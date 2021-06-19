Silahlı külahlı fotoğraflara dur demenin vakti geldi

Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
*
İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
*
Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
*
- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
*
- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
*
Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
*
“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
*
Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
*
- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
*
Benim aklıma şunlar gelir:
*
- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
*
- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
*
- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
*
Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
*
“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
*
O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
*
Korkut Eken, cevap veriyor:
*
“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
Silahlı külahlı fotoğraflara dur demenin vakti geldi
En son HDP’ye yönelik saldırının faili olan katilin fotoğrafları çıktı ortaya.
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
Ruhsatlı mıdır bu silahlar, ruhsatsız mıdır?
Bilmiyorum.
Ruhsatsızsa...
Zaten suç.
*
Ama ruhsatlı olsa da suç sayılmalı.
*
Çünkü güya kahramanlık şovu yapılan bu fotoğraflarla...
- Şiddet özendiriliyor.
- Şiddet yüceltiliyor.
- Şiddet propagandası yapılıyor.
*
Buna bir dur demenin vakti geldi de geçiyor yani.
Polisimiz, savcılarımız bu konuya bir el atmalı.
PROVOKASYONA GEÇİT YOK
HDP İzmir saldırısının ardından her kesimden gelen güçlü tepkiler göstermiştir ki...
Bu ülkenin sağduyusu...
Provokatörlere avuçlarını yalatacaktır.
Hiç boşuna heveslenmesinler yani.
NEDEN YANILDINIZ BİLİYOR MUSUNUZ TEMEL BEY
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV ekranında yaptığı açıklamalarda...
Davutoğlu, Babacan ve Gül’ün AK Parti’den yüzde 20/ yüzde 30 koparacağını düşündüğünü ama yanıldığını ifade etmiş.
*
Halbuki bana sorsaydı...
Ben kendisine ta en başta “Koparamazlar, boş yere umutlanmayın Temel Bey” derdim.
*
Koparamazlardı çünkü...
Bu üç isim de... Kendilerine özgü bir hikâye inşa ederek, tabandan yükselerek, kitleleri arkalarına takarak siyaset yapmadılar. Peki nasıl siyaset yaptılar? Bunları yapan bir liderin yanında yöresinde yer alarak...
Kendilerine gösterilen ilginin kendilerinden kaynaklandığını sandıkları için kopup gittiklerinde önemli bir parçayı koparacaklarını sandılar.
*
Halbuki kendilerine gösterilen ilginin en önemli nedeni, söz konusu liderin yanında yöresinde yer almalarıydı.
MEĞER MUAZZAM BİR ORGANİZASYON YETENEĞİMİZ VARMIŞ
KENDİMİZİ acımasızca eleştiren bir milletiz biz.
- “Bizde disiplin yok” deriz.
- “Koordinasyon yeteneğimiz yok” deriz.
- “Organize olmayı başaramıyoruz” deriz.
*
Lütfen dikkat!
Şu son günlerde aşı konusunda bu türden yaklaşımları tarumar eden gelişmeler yaşanıyor.
*
Bu ülkede, bir gün içinde tam bir buçuk milyon kişiye aşı yapıldı!
*
Bu ne demektir?
- Müthiş bir disiplin demektir.
- Süper bir koordinasyon demektir.
- Muazzam bir organizasyon demektir.
*
Milli bir önyargının tarumar edilmesinde emeği geçen herkesi ayakta alkışlıyorum.
BÜTÜN LÜGATLERİ PARALAMA SILA
SILA, yeni bir aşkın içinde.
Ve yeni aşkıyla ilgili olarak yine lügat paralamış.
*
“O tuttuğun elim değil, kalbim” demiş. “40 sene bekledim, hayatımın armağanısın” demiş. “O baktığın gözüm değil, kalbim” demiş.
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Benzerlerine Instagram dili ve edebiyatında sıkça rastladığımız daha bir sürü arabeske yatkın betimlemeler.
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Sıla’ya kardeşçe bir tavsiyem var:
*
Bütün lügatleri paralama lütfen. Dünya hali... Birkaç lügat bırak. Ne olur ne olmaz.
YILIN BABASI: TURGAY TANÜLKÜ
İSMEN tanımıyordum sanatçı Turgay Tanülkü’yü. Fotoğrafını görünce tanıdım. “Ben çok beğenirim bu oyuncuyu” deyiverdim.
*
“Babalar Günü” nedeniyle çekilmiş bir reklam filminde yer almış Turgay Tanülkü... Film, Turgay Tanülkü’nün iki dakikalık öyküsü.
*
Turgay Bey’in çocuğu olamıyormuş. O nedenle baba olamamış. O da tam 40 yıl, kimsesiz ve yuvasız çocuklara baba olmuş. Sayısız çocuk yetiştirmiş. Sayısız çocuğa babalık yapmış. Eşiyle birlikte tabi...
İki dakikada öyle dokunaklı bir şekilde anlatmış ki öyküsünü. Hayran kaldım.
*
Hava Kent Kooperatifi adına çekilen reklam filmi “Baba olmanın hakkını veren herkesin Babalar Günü kutlu olsun” diye bitiyordu. Hemen söyleyeyim: Turgay Bey, o hakkı verenlerin en başında geliyor.
ALTA ÇEKİLEN ARABA
SÜREKLİ şöyle cümleler işitiyorum sağda solda: “Altıma araba çektim... Altıma araba çekti... Altımdaki araba... Altıma çektiğim araba...”
*
Çok antipatik, çok kulak tırmalayıcı, çok yadırgatıcı geliyor bana bu cümleler.
Neden mi? Bilmiyorum.
GÜNDEME GÖRE DİZİLER
- Kâbil Havalimanı gündeminin dizisi: Homeland
- Polisteki yozlaşma gündeminin dizisi: Line Of Duty
- Çeteler ve çetelerin yükselişi gündeminin dizisi: Peaky Blinders