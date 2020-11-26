Siyasi analiz yapmadan önce bilinmesi gerekenler

- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.
*
- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Diyeceksiniz ki:
*
E ama
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Ama durumun böyle olması...
Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.
İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:
*
“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”
*
Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...
“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.
Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.
*
Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.
Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...
Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...
Şu cevabı vermiş:
*
“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”
*
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.
*
Olayın aslına faslına baktığımızda ise...
BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
*
Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
*
- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
- Yüzler güler.
- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.
- Daha iyiye doğru yelken açılır.
- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.
- Tutuklama istisna olur.
- Yabancı yatırımcıya güven verilir.
- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.
- Yatırımın önü açılır.
İyi ama bir de Özlem Hoca var.
*
Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.
*
“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.
*
- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.
- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.
İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
*
- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
*
- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.
Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...
Sanırsın terörist avlıyorlar!
*
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Siyasi analiz yapmadan önce bilinmesi gerekenler
AĞIRLIK MI DEDİNİZ: Bakıyorum hâlâ “Bülent Arınç’ın AK Parti içindeki ağırlığı” falan diyenler var. Bülent Arınç’ın o ağırlığı kaybetmesinin üzerinden neredeyse asır geçti asır! Doğrudur. Bir özgül ağırlığı vardı Arınç’ın. Ama uzun bir süredir, özgül ya da değil, herhangi bir ağırlığı yok.
TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.
TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.
*
AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.
*
İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.
*
MİLAT 15 TEMMUZ: Bülent Arınç’ın ağırlığını kaybetmesinin miladı 15 Temmuz’dur. 15 Temmuz’dan önce “FETÖ’nün üzerine fazla gidiliyor” yaklaşımı içine giren Arınç, 15 Temmuz’dan hemen sonra “Ben bunu öngöremedim” demiştir. İşte bu öngörüsüzlük, Arınç’a gösterilen itibarı yerle bir etmiştir.
*
AK PARTİ’NİN VİCDANI: Evet. Bir ara Bülent Arınç, AK Parti içinde “vicdanı” temsil ediyordu. Bir ara böyle bir durumu vardı. Ama süreç içinde bunu kaybetti Arınç. İşin tuhaf tarafı şu: Herkes bunu kaybettiğinin farkında ama bir tek Arınç farkında değil. O hâlâ kendisinin böyle bir tarafı olduğunu sanıyor. Başına gelenlerin bir sebebi de budur.
*
KIRGINLIK: Yani epeydir bir kırgınlık vardı Arınç’a karşı AK Parti tabanında... Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arınç’ı YİK üyesi yapmasına da pek bir şey denmemişti. “Cumhurbaşkanı, bir vefa duygusuyla Arınç’ı yanında tutmak istiyor” falan diye yorumlanmıştı.
*
NEDEN BÖYLE OLDU: Arınç’ın sözlerinin tepki çekme nedeni şudur: Reform söylemi ortadayken... Devlet Bahçeli de reform söylemine destek vermişken... Bülent Arınç, meseleyi iki isme indirgedi ve bunu yaparken de işi Demirtaş övgüsüne vardırdı. Tepkinin nedeni budur. “Sabotaj” nitelemesi, bu yüzdendir.
*
KIYAMET: “Bülent Arınç’ın bir ağırlığı yoksa sözleri neden kıyamet kopardı?” diye düşünebilirsiniz. Arınç’ın sözlerinin kıyamet koparmasının tek nedeni, YİK üyesi olmasıydı. Bu pozisyon nedeniyle “Acaba Arınç’a bunları Cumhurbaşkanı mı söyletti? Acaba arkasında Cumhurbaşkanı mı var?” soruları akla geldi. Kıyameti koparan budur. Arınç değil.
BABALAR VE OĞULLAR
BÜLENT Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, şu anda AK Parti’de milletvekili.
Bülent Arınç krizinin ardından gözler ona çevrildi.
O da Erdoğan’a destek veren bir paylaşım yaptı sosyal medyada.
*
Bu tür durumlarda hep aynı şeyi söyledim, söylüyorum, söyleyeceğim:
*
Babaların siyasi sorumluluğu, oğullara yüklenemez. Tıpkı oğulların siyasi sorumluluğunun babalara yüklenemeyeceği gibi. Gelin, baba ile oğulun ayrı birer birey oldukları hakikatine uyalım ve “Oğlu ne demiş acaba” falan diye merak etmeyelim.
CHP’Lİ ÖĞRETMENLER İÇİN ÖYLE BİR ŞEY DENSEYDİ
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun cümleleri aynen şöyle:
“Hâlâ iktidarın peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir.”
*
Bir duralım.
Bir an olsun...
AK Parti yetkililerinden birinin, şöyle cümleler kurduğunu düşünelim:
*
“Hâlâ CHP’nin peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir.”
*
Kulağa nasıl geliyor?
Kötü değil mi?
RENCİDE
BÜLENT Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları için...
“Rencide oldum” demişti.
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında Bülent Arınç’ın Demirtaş’ın kitabını övmesiyle ilgili olarak “Rencide oldum” dedi.
*
Sonuç?
Artık içinde “rencide” geçen cümleler kurmak moda.
*
O halde ben de kurayım:
*
Vaka sayısının açıklanmaması, bir vatandaş olarak beni rencide ediyordu.
BİT ARTIK 2020 BİT
SON haber şu:
*
NASA’dan açıklama: Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı, gezegenimize doğru geliyor.
*
Bit artık 2020...
Bit.
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