Soğan ekmek yerlermiş

“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
*
Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
*
- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
*
- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
*
- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
*
- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
*
- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
*
Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
*
Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
*
Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
*
- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
*
- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
*
Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
*
Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
*
Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
Soğan ekmek yerlermiş
İktidar milletvekillerinden biri çıkmış...
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
*
Tek dertleri var:
Yukarıya selam çakmak.
*
Eğer temel dertleri vatandaş olsaydı...
Soğan ekmek edebiyatı yapmak yerine...
“Ben milletvekili olarak şu, şu haklarımdan vazgeçiyorum” falan diyerek yapabilecekleri asgari bireysel fedakârlıklarla kamuoyunun karşısına çıkarlardı.
*
Hiçbir bireysel fedakârlığa katlanmayıp millete soğan ekmek diskuru çekmek...
Sadece ve sadece...
Vatandaşın asabını bozmaya yol açar, açıyor.
Bunu bilsinler.
DIŞ MİHRAKLAR, DIŞ MİNNAKLAR FALAN
DOLARDAKİ birinci yükseliş, faiz indirimi kararıyla ortaya çıktı.
Bunu anladık.
Tamam.
*
Peki ya bu son yükseliş?
13’lere varan, 14’leri yoklayan bu son yükseliş?
Bu neden oldu?
*
Faiz indirimi yok, ABD’de finans piyasalarını etkileyecek bir karar alınmış değil, borsa yükselişte, ihracat artışta.
Yani bu son yükseliş için...
“Şundan oldu” diye öne çıkarılabilecek iktisadi bir gerekçe pek yok.
*
“Dış mihraklar” söyleminden bana da gına gelmiş durumda.
Ben de bazen “dış minnaklar” diye kafa buluyorum bu söylemle.
Ben de her şeyin dış mihraklara bağlanmasından hiç hazzetmiyorum.
*
Ama gel gör ki...
Dolardaki bu ikinci yükselişe somut, iktisadi ve gerçekçi bir izah bulamayınca...
Kendimi minnak minnak dış mihraklar söylemine doğru kaymaya başlarken yakalayıveriyorum.
*
Hafazanallah! Hafazanallah!
HASAN FEHMİ BEY’İN YAKASINI BIRAKMAYAN OLAY
BİR zamanlar Aynur Aydan isimli bir sinema oyuncusu vardı.
Kendisi “Bakan düşüren kadın” olarak ün yapmıştı.
Bu üne neden olan olay şuydu:
1979 yılında Aynur Aydan’ın dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş’le ilişki yaşadığı iddiaları ayyuka çıkmış, Bakan Güneş de sırf bu iddialar üzerine görevinden istifa etmişti.
*
O tarihten itibaren...
Hasan Fehmi Güneş, ne zaman siyasette kafayı azıcık kaldırsa...
Hemen Aynur Aydan gazetelere ve televizyonlara gözyaşlarıyla “Ben onu çok sevmiştim” falan diye demeçler verir ve Hasan Fehmi Bey’i zor durumda bırakırdı.
1979’dan bugüne kadar yakasını hiç bırakmadı bu tatsız vaka Hasan Fehmi Güneş’in.
O kadar ki...
Hasan Fehmi Bey’in vefatı üzerine bile...
Yine yeni yeniden Aynur Aydan ismi hatırlandı.
Halbuki hasletleri olan, kibarlığıyla, nezaketiyle, dürüstlüğüyle ve harama el uzatmamasıyla öne çıkmış, dengeli siyaset anlayışıyla herkesi etkilemiş bir isimdi Hasan Fehmi Güneş.
Allah rahmet eylesin.
MUHALEFET AKILLANDI
ŞÖYLE bir baktım:
Sokağa yüz vermiyor muhalefet.
*
Biliyorlar tencere tavanın, kaosun, kargaşanın, maceranın, huzur bozmanın aleyhlerine olacağını.
*
Bunu öğrenmiş olmaları, Türkiye açısından küçük, kendileri açısından büyük bir adım.
FİTNE ZAMANI
FİTNE zamanları için tavsiyem şudur:
*
Yürüyorsan duracaksın. Konuşuyorsan susacaksın. Ayaktaysan oturacaksın. Koşuyorsan yürüyeceksin. Hareketliysen durgunlaşacaksın. Dışarıdaysan içeri gireceksin.
HANGİ KUŞAKTANSINIZ?
“BEN hangi kuşaktanım?” diye merak edenler için bir tablo hazırladım.
Bakın ve hangi kuşaktan olduğunuzu bulun:
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1945 VE ÖNCESİ: Sessiz kuşak...
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1946 - 1964 DOĞUMLULAR: Baby Boomers.
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1965 - 1976 DOĞUMLULAR: X kuşağı...
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1977 - 1995 DOĞUMLULAR: Y kuşağı...
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1996 - 2012 DOĞUMLULAR: Z kuşağı...
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2013 SONRASI DOĞANLAR: Alfa kuşağı...
BİR ERCAN TURGUT ÖLMÜŞ DİYELER
POP söyledi, hem de çok güzel söyledi. Minibüs müziği yaptı, hem de pek iyi yaptı. Arabeske vurdu kendisini, hem de şahane vurdu. Taverna müziği yaptı, hem de kralını yaptı.
Yetmedi.
Efendiliğiyle, kendiyle barışık oluşuyla, alçakgönüllüğüyle gönüllere taht kurdu.
Ve Ercan Turgut öldü.
Hepimizin kendimizi doların dalgalanmasına bıraktığımız gün, sessiz sedasız çekip gidiverdi aramızdan. Nurlar içinde yatsın. Kaytan bıyıklı albüm kapaklarını hiç unutmayacağız.