Sicili temiz bir HDP’liye bakanlık vereceklermiş

Niye tutuklansınmış?

Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.

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Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.

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Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.

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- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...

