbür taraf “Otel yapmak için yaktılar” diye bağırıyor.
Bir taraf “Uçak da uçak” diye tutturuyor. Öbür taraf “Helikopter var, mis gibi” diye tutturuyor.
*
Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor.
Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok.
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Bu ortam var ya bu ortam...
En az yangın kadar tehlikeli.
DÜĞÜNE GİTMİŞ
TÜRK Hava Kurumu Başkanı, yangınların tam ortasında CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanıp şöyle dedi:
*
“Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı. Oraya gitmek durumunda kaldık.”
*
Hangisi daha feci?
*
THK Başkanı’nın böyle bir ortamda düğüne gitmesi mi?
Böyle bir ortamda düğünün geçerli bir mazeret oluşturabileceğini düşünmesi mi?
*
Ben karar veremedim.
SABOTAJ VE TIYNET
YETKİLİLERİN açıklamalarına bakıyoruz.
Gördüğümüz şu:
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İhtiyatlı bir dil kullansalar da yangınların bir sabotaj neticesinde çıktığına dair bir veri sunmuyorlar.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini, elde edilen istihbaratın titizlikle incelendiğini söylüyorlar.
Yani net bir durum yok.
*
Durumun böyle olması...
PKK’nın “Ateşin Çocukları” diye orman yakmaya dayalı faaliyet içine girdiği, girebildiği gerçeğini değiştirmiyor.
*
Yapmamış olsalar da tıynetleri yapmaya müsait yani.
DUR ALLAH’INI SEVERSEN CÜBBELİ AHMET
YANGINLAR karşısında Cübbeli’nin yapabileceği şeyler yok mudur?
Vardır tabii...
Mesela şunlar:
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Yanan alanlarımız için fidan bağışlamak.
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Giden canlarımız için rahmet dilemek.
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Yanan börtü böceğimizin ardından gözyaşı dökmek.
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Yangın söndürme işinde çalışan kahramanlarımız için dua etmek.
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Peki o ne yapıyor?
“Tekbir getirin, yangın söner” şeklinde dinin ve dini değerlerin magazin malzemesi haline getirilmesine fırsat veriyor.
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Allah ıslah etsin.
BIDI BIDI ETMEK YERİNE BİR ŞEYLER YAPANLARA
Futbolcularımız, kendi aralarında kampanyalar düzenliyorlar.
Sanatçılarımız, konserlerinden elde edecekleri gelirleri yanan bölgelere vereceklerini açıklıyorlar.
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Sivil toplum örgütlerimiz, şimdiden büyük kampanyalar yürütüyorlar.
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Şimdiden “fidan dikme” yarışına girişenler var.
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Yani enseyi karartmayalım.
Bıdı bıdı edenlerin sesi çok çıkıyor olabilir ama bir şeyler yapmaya çabalayanların sayısı çok daha fazla.