Sınıf başkanlığı siyaseti bile bundan daha ciddi yapılır

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- BİR: Hamlesinin bir adım sonrasını hesaplayamadı.

*

- İKİ: Reddedilecek teklifler sunmakta sakınca görmedi.

*

-ÜÇ: Muazzam bir zamanlama hatasına imza attı.

*

Ben bütün bunlara bakarak...

“Vay be! Meğer Meral Akşener, siyasetten hiç anlamıyormuş” noktasına gelmiştim.

*

Fakat çok geçmeden anladım ki...

Bu düzeyin bile gerisindeymiş Akşener.

*

Olaya bakın:

*

Ekranların gedikli tartışmacısı Ersan Şen, televizyon programında “Cumhurbaşkanlığına aday olabilirim” diyor.

Reklam arasında Meral Akşener, Ersan Şen’i arayıp “Siz ciddi misiniz?” diye soruyor.

Ersan Şen de “Evet, ciddiyim” deyince “O zaman gelin, görüşelim” diyor.

*

Hahahahahah!

*

Yok artık!

Şaka mı bu?

Meral Akşener için “Siyasetten anlamıyor” diyordum.

Vazgeçtim.

*

Ben artık Meral Akşener’in izlediği siyaset tarzının, ilkokullardaki sınıf başkanlığı siyasetinin bile gerisinde olduğunu anlamış durumdayım.

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MUHALİF ORTAMLARIN HAVASI

- Biraz düş kırıklığı...

- Biraz moral bozukluğu...

- Biraz nihilizm...

- Biraz öfke...

- Biraz “Bu sefer de olmayacak” duygusu.

- Biraz Koray Aydın dedikodularıyla avunma hali.

- Biraz “Akşener gider, HDP gelir” avuntusu.

- Biraz umudu koruma güdüsü.

- Biraz isyan...

- Birazcık da bir türlü maviliklere sürülemeyen motorlar.

AK PARTİ AÇISINDAN DURUM

MUHALEFETTE yaşanan dağınıklık ve kriz, tabii ki AK Parti’ye bir avantaj sağlayacak.

*

Ama bu avantaj, AK Parti’de rehavete yol açmamalı.

*

AK Parti, iki aylık süreç içinde...

- Deprem bölgesinin durumunda gözle görülür bir iyileşmeyi sağlarsa...

- İstanbul depremi konusunda radikal kararlar alırsa...

- Kendisini taraf hissetmeyen ortalama seçmeni muhatap alırsa...

- Dışlamayan, toparlayan, kucaklayan bir dil tutturursa...

- Kadrolarını büyük ölçüde yenilerse ve gençlere alan açarsa...

- Lüzumsuz tartışma konularına girmezse...

- Muhalefetteki dağınıklığı, propagandasının merkezine oturtmazsa...

Başarabilir.

YENİ ANKETLERE İHTİYAÇ VAR

“ANKETLER şöyle diyor, anketler böyle diyor” denilemeyecek noktadayız.

*

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Çünkü Akşener’in çarşıyı karıştırmasından sonra müthiş bir belirsizlik, büyük bir muamma, muazzam bir altüst oluş ortaya çıktı.

Eski anketleri anlamsızlaştıran bir süreç bu.

*

Yeni bir ölçüm şart. Yani yeni anketlere ihtiyaç var.

HASAR TESPİT RAPORU

AKŞENER’in masadan kalkmasının yol açtığı en büyük hasar şudur:

*

“Erdoğan gitsin de ne olursa olsun” duygusunda olmayan, fanatik takılmayan, nefretle hareket etmeyen ortalama seçmende şöyle bir duygu oluştu:

“Bunlar daha seçilmeden böyle krizlere yol açıyorlarsa... Seçildikten sonra kim bilir nelere yol açarlar...”

*

Muhalefet, en büyük hasarı işte bu noktada aldı.

*

Bu hasarın bu saatten sonra telafisi çok zor.

Üzgünüm.

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ASTROLOGLARA GÖRE 3 MART

DUYGULARIN çok yüksek olduğu bir günmüş 3 Mart. Karar alırken çok dikkat etmek gerekiyormuş. Duygusal kararlar alınırmış 3 Mart’ta. Böyle bir günde büyük kararlar almamakta yarar varmış. Gökyüzündeki tuhaf hareketler, böyle diyormuş.

*

Meral Akşener’in kendisine acilen bir astrolog danışman tutmasında yarar var.

GAZETECİLİĞİN ÖLÜMÜ

- “CHP medyası” diye bir şey oluşmuş durumda. Gazetecinin teki, “13. Cumhurbaşkanımız” diye Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını yayınlıyor.

*

- Gazetecinin teki, “Ben CHP’li bir gazeteci olarak” diye söze başlıyor. İşin tuhafı, bunu yadırgayan yok. Partili cumhurbaşkanı olmazmış ama partili gazeteci olurmuş yani.

*

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- İktidar yanlısı gazeteci gördüğünde “Bu nasıl gazeteci, böyle gazeteci mi olur?” diyenler, CHP sözcüsü gibi konuşan gazetecileri hiç yadırgamıyorlar.

*

- Çığırından çıkmış gazeteciler var. Saç baş yolacak kadar çığırından çıkmış. Meral Akşener’i bir kaşık suda boğacak denli hiddetlenmiş durumdalar. CHP milletvekilleri bile bu kadar öfkeli değil.

*

- Kıyıdan, kenardan, köşeden yorum yapmıyorlar. Resmen slogan atıyorlar. Bazıları da “Moralimizi bozmayalım arkadaşlar, biz bu seçimi alacağız” diyor. Parti sözcüsü gibi.

*

- Meralci gazeteciler var. Kemalci gazeteciler var. Sanatçılar bile hizipçi olmuş. Kimi Akşener’e yükleniyor, kimi Kılıçdaroğlu övgüsü yapıyor.

*

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- Bir kişi de çıkıp, “Abiler, ablalar. Bu kadar meraklıysanız parti siyaseti yapmaya, kaydolun CHP’ye” demiyor. Faik Öztrak bile bunlar kadar CHP sözcülüğü yapmamıştır.