Sicili temiz bir HDP’liye bakanlık vereceklermiş

- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
*
Neye dayanarak söylemiştim bunu?
*
Şu iki şeye:
*
- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
*
“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
*
Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
*
Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
*
Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
*
Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.
*
Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.
*
Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.
*
- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...
“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”
*
Bu cümle, çok tepki aldı.
Benim de kulağımı tırmaladı.
Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.
Berlin’deymiş.
Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.
Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
*
Nereden çıktı bu manşet?
*
Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre
Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
*
Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.
Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.
Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:
*
Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.
Kim bu muaf tutulanlar?
Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
*
Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
BİR: Alkol, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Doğrudur.
*
İKİ: Dünya Sağlık Örgütü, korona açısından alkolden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Doğrudur.
*
ÜÇ: Dünyanın birçok ülkesinde karantina süreçlerinde alkol satışına aşırı sınırlandırmalar getiriliyor. Doğrudur.
*
Ama bütün bu doğrular, alkol satışlarının tüm yurtta 17 gün süreyle yasaklanmasını haklı çıkarmıyor.
*
Açtım, baktım.
*
Açıklamanın sonuna gelince...
Birden irkildim.
Şöyle diyordu Biden:
*
“Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl tecrit edeceğimizle ilgilenmek bizim için önemli bir iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’deki petrol faaliyetleri... Ve birçok farklı şey.”
*
“PKK’nın terörist olduğunu söyleyin”.
*
- Hık derler.
- Mık derler.
- Öyle derler.
- Böyle derler.
Ama bir türlü sadede gelmezler, gelemezler.
*
Sicili temiz bir HDP’liye bakanlık vereceklermiş
Bu konuyu önce Dursun Çiçek açtı.
CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
*
Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
*
Fakat o da ne?
Benzer bir açıklama Gürsel Tekin’den de gelmesin mi?
*
Gürsel Tekin de Habertürk’te yaptığı açıklamada...
“Helal süt emmiş, içkisi ve kumarı olmayan” türü yaygın bir damat adayı tanımlamasını, siyasete uyarlamış ve şöyle demiş:
*
“Sicili temiz, milliyetçi kesimin itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan bir HDP’li bakan olabilir.”
*
Bu açıklamalardan benim anladığım şu:
“HDP’li bir bakan” fikrine, toplumu alıştırmak istiyorlar.
Şimdiden.
*
E diyelim ki oldu.
Toplum, “HDP’li bir bakan” fikrine pek itiraz etmedi.
Ve sicili temiz bir HDP’liye bir bakanlık sözü verildi.
*
Peki ama bu durumda...
- Babacan’a ne verilecek?
- Davutoğlu hangi makama getirilecek?
- Meral Akşener için nasıl bir makam bulunacak?
- Temel Bey için kaç bakanlık ayrılacak?
- Demokrat Parti “hani bana” derse ne olacak?
*
Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu açısından olaya şöyle bir baktığımda aklıma sadece bir Bülent Ortaçgil şarkısı geliyor:
“Bu iş zor, çok zor Yonca”.
İMAMOĞLU SEVDİ BU İŞİ
Eli arkaya bağlama olayının kaymağını yiyen İmamoğlu, şimdi de dezenfektan meselesinin kaymağını yemek istiyor.
*
Taaaa pandeminin en başında açılan bir dezenfektan soruşturmasının, küt diye İmamoğlu yanlısı bir gazetenin manşetine taşınmasının başka ne anlamı olabilir?
*
Hazır Ruhsar Pekcan ve dezenfektan meselesi gündemdeyken...
Bu eski soruşturmadan yararlanmak istediği anlaşılıyor.
*
Dezenfektan boşluğundan yararlanmaktır bunun adı.
Keşke böyle bir boşluk olmasaydı.
Neyse...
HAMAS BİTER Mİ?
İSRAİL, her zulmüne olduğu gibi son zulmüne de HAMAS’ı gerekçe gösterdi.
*
Fakat şöyle bir sorun var:
*
Artık dünya kamuoyu, HAMAS gerekçesini yememeye başladı. Batı toplumlarından yükselen “Yeter artık” sesleri, bunun bir yansıması.
*
İsrail de bunun farkında.
Bir sonraki saldırısında yine HAMAS’ı gerekçe gösteremeyeceğini anlamış durumda.
İşte tam da bu nedenle bu kez sonuna kadar gitmeye, HAMAS’ı bitirmeye, bitiremese de kolunu kanadını kırmaya kararlı gibi görünüyor.
*
Ama İsrail’e kötü bir haberim var:
*
Filistin’e yapılan büyük zulümler ortada durduğu müddetçe... Filistin’e zırnık koklatmama politikası sürdürdüğü müddetçe... İşgal, çocuk öldürme ve bombalama eylemlerine son vermediği müddetçe...
Bir HAMAS gider, bin MAMAS gelir.
İNCE’NİN PARTİSİ
- AMBLEMİ: Nazar boncuklu amblem, gayet şık.
- SÖZCÜSÜ: Gaye Usluer, saygın bir isim.
- BİNASI: Ne çok büyük ne çok küçük. Orta karar.
- EFSANESİ: Teğmen Mehmet Ali Çelebi.
- ADI: “Memleket Partisi” yani MP... Gayet iyi.
- ŞANSI: İşte bir tek onu bilemiyorum.
SAĞLIK BAKANI’NIN YERİNDE OLSAM
YAKIN çevremde bulunan en az 10 kişiden şöyle bir ricada bulunurdum:
*
“Sabah, öğle, akşam... Bana şu mesajları atacaksınız: Aşı işi ne oldu? Sputnik geliyor mu? Haziran yaklaşıyor, Uğur Hoca’yla görüştün mü? Çin’le temas kurdun mu? Sinovac ne zaman gelecek? Rusya Sağlık Bakanı’yla görüştün mü? Issız acun kaldı mı? Felek öcün aldı mı?”
LOKANTA VE KAFELERİN DIŞ MEKÂNLARINI AÇIN
PROF. Dr. Melih Us, pandeminin ta en başından beri her zaman çok önemli önerilerde bulundu. Önerilerine genelde başta itiraz edildi. Ama sonra bu öneriler uygulandı.
*
Bizzat tanığıyım: Maske takma önerisini ilk o dile getirmişti. BioNTech için tek doz aşı önerisini de o dile getirdi. Sağlık çalışanlarının yakınlarının aşılanması önerisi de onundu. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili söylediklerinin de sonradan doğru olduğu ortaya çıktı.
*
Literatürü yakından takip eden, korovirüsle ilgili son gelişmeleri sürekli izleyen, küresel çapta yayınları hiç kaçırmayan bir hekim Melih Us. Ve kurallar konusunda da asla esneme göstermez.
*
Ona sordum: “Kafe ve restoranların dış mekânlarının açık olmasında koronavirüs açısından bir tehlike var mı?” Tek kelimeyle cevap verdi: “Yok.”
*
Açın şu kafe ve restoranların dış mekânlarını.