 Siyasi polemik açısından Akın Gürlek Özgür Özel

Haberin Devamı

Taraftar kitlesi var. Dokunulmazlığı var.

Bağırıp çağırabiliyor. İstediği zaman miting yapabiliyor.

Her fırsatta basına konuşabiliyor.

Kameralar hep kendisine dönük.

İstediği iddiayı istediği biçimde dile getirebiliyor.

*

AKIN GÜRLEK’in durumuna bakalım:

*

Son tahlilde bir devlet memuru.

Miting yapamıyor. Bağırıp çağıramıyor.

Bırakın bağırıp çağırmayı... Konumu gereği hakkındaki en küçük bir iddiaya bile cevap veremiyor.

Kendisine yönelik efelenmelere cevap vermeyeceği baştan belli.

Kameraları yok, basın toplantısı yapmıyor.

*

SONUÇ:

*

Tamam, bir başsavcı olarak Akın Gürlek’in elinde tabii ki çok yetki var: Gözaltına alıyor, soruşturma başlatıyor, arama kararı veriyor falan.

Ancak sıra siyasi polemiğe gelince... İki taraf arasında pek bir eşitlik yok.

Haberin Devamı

BİR MUHAFAZAKÂRDAN KÖY ENSTİTÜLERİ’NE DESTEK

SAADET Partisi’nin önemli ismiydi Prof. Dr. Mete Gündoğan. Hatta bir ara genel başkan olacağı bile konuşuluyordu.

*

Gündoğan’ın bir paylaşımını gördüm. “Köy Enstitüleri bizim camiada pek iyi anılmaz, hemen karalanır” diye başladığı paylaşımında...

Köy Enstitüleri’ni “özgün bir model” olarak tanımlıyor, “bütüncül bir eğitim ekosistemi” oluşturduğunu söylüyor ve başarısını çekemeyen ABD’lilerin çabalarıyla kapatıldığını ima ediyor.

*

“Köy Enstitüleri” denildiğinde tüyleri diken diken olan bir camiadan farklı bir yaklaşım görmek şaşırttı beni.

Görüşleri tabii ki tartışılacaktır ancak Gündoğan’ın ezberlerin dışına çıkma cesareti takdire şayan.

ZEYNEP ORAL’IN DİNDEN SOĞUMASI

CUMHURİYET gazetesi yazarı Zeynep Oral, şöyle demiş:

*

“AK Parti yüzünden dinden soğudum. Ben artık dua etmiyorum.”

*

Çok okumuş, çok kültürlü, çok sanat düşkünü Zeynep Oral’ın, sanat / kültür alanında böyle mantıksız bir yaklaşım sergilemesi düşünülemez.

Haberin Devamı

Çünkü Zeynep Hanım, o konulara gereken özeni, dikkati, titizliği mutlaka gösterir.

*

Ama söz konusu din olunca, hele de İslam olunca...

Zeynep Hanım, mahalle kahvesi düzeyinin bile birkaç tık altında kulaç atmakta hiç sakınca görmez.

*

İşte bakın:

İslam’ın bir siyasi partiyle özdeşleştirilmesinin yanlış olacağını bir milim olsun aklına getirmeye tenezzül etmiyor Zeynep Oral.

*

Madem din adına yapılan yanlışlar seni dinden soğutuyor.

O zaman Atatürk adına yapılan bazı saçmalıklara bakıp Atatürk’ten de soğu.

Niye soğumuyorsun?

Çünkü azıcık özen gösteriyorsun ve “Atatürk adına yapılan saçmalık başka bir şey, Atatürk başka bir şey” denklemini kuruyorsun.

*

Sanat, kültür, tiyatro, Atatürk söz konusu olduğunda...

Haberin Devamı

Olağanüstü titizlik, olağanüstü dikkat, olağanüstü özen.

*

Din, İslam, Müslümanlık, AK Parti söz konusu olduğunda...

Alabildiğine özensizlik, alabildiğine mantıksızlık, alabildiğine cehalet.

*

Bu mudur yani? Evet budur.

TRUMP’TAN SOROS’A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

TRUMP, Soros hakkında şu üç şeyi söyledi:

*

- BİR: George Soros ve radikal solcu oğlu, şiddet içeren protestoları destekliyor. Soros ve oğlu, yargılanmalı.

- İKİ: Bunlar deli, bu delilerin Amerika’yı daha fazla bölmesine izin vermeyeceğiz. Bunlara nefes alma ve özgür olma şansı bile vermemek gerekiyor.

- ÜÇ: Soros ve psikopat grubu, ülkemize büyük zarar verdi. Dikkatli olsunlar! Onları izliyoruz.

*

Al işte!

Haberin Devamı

ABD’nin Türkiye’yi en az 15 sene geriden takip ettiğine bir kanıt daha.