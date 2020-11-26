MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Siyasi analiz yapmadan önce bilinmesi gerekenler

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Siyasi analiz yapmadan önce bilinmesi gerekenler

26 Kasım 2020

AĞIRLIK MI DEDİNİZ: Bakıyorum hâlâ “Bülent Arınç’ın AK Parti içindeki ağırlığı” falan diyenler var. Bülent Arınç’ın o ağırlığı kaybetmesinin üzerinden neredeyse asır geçti asır! Doğrudur. Bir özgül ağırlığı vardı Arınç’ın. Ama uzun bir süredir, özgül ya da değil, herhangi bir ağırlığı yok.

TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.

Siyasi analiz yapmadan önce bilinmesi gerekenler

TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.

*

AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.

*

İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.

*

MİLAT 15 TEMMUZ: Bülent Arınç’ın ağırlığını kaybetmesinin miladı 15 Temmuz’dur. 15 Temmuz’dan önce “FETÖ’nün üzerine fazla gidiliyor” yaklaşımı içine giren Arınç, 15 Temmuz’dan hemen sonra “Ben bunu öngöremedim” demiştir. İşte bu öngörüsüzlük, Arınç’a gösterilen itibarı yerle bir etmiştir.

*

AK PARTİ’NİN VİCDANI: Evet. Bir ara Bülent Arınç, AK Parti içinde “vicdanı” temsil ediyordu. Bir ara böyle bir durumu vardı. Ama süreç içinde bunu kaybetti Arınç. İşin tuhaf tarafı şu: Herkes bunu kaybettiğinin farkında ama bir tek Arınç farkında değil. O hâlâ kendisinin böyle bir tarafı olduğunu sanıyor. Başına gelenlerin bir sebebi de budur.

*

KIRGINLIK: Yani epeydir bir kırgınlık vardı Arınç’a karşı AK Parti tabanında... Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arınç’ı YİK üyesi yapmasına da pek bir şey denmemişti. “Cumhurbaşkanı, bir vefa duygusuyla Arınç’ı yanında tutmak istiyor” falan diye yorumlanmıştı.

*

NEDEN BÖYLE OLDU: Arınç’ın sözlerinin tepki çekme nedeni şudur: Reform söylemi ortadayken... Devlet Bahçeli de reform söylemine destek vermişken... Bülent Arınç, meseleyi iki isme indirgedi ve bunu yaparken de işi Demirtaş övgüsüne vardırdı. Tepkinin nedeni budur. “Sabotaj” nitelemesi, bu yüzdendir.

*

KIYAMET: “Bülent Arınç’ın bir ağırlığı yoksa sözleri neden kıyamet kopardı?” diye düşünebilirsiniz. Arınç’ın sözlerinin kıyamet koparmasının tek nedeni, YİK üyesi olmasıydı. Bu pozisyon nedeniyle “Acaba Arınç’a bunları Cumhurbaşkanı mı söyletti? Acaba arkasında Cumhurbaşkanı mı var?” soruları akla geldi. Kıyameti koparan budur. Arınç değil.

BABALAR VE OĞULLAR

BÜLENT Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, şu anda AK Parti’de milletvekili.

Siyasi analiz yapmadan önce bilinmesi gerekenler

Bülent Arınç krizinin ardından gözler ona çevrildi.

O da Erdoğan’a destek veren bir paylaşım yaptı sosyal medyada.

*

Bu tür durumlarda hep aynı şeyi söyledim, söylüyorum, söyleyeceğim:

*

Babaların siyasi sorumluluğu, oğullara yüklenemez. Tıpkı oğulların siyasi sorumluluğunun babalara yüklenemeyeceği gibi. Gelin, baba ile oğulun ayrı birer birey oldukları hakikatine uyalım ve “Oğlu ne demiş acaba” falan diye merak etmeyelim.

CHP’Lİ ÖĞRETMENLER İÇİN ÖYLE BİR ŞEY DENSEYDİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun cümleleri aynen şöyle:

Siyasi analiz yapmadan önce bilinmesi gerekenler

“Hâlâ iktidarın peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir.”

*

Bir duralım.

Bir an olsun...

AK Parti yetkililerinden birinin, şöyle cümleler kurduğunu düşünelim:

*

“Hâlâ CHP’nin peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir.”

*

Kulağa nasıl geliyor?

Kötü değil mi?

RENCİDE

BÜLENT Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları için...

“Rencide oldum” demişti.

Siyasi analiz yapmadan önce bilinmesi gerekenler

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında Bülent Arınç’ın Demirtaş’ın kitabını övmesiyle ilgili olarak “Rencide oldum” dedi.

*

Sonuç?

Artık içinde “rencide” geçen cümleler kurmak moda.

*

O halde ben de kurayım:

*

Vaka sayısının açıklanmaması, bir vatandaş olarak beni rencide ediyordu.

Siyasi analiz yapmadan önce bilinmesi gerekenler

BİT ARTIK 2020 BİT

SON haber şu:
*
NASA’dan açıklama: Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı, gezegenimize doğru geliyor.
*
Bit artık 2020...
Bit.

Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle
X

Reform ve Arınç üzerine özlü sözler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Kasım 2020
Reform işi, Bülent Arınç’a feda edilmeyecek kadar ciddi bir iştir.

 

- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.

*

- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.



Yazının Devamını Oku

Bülent Arınç yüzünden reformlar baltalanmasın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Kasım 2020
Bülent Arınç için şunları yazdım önceki gün:

- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.

- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.

- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.

- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.

*

Diyeceksiniz ki:

*

E ama

Yazının Devamını Oku

Doğruları Bülent Arınç da söylese kabulümüzdür

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Kasım 2020
Bülent Arınç...

- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.

- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.

- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.

- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.

*

Ama durumun böyle olması...

Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.

Yazının Devamını Oku

Biat, itaat, ram

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Kasım 2020
Ekranlardan birinde yapılan bir siyasi tartışmanın kısa bir videosunu izledim.

İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:

*

“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”

*

Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...

“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.

Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.

*

Yazının Devamını Oku

Ali Babacan işte budur bundan ibarettir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Kasım 2020
Ali Babacan, AK Parti hükümetinin bakanı olarak...

Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.

Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...

Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...

Şu cevabı vermiş:

*

“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”

*

Yazının Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul incelemesi hakkında kitabın ortasından

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Kasım 2020
Meral Akşener açıkladı:

 

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.



*

Olayın aslına faslına baktığımızda ise...

Yazının Devamını Oku

Yeni gündem: Reform

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Kasım 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde sürekli şu üç şeyin altını çiziyor:

 

BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...

*

Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...

*

- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.

- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.

- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.

Yazının Devamını Oku

Hukukta reform olursa ne olur?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Kasım 2020
Umut devreye girer.

- Yüzler güler.

- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.

- Daha iyiye doğru yelken açılır.

- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.

- Tutuklama istisna olur.

- Yabancı yatırımcıya güven verilir.

- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.

- Yatırımın önü açılır.

Yazının Devamını Oku

Dünyanın Uğur’u... Dünyanın Özlem’i...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Kasım 2020
Uğur Hoca, tamam.

İyi ama bir de Özlem Hoca var.

*

Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.

*

“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.

*

- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.

- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.

Yazının Devamını Oku

Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasındaki farklar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Kasım 2020
İkisi de partisinden memnun değil.

İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:

*

- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.



*

Yazının Devamını Oku

On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Kasım 2020
Birinci olarak... Kadın... Oradan zaten kazanıyor.

- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.

*

- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.



*

Yazının Devamını Oku

Zabıtaya ve polise çağrı: Çekin elinizi gazeteden

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Kasım 2020
Bizim gazetenin dağıtım servisinden fotoğraflar geldi elime...

Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.

Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...

Sanırsın terörist avlıyorlar!



*

Yazının Devamını Oku

‘Riskli binalarda oturmayın’ diyen çok sayın yetkili

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Kasım 2020
Vatandaşlarımıza “Riskli binalarda oturmayın” diyorsunuz çok sayın yetkili bey.

Tamam... İyi diyorsunuz.

Tamam... Güzel diyorsunuz.

*

Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!

“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.

Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?

Niye anlamıyorsun

Yazının Devamını Oku

Ah o parmağın tutuluşu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Kasım 2020
“Ağlamıyoruz, gözümüze toz kaçtı” diye yalan söyletti hepimize.

- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.

*

- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.

*

- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.

*

- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.

*

Yazının Devamını Oku

Ölüm gelince ben hep şöyle yapıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Kasım 2020
Hep en iyi şeylerini hatırlıyorum ölenin.

Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.

*

Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.

Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.

*

Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.

Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.

*

Yazının Devamını Oku

Biz olduk biz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Kasım 2020
Elazığ için nasıl yandıysak...

Ne eksik ne fazla...

Aynı öyle yandık İzmir için.

*



Henüz enkaz altında canlarımız varken...

Yazının Devamını Oku

Geçmiş olsun canım İzmir...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ekim 2020
Yıkılan binalar.

Ortaya çıkan enkazlar.

Yükselen deniz.

Çaresizlikler.

Şehirden yükselen dumanlar.

Haykırışlar.

*

Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.

*

Yazının Devamını Oku

Biz olduk

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2020
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şöyle bir kolaçan ettim etrafı... Manzara-i umumiye şöyleydi:

Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...

Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...

Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...

Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...

Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...

Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...

Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...

Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları