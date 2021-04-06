MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Soru ve cevaplarla amiral bildirisi
GeriAhmet HAKAN Soru ve cevaplarla amiral bildirisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Soru ve cevaplarla amiral bildirisi

6 Nisan 2021

SORU: Ne yani? Emekli amiraller mi darbe yapacak?

- CEVAP: Bizim kısa tarihimiz, “Yüce Türk Milletine” diye başlayan darbe bildirileriyle dopdoludur. Bu yüzden “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri gördük mü işkilleniyoruz. Hele bildirinin altında “Amiral” imzası görünce daha da işkilleniyoruz. Hele bildiri, gece yarısı gelince... Büsbütün işkilleniyoruz. Şimdi ben soruyorum: İşkillenmeyelim de ne yapalım?

*

- SORU: Bildiri yayınlamak suç mu?

- CEVAP: Elbette suç değil. Geçen hafta emekli büyükelçiler, benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. Kim çıkıp “Bunlar darbeci” dedi? Bu arada eski milletvekilleri de yine benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. “Darbe” diyen çıktı mı? Demek ki burada başka bir şey var.

*

- SORU: Burada ne var? Emekli amiral, görüş açıklayamaz mı?

- CEVAP: Tabii ki açıklar. Açıklıyorlar da zaten. Televizyonlara çıkıyorlar. Kişisel yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Kimse de onlara bir şey demiyor. Ama siz “Aramıza hiçbir alt rütbeli girmesin, biz amiraller olarak şöyle bir posta koyalım” derseniz, tehditkâr ifadelerle dolu bir bildiriyi gece yarısı gündeme düşürürseniz... Her demokratik ülkede “Ne oluyor yahu” diye sorulur. En azından “Bunlar, bir iklim mi yaratmak istiyor? Bu işin arkasında ne var?” denir.

*

- SORU: Soruşturma açmak da neyin nesi? Hani düşünce özgürlüğü?

- CEVAP: Açılan soruşturma, demokrasinin kendini korumasıdır. Muvazzaflarla ilişkileri var mı bu amirallerin? Örgütsel bir çalışma mı yapıyorlar? Antidemokratik bir iklim mi yaratmak istiyorlar? Bu soruların peşinden gidilir. Daha birkaç yıl önce askeri bir kalkışmayı bertaraf etmiş bir ülkede bu soruşturmayı yürütmek kaçınılmazdır.

*

- SORU: Bu bir suni gündem değil mi?

- CEVAP: Kusura bakmayın ama bunu bana değil de amirallere soracaksınız. Eğer bu bir suni gündem ise... O suni gündemi yaratanlar, amirallerin ta kendisidir.

*

- SORU: Ne yani? Bir köpürtme yok mu?

- CEVAP: Köpürtülecek malzemeyi verirsen... Köpürtürler. Hem verilen o köpürtme malzemesine sımsıkı sahip çıkıyorsun hem de “Köpürtüyorlar” diye ağlaşıyorsun. Bak işte bu olmaz.

*

- SORU: Ayasofya İmamı, her konuda görüş açıklıyor da, emekli amiral kendi konusunda görüş açıklamayacak mı?

- CEVAP: Ayasofya İmamı, bir birey... Buna rağmen her konuda görüş açıklaması ve ahkâm kesmesi, AK Parti içinden bile tepki alıyor. Emekli amiraller de örgütlü olarak değil de bireysel olarak sosyal medyadan görüşlerini açıklasaydılar, Ayasofya İmamı kadar bile tepki almazlardı.

BİLMEDEN ANLAMADAN MONTRÖ DE MONTRÖ

DÜN yazdım. Bir daha yazıyorum:

*

Montrö tartışması, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un sözlerinden çıkmıştı.

Soru ve cevaplarla amiral bildirisi

*

İşte bütün gürültü ve patırtının kaynağı olan o sözler:

*

“Teknik olarak olabilir. Mümkündür ama muhtemel değildir. Marmara Denizi’nden ayran yapabilmek mümkün müdür? Yeterli yoğurt bulursanız mümkün olabilir. Ama muhtemel değildir”.

*

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin yahu!

Bu sözlerden...

“Montrö kaldırılsın” sonucu çıkar mı? “Montrö’yü tartışalım” sonucu çıkar mı? “Montrö feshedilecek” sonucu çıkar mı?

*

Ne yani? Bizim bildirici amirallerimizin, Marmara Denizi’nden ayran yapılacağına akılları kesiyor mu? O çok övündüğümüz kurmay zekâsı bu mu?

KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER ARASINDAKİ BİLDİRİ FARKI

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, “altın” kelimeyi buldu:

*

“ZEVZEKLİK”

*

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise buram buram eski Türkiye’yi çağrıştıran ifadeye sarıldı:

*

“SUNİ GÜNDEM”

*

Bu iki yaklaşım biçiminden yola çıkarak...

Soru ve cevaplarla amiral bildirisi

İkisi arasındaki farkları şöyle özetleyebilirim:

*

- Akşener olayı kavramış... Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

*

- Akşener siyasetten çakıyor. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

*

- Akşener yeni bir şey söyleme çabasında. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

*

- Akşener bu olayın nereye gideceğinin farkında. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

*

- Akşener farklı duruş sergileme çabasında. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

*

- Akşener taban genişletme kaygısında. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi.

AYKUT ERDOĞDU KENDİSİNE ÇALIŞIYOR

CHP’li Aykut Erdoğdu zehir zemberek.

Bir YouTube kanalına çıkmış, hıncını, kinini konuşturuyor.

*

- Amiral bildirisine tam destek veriyor.

- Hükümete vatan haini diyor.

- “Bunları canlı yayında yargılayacağız” diyor.

Soru ve cevaplarla amiral bildirisi

- “Yargılamaları her dilden TRT’de yayınlayacağız” diyor.

Kükrüyor yani.

*

Sertlik yanlısı CHP’lilerden, iflah olmaz AK Parti karşıtlarından falan...

Alkış üstüne alkış alıyor. “Yiğit adam” diye pohpohlanıyor. “Hah! Şöyle konuşun” diye teşvik ediliyor. “Aslansın” deniyor. “Kaplansın” deniyor.

*

Kısacası...

Sertlik yanlısı CHP’lilerin yürekleri soğumuş oluyor.

*

İyi ama bu yürek soğutması, siyaseten CHP’ye ne kazandırır?

Hiçbir şey!

Şu anki potansiyelini milim ileriye götürmez bu yürek soğutması.

*

Peki Aykut Erdoğdu’ya ne kazandırır?

Çok şey!

- Tabanda yerini sağlamlaştırır.

- Önseçimde avantaj sağlar.

- Sertlik yanlılarının gözdesi olur.

*

Bu sadece CHP’ye ve Aykut Erdoğdu’ya özgü bir durum da değildir.

Her partide durum aynıdır.

*

Eğer herhangi bir siyasi partide, sertlik bekleyen partililerin yüreklerini soğutmaya çalışan birini görürseniz...

Deyin ki:

Bu şahıs, partisine çalışmıyor.

Kendisine çalışıyor.

X

Kafe ve lokantalara ramazanda açık olma hakkı tanınmalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Nisan 2021
Şu andaki uygulama şöyle:

 

Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor.

*

Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak:

*

Bütün kafe ve lokantalar kapalı.

*

Bu karar, yeniden gözden geçirilirse...

Yazının Devamını Oku

İşimiz aşıya kaldı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Nisan 2021
Vaka sayısı açısından...

Avrupa birincisiyiz.

Dünyada dördüncüyüz.

40 binleri geçmiş durumdayız.

Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.

En çok da İngiliz varyantı.

*

Durduramıyoruz.

Yazının Devamını Oku

Hayatın hepimize öğrettiği ilke: Suç şahsidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Mart 2021
Hangi olay olursa olsun... Hangi parti söz konusu edilirse edilsin... Hangi siyasi grup işin içine girerse girsin...

Ben her zaman ve her durumda...

“Suçun şahsiliği” prensibinden zerre kadar ödün vermedim.

*

Ensar olayında böyle davrandım.

Milyonlarca dayak yemeyi göze alarak...

*

CHP’de ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarında...

Yine aynı prensibe göre hareket ettim.

Yazının Devamını Oku

Kokainci elemanla ilgili AK Parti’nin atması gereken beş adım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Mart 2021
AK Parti Genel Merkezi’nde büro görevlisi olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu adlı elemanla ilgili son durum şudur:

 

Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.

*

Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:

*

Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.

*

Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...

Yazının Devamını Oku

Şu üç şey sorulduğunda hep şunları söylüyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Mart 2021
1- ERKEN SEÇİM

VALLA abi şöyle söyleyeyim: Sonbaharda olabilir. Olmadı, ilkbaharda... Ama bir de bakmışsın, seküler kesimin tatile gitmesini fırsat bilip Ağustos’un tam göbeğinde de yapabilirler. Bu arada seneye kalma ihtimali de var... Ama Reis sürpriz sever. Bir de bakmışsın seçim vaktinde yapılmış...

*

2- KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Siz bu yazıyı okurken, değişim gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var... Bir bakmışsınız, bir hafta sonra olmuş. Bu da ihtimaller arasında... Bakanlıklar ikiye, üçe, dörde bölünebilir... Ama bölünmeyebilir de! Şu da var: Belki her şey aynı kalır, sıfır değişim olur.

*

3- TAM KAPANMA

Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir.

Yazının Devamını Oku

Aşırı acıklı bir çaba: Enver’den yazarlık öğrenme çabası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Mart 2021
Enver Aysever’in CHP’li belediyeleri söğüşlemesinin iki yöntemi var:

BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.

*

İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.

Kısacası...

Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.

*

Tezgâh şöyle işliyor:

Yazının Devamını Oku

Kemal Kılıçdaroğlu’na hak vererek sorduğum dört soru

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Mart 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP için açılan kapatma davasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...

İlk verdiğim tepki şu oldu:

*

Aaaa! Ne kadar da haklı!

Fakat sonra kafamda

Yazının Devamını Oku

HDP grubunda neden ‘Andımız’ konusuna milim girilmedi acaba?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Mart 2021
Atatürk, Türk milletini şöyle tanımlıyor:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”

*

Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?

Şu üç şeyi:

*

BİR: Bir Türkiye halkı vardır.

İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

ÜÇ:

Yazının Devamını Oku

Andımız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Mart 2021
Danıştay’ın verdiği son kararla Andımız, okullarda okunmayacakmış.

“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...

Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.

*

İşte tam da bu nedenle...

“Andımız” konusunda...

Siyasi partilerin konuşma zamanı.

*

Mesela

Yazının Devamını Oku

Torununa süt alamayan viskici Yıldız Teyze

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Mart 2021
CHP’nin bir toplantısında kürsüye çıkarmışlar Yıldız Teyze’yi...

Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:

- Açım.

- Torunuma süt alamıyorum.

- Bir dilim ekmeğe muhtacım.

- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.

- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.

*

Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları