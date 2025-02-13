 Sorular ve cevaplarla CHP’nin ön seçimi

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- CEVAP: Birden fazla güçlü adayı, en demokratik yoldan bire indirmek için.

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- SORU: Mansur Yavaş’ın ön seçime girmeme kararıyla CHP’de birden fazla güçlü aday kaldı mı?

- CEVAP: Kalmadı. Yavaş’ın kararıyla sonuç baştan belli oldu. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayıdır.

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- SORU: Bu durumda CHP’nin ön seçimi, bir formaliteden ibaret hale gelmiş olmuyor mu?

- CEVAP: Doğru. Formaliteden ibaret hale gelmiş oluyor.

*

- SORU: Yani CHP, ön seçim yaparak tüm enerjisini bir formalite için tüketmiş mi olacak?

- CEVAP: Eh biraz öyle olacak galiba.

KÖTÜ ANNE: EYLEM TOK

EYLEM Tok, trafikte adam öldüren oğlunu önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçırdı. Güya biricik oğlunu yargının elinden kurtaracaktı.

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Ama hesabı elinde patladı.

*

Yurtdışında mutlu mesut birkaç hafta geçirdikten sonra ABD polisinin kelepçeleri hem kendisinin hem de oğlunun bileklerine geçirildi. Ana - oğul, ABD’nin berbat hapishanelerinde hak ettikleri kâbusu yaşadılar.

Ve en sonunda da asıl bulunmaları gereken yere, yani Türkiye’ye iade edilecekler.

*

Böylece Eylem Tok...

Kendini yaktı. Oğlunu yaktı. Oğlunun babasını yaktı.

Kendini insan içine çıkamaz hale getirdi. Oğlunun tüm geleceğini kararttı. Oğlunun babasına verebileceği en büyük zararı verdi.

*

Kıssadan hisse: Evlat sevgisinin bir ölçüsü olmalı. Şuursuz, izansız ve idraksiz evlat sevgisi, en başta evlada zarar verir. Aklı kaybettiren, vicdanı karartan, ölçüyü kaçırtan evlat sevgisinden alabildiğine uzak durmak şart.

KACIR BAKAN’A BRAVO

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, tüketici dostu bir internet sitesi kurdu.

7 zincir market... 50 bine yakın ürün...

Vatandaş, bir tıkla hangi ürünün hangi markette kaça satıldığını öğrenebiliyor.

*

Bu internet sitesi...

- Vatandaşın “hangi ürün hangi markette daha ucuz” sorusuna en teknolojik yanıtı verecek.

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- Zincir marketlerin fiyatlarının vatandaş tarafından sürekli kontrol edilmesini sağlayacak.

- Ani fiyat artışlarının ve büyük dalgalanmaların zemininin ortadan kalkmasına yol açacak.

*

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’a kullanımı hayli basit ve sade bu internet sitesini hizmete sunduğu için sonsuz teşekkürler.

AHMET DAVUTOĞLU HAYALİ KÜÇÜK ALİ GİBİ

AHMET Davutoğlu demiş ki:

*

“Gazzeliler referandum yapsınlar ve Türkiye Cumhuriyeti’ne otonom bir bölge olarak bağlansınlar.”

*

Davutoğlu’nun iş başında olduğunu düşünsenize...

Hiçbir rasyonel karşılığı olmayacak bu önerisini hayata geçirmeye kalkarak...

Hem Gazze’yi yutmaya çabalayanlara muazzam bir meşruiyet kazandıracaktı hem de Türkiye’nin başını belaya sokacaktı.

*

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Ahmet Davutoğlu’nun muhalefette kalması, ümmet için büyük kazanç.

İREM DERİCİ NE KADAR HAVA ATSA AZ

MALEZYA Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın fon müziği olarak da İrem Derici’nin “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısını seçti.

*

Malezya Başbakanı’nın duygularını ifade etmek için seçtiği şarkının sahibi olmak İrem Derici için büyük onur olmalı.

Aldığı ödüllerin yanına eklesin bunu da.

ÖZGÜR ÖZEL’E İÇTENLİKLİ BİR ÖVGÜ

ÖLÜM gelince...

İnsanlıktan çıkıp ölünün üstünde tepinenlerin sayısı her geçen gün artıyor ülkemizde.

*

Hastalık, sağlık sorunları falan gelince...

İnsanlıktan çıkıp hastalığın üstünde tepinenlerin sayısı her geçen gün artıyor ülkemizde.

*

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Bu gidişe esaslı bir şamar attı CHP Lideri Özgür Özel.

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi:

*

“Sayın Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu süreçte Sayın Bahçeli ve MHP ile ilgili olumsuz herhangi bir siyasi eleştiri, herhangi bir yaklaşımımız olmadı, olmayacak. Partililerimizi de bu konuda uyarıyorum.”

*

Özgür Özel’i içtenlikle övüyorum bu tutumu için.

Bu tutumu hepimize örnek olur umarım.

BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN BAHÇELİ’YE DUYULAN İHTİYAÇ

DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan da telefonla arayıp geçmiş olsun demiş Bahçeli’ye.

Hatta ve hatta şunu da demiş: “Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var.”

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Türkiye’de yaşayan bir vatandaş olarak Tuncer Bakırhan’a tam olarak katılıyorum: Gerçekten de barış ve kardeşlik atılımı için Devlet Bahçeli’ye çok ihtiyacımız var.

KARLI GÜNLERDE İZLEDİĞİM FİLMLER

- DİKEY LİMİT: Dağcılık bana uzak. Ama başkalarının dağcılık adına katlandıkları maceraları izlemenin keyfi sonsuz. Üstelik bu filmde ekstradan entrikalar da var. Üstelik hiç kafa yormayı gerektirmeden heyecanla akıp gidiyor film.

- FARGO: “Yeter, bıktım artık. Her kar yağışında aynı film” demiyorum ve izliyorum bunu. Film eskidi, benim merakım hep genç kaldı. Bu kadarına değer mi? Biliyorum değmez ama yine de kendimi alamıyorum.

- EJDERHA DÖVMELİ KIZ: İskandinav versiyonunu izlemeyi tercih ediyorum. Çünkü o versiyon daha soğuk, daha karla karışık yağmurlu ve daha sert. Katilin kim olduğunu bilsem de tekrar izlemelerimde bunu hiç mesele etmiyorum.

- DOKTOR JİVAGO: Bu karlı günlerde son kez izleyeceğim bu filmi. Çünkü artık bana bile milattan önce çekilmiş hissi veriyor. Bu kadar eskiye gitmek istemiyorum artık. Anısına beyaz boğazlı yaka bir kazak alıp bu dönemi kapatacağım.

NASIL KÜLTÜREL İKTİDAR OLUNUR

PAPA’ya sormuşlar:

“Nasıl Papa oldunuz?”

Cevap vermiş:

“Papa olmayı hedeflemeyerek.”

*

Kültürel iktidar olmak isteyenlere bunu nasıl başarabilecekleriyle ilgili ipucunu veriyorum:

*

“Kültürel iktidar olmayı hedeflemeyerek.”