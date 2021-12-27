Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı

Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
*
“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
*
Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
*
- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
*
- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı
Son zamanlarda bizi, “hayvan sevgisi” ile “insan sevgisi” arasında tercihe zorlayanlar türedi.
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Sokaklarda başı boş, sahipsiz köpekler olmasın.
*
Tamam. Olmasın.
Tabii ki olmasın.
Ama bunun için şu iki meselenin halledilmesi şart:
*
- BİRİNCİ MESELE: Yeterli miktarda barınağın olmaması...
*
- İKİNCİ MESELE: Barınaklardaki koşulların düzgün olmaması...
*
Bu iki mesele hallolursa...
Sorun kalmaz.
Ama bu iki mesele hallolmadan sokaklardan kedi/köpek toplamak...
Kedi/köpekler için sonu belirsiz bir muamma olur.
*
Bu arada şunları da söylemeliyim:
*
Saldırganlığa alıştırılmış cins köpeklerin tümünün sahibi var. Bu tür köpeklerin oluşturduğu tehlikenin tek nedeni, sahiplerinin sorumsuzluğu... Bu sorumsuz sahipler de sadece belirli sınıflara mensup kişiler değiller.
*
Benim görebildiğim kadarıyla...
Sokak köpeklerinin tümü munis ve şefkate muhtaç... Saldırgan sokak köpeğine pek rastlamadım ben.
GIDA FİYATLARI İÇİN DE SİHİRLİ BİR FORMÜL LAZIM
DOLARIN düşüşünü sağlayan bir formül bulundu.
*
Bazılarının hoşuna gitmese de... Bazılarını çok öfkelendirse de... Bazılarının bitmek tükenmek bilmeyen eleştirilerine maruz kalsa da...
Sonuçta bir formül bulundu ve dolar da düştü.
*
Bu gayet yaratıcı ve acayip şaşırtıcı formül...
Kimin aklıdır? Kimin buluşudur?
Bilmiyorum.
Ama bildiğim bir şey var:
Bu formülü bulanların, şimdi de gıda fiyatlarını düşürecek yaratıcı, etkili ve şaşırtıcı bir formül bulmaları gerekiyor.
Hem de çok acil olarak.
*
Çünkü çarşı pazar...
“Dolar düştü ama fiyatlar düşmedi” diye inliyor.
KEMAL BEY’İ ANLIYORUM
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun son demeci şöyle:
*
“Cumhurbaşkanı, devlet deneyimi olan bir kişi olmalı. Kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız.”
*
Kemal Bey’i o kadar iyi anlıyorum ki...
*
“Yavaş ya da İmamoğlu ile kazanamayız. Ancak benimle kazanabiliriz” diyemediği için...
“İstanbul ve Ankara’yı AK Parti’ye bırakamayız” diyor.
*
Aslında sorunun düğümlendiği nokta da tam olarak burası...
*
Yani Kemal Bey’in...
“Yavaş ya da İmamoğlu ile kazanamayız. Ancak benimle kazanabiliriz” diyememesi.
DEVLET DENEYİMİ DEYİNCE AKLA ABDULLAH GÜL GELDİ
KEMAL Kılıçdaroğlu...
“Cumhurbaşkanı, devlet deneyimi olan kişi olmalı. Yavaş ve İmamoğlu olmaz” deyince...
Bazılarının aklına hemen Abdullah Gül geldi.
*
“Kemal Bey, galiba yine Abdullah Gül’ü düşünüyor” türü bir akıl yürütmeyle çıktı bu sonuç.
*
Biliyorum, büyük konuşmamak gerekir.
Ama yine de büyük konuşacağım:
*
Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali, sıfırın altındadır.
*
Tut ki sıfırın altındaki ihtimal gerçekleşti, Kemal Bey gözünü kararttı ve Gül’ü aday yaptı.
Olacak olan şudur:
Tüm muhalifler Muharrem İnce’nin şemsiyesi altında buluşur.
TARAFSIZCA CEVAP VEREBİLİR MİSİNİZ LÜTFEN
ELİNİZİ vicdanınıza koyarak... Temennilerinizi bir tarafa bırakarak... Objektif olmaya azami özen göstererek... Elinizden geldiği kadar tarafsız olmaya çalışarak...
Şu üç soruya cevap verebilir misiniz lütfen:
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- SORU BİR: Şu anda gündemi kim belirliyor?
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- SORU İKİ: Şu anda söylem üstünlüğü kimde?
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- SORU ÜÇ: Şu anda kimin morali yüksek?
DON’T LOOK UP
BÖYLE bir film var.
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“Altı ay sonra dünyaya bir kuyruklu yıldız çarpacak ve dünya yok olacak. İşte kanıtlar” diye ortaya çıkmış olan iki bilim insanının...
Teknoloji milyarderleri eliyle, siyasetçiler eliyle, sosyal medya denilen gayya kuyusu eliyle, dergi kapakları eliyle, en ciddi işleri bile magazine boğanlar eliyle...
Nasıl maymuna çevrildiğini anlatıyor film.
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Şahane bir taşlama.
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Ben izledim, çok beğendim. Size de tavsiye ederim.