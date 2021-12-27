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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı

27 Aralık 2021

Son zamanlarda bizi, “hayvan sevgisi” ile “insan sevgisi” arasında tercihe zorlayanlar türedi.

Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:

*

“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”

*

Gelelim esas meseleye...

*

Deniliyor ki:

*

Sokaklarda başı boş, sahipsiz köpekler olmasın.

*

Tamam. Olmasın.

Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı

Tabii ki olmasın.

Ama bunun için şu iki meselenin halledilmesi şart:

*

- BİRİNCİ MESELE: Yeterli miktarda barınağın olmaması...

*

- İKİNCİ MESELE: Barınaklardaki koşulların düzgün olmaması...

*

Bu iki mesele hallolursa...

Sorun kalmaz.

Ama bu iki mesele hallolmadan sokaklardan kedi/köpek toplamak...

Kedi/köpekler için sonu belirsiz bir muamma olur.

*

Bu arada şunları da söylemeliyim:

*

Saldırganlığa alıştırılmış cins köpeklerin tümünün sahibi var. Bu tür köpeklerin oluşturduğu tehlikenin tek nedeni, sahiplerinin sorumsuzluğu... Bu sorumsuz sahipler de sadece belirli sınıflara mensup kişiler değiller.

*

Benim görebildiğim kadarıyla...

Sokak köpeklerinin tümü munis ve şefkate muhtaç... Saldırgan sokak köpeğine pek rastlamadım ben.

GIDA FİYATLARI İÇİN DE SİHİRLİ BİR FORMÜL LAZIM

DOLARIN düşüşünü sağlayan bir formül bulundu.

*

Bazılarının hoşuna gitmese de... Bazılarını çok öfkelendirse de... Bazılarının bitmek tükenmek bilmeyen eleştirilerine maruz kalsa da...

Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı

Sonuçta bir formül bulundu ve dolar da düştü.

*

Bu gayet yaratıcı ve acayip şaşırtıcı formül...

Kimin aklıdır? Kimin buluşudur?

Bilmiyorum.

Ama bildiğim bir şey var:

Bu formülü bulanların, şimdi de gıda fiyatlarını düşürecek yaratıcı, etkili ve şaşırtıcı bir formül bulmaları gerekiyor.

Hem de çok acil olarak.

*

Çünkü çarşı pazar...

“Dolar düştü ama fiyatlar düşmedi” diye inliyor.

KEMAL BEY’İ ANLIYORUM

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun son demeci şöyle:

*

“Cumhurbaşkanı, devlet deneyimi olan bir kişi olmalı. Kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız.”

Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı

*

Kemal Bey’i o kadar iyi anlıyorum ki...

*

Yavaş ya da İmamoğlu ile kazanamayız. Ancak benimle kazanabiliriz” diyemediği için...

“İstanbul ve Ankara’yı AK Parti’ye bırakamayız” diyor.

*

Aslında sorunun düğümlendiği nokta da tam olarak burası...

*

Yani Kemal Bey’in...

“Yavaş ya da İmamoğlu ile kazanamayız. Ancak benimle kazanabiliriz” diyememesi.

DEVLET DENEYİMİ DEYİNCE AKLA ABDULLAH GÜL GELDİ

KEMAL Kılıçdaroğlu...

“Cumhurbaşkanı, devlet deneyimi olan kişi olmalı. Yavaş ve İmamoğlu olmaz” deyince...

Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı

Bazılarının aklına hemen Abdullah Gül geldi.

*

“Kemal Bey, galiba yine Abdullah Gül’ü düşünüyor” türü bir akıl yürütmeyle çıktı bu sonuç.

*

Biliyorum, büyük konuşmamak gerekir.

Ama yine de büyük konuşacağım:

*

Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali, sıfırın altındadır.

*

Tut ki sıfırın altındaki ihtimal gerçekleşti, Kemal Bey gözünü kararttı ve Gül’ü aday yaptı.

Olacak olan şudur:

Tüm muhalifler Muharrem İnce’nin şemsiyesi altında buluşur.

TARAFSIZCA CEVAP VEREBİLİR MİSİNİZ LÜTFEN

ELİNİZİ vicdanınıza koyarak... Temennilerinizi bir tarafa bırakarak... Objektif olmaya azami özen göstererek... Elinizden geldiği kadar tarafsız olmaya çalışarak...

Şu üç soruya cevap verebilir misiniz lütfen:

*

- SORU BİR: Şu anda gündemi kim belirliyor?

*

- SORU İKİ: Şu anda söylem üstünlüğü kimde?

*

- SORU ÜÇ: Şu anda kimin morali yüksek?

DON’T LOOK UP

BÖYLE bir film var.

*

“Altı ay sonra dünyaya bir kuyruklu yıldız çarpacak ve dünya yok olacak. İşte kanıtlar” diye ortaya çıkmış olan iki bilim insanının...

Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı

Teknoloji milyarderleri eliyle, siyasetçiler eliyle, sosyal medya denilen gayya kuyusu eliyle, dergi kapakları eliyle, en ciddi işleri bile magazine boğanlar eliyle...

Nasıl maymuna çevrildiğini anlatıyor film.

*

Şahane bir taşlama.

*

Ben izledim, çok beğendim. Size de tavsiye ederim.

X

Nebati, muhalefetin sloganını kullandı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Aralık 2021
Kur yükseldikçe...

Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?

*

Şunu diyordu:

“Geliyor gelmekte olan...”

*

Muhalefetin sloganı olmuştu bu.

*

Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan

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Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Aralık 2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında şöyle demiş:

 

“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”

*

Nebati’nin bu açıklaması üzerine...

Kıyameti koparanlar var.

*

Diyorlar ki:

*

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Fiyatlar düşecek, nokta

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Aralık 2021
Dolar bir kuruş artsa...

Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.

*

Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.

İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?

İndirsene fiyatları.

Dolar arttıkça...

İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?

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Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Aralık 2021
Dolar yükseldikçe...

Şöyle şeyler oluyordu:

*

Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.

*

Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.

*

Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.

*

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Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Aralık 2021
Birkaç falsosuna rağmen...

Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.

*

“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.

*

Yani bir kredisi vardı benim gözümde.

Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.

*

Ama önceki gece...

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Birazcık efendi ol bırak elinden şu sazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Aralık 2021
“Ekrandaki Muharrem Sarıkaya’yı betimle” deseler...

Hiç düşünmeden şöyle derim:

*

“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”

*

Mesela...

Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.

*

Mesela...

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OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Aralık 2021
Hukuk profesörü İzzet Özgenç’i tanırım.

Yakından değil ama.

Uzaktan. Epey uzaktan.

*

Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.

Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.

AK Parti’nin dostuydu.

Bugünlerde nerelere savruldu acaba?

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Aman Nureddin Bey aman

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Aralık 2021
Çok iyi bir başlangıç yaptınız Sayın Nureddin Nebati.

 

Daha önce de vurguladığım gibi...

Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.

*

Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:


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Yine mi TC ile uğraşılıyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Aralık 2021
Bir haber dolaşıyordu ortalıkta. Habere göre camilerdeki TC ibaresi kaldırılıyormuş.

 

Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.

*

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:

*

Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.

*

Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.

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Açılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Aralık 2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Meclis’teki bütçe sunuş konuşması, tek kelimeyle enfesti.

Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...

Önyargı oluşturmayan, sevdiren...

Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.

*

TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:

*

“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”

*

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Asgari ücret psikolojisi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Aralık 2021
3 BİN 100 LİRA: Memnuniyetsizlik artı moral bozukluğunun tetiklenmesi sonucu doğabilecek bir tepkiselliğe yol açar.

- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.

*



- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.

*

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Öfkeli milletvekilleri için öfke yenme teknikleri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Aralık 2021
“Ne diyon lan sen” diye kürsüye doğru yürürken... Dışarıdan kendinize şöyle bir bakmayı deneyin. Durma ihtimaliniz artacaktır.

En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.

Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.

*

Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.

*

Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

AH SERGEN YALÇIN AH

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Altın Kelebek’te ne oldu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Aralık 2021
Şunlar oldu:

Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.

Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.

Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.

Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.

Başarının hakkı teslim edildi.

Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.

Altın Kelebek

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Vurun kardaşlar vurun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Aralık 2021
Barolar seçimini kazanan delegeler, zafer coşkusu içinde marş söylediler.

 

Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:

*

“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”

*

Barolar Birliği’nin yolu...

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E ama Erdoğan haksız mı birader?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Aralık 2021
Atatürk’ün bu ülkeye kazandırdığı en önemli kazanımlardan biridir Türk kadının seçme ve seçilme hakkına kavuşması...

Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.

Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:

*

“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”

*

Bu cümleden yola çıkarak...

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İki köşe yazısının satır aralarına sıkışan bilgi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Aralık 2021
Dün gazetelerde köşe yazılarını okurken...

İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:

*

- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.

*

- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.

*

Bunlar gerçek mi abi?

Hakikaten de böyle mi?

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Şahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Aralık 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce... Meydan okuyan ve herkesi çok şaşırtan bir hamle yapmıştı.

“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.

*

Taraftarları coşmuştu.



“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”

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Öncelikle kestane balının diyarından selamlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Aralık 2021
Son günlerde herkesin dilinde bu selamlama.

“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.

Ve hemencecik buldum!

Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.

Stüdyoda esip savuruyor.

Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.

*

Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.

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Kurtar beni Bülent Abi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Aralık 2021
Hakkında yazdığım eleştirilere cevap verdi Bülent Arınç. Uzun, upuzun metnin bir yerinde bana şöyle seslenmiş: “Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter’e dahi acıyorum.” Hemen kedim Sekter’e dönüp sordum: “Ne diyorsun buna?” Kedim Sekter, hiç ama hiç beklemediğim bir cevap vermesin mi? Yüzüne her şeyi göze almışlara özgü bir ifade kondurup “Kusura bakma ama adam haklı” demesin mi? Bu apaçık nankörlük karşısında çok bozuldum. Öfkeyle zıpladım: “Nasıl haklı ya? Bunu nasıl dersin? Şunca zamanlık yaşanmışlıklar var.” Sekter de bunun üzerine aşağıdaki yazıyı kaleme aldı. Noktasına, virgülüne dokunmadan yayınlıyorum:

Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.

Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.

Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.

Çok şükür, çok şükür!

Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:

Bülent Arınç!

O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...

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