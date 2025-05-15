Sevr’e ölümcül darbe Lozan’ı perçinleme

Haberin Devamı

Emperyalistlerin bu toprakları parçalama emelinin dışavurumudur.

*

PKK’nın kendini feshetmesi ise...

Sevr’i hortlatmak isteyen emperyalistlerin asırlık hevesine vurulmuş ölümcül bir darbedir.

*

Lozan dediğin...

Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedidir.

*

PKK’nın kendini feshetmesi ise...

Bu ülkenin kardeşliğinin, birliğinin, beraberliğinin perçinlenmesidir. Tapu senedine vurulan güçlü bir mühürdür.

*

PKK’nın kendini feshetmesinin tarihsel anlamı budur.

PKK bildirisinde geçen ifadeler, bu tarihsel anlamın altında ezilmeye mahkûmdur.

ÇAĞRI FİLMİNİN O SAHNESİ GİBİ

ÇAĞRI filminde bir sahne vardır:

*

Müşrik askerleri, savaş meydanını terk ederken müşriklerin en azılısı olan kadın, durdurmaya çalışıyordu.

Haberin Devamı

Kollarını açıp, “Durun, gitmeyin. Savaşın. Kaçmayın. Savaşın” diye kendini heder edip duruyordu.

*

PKK’nin silah bırakması karşısında hiçbir aklı başında itiraz geliştiremeyip sadece öfkeden deliye dönenleri görünce aklıma o müşrik kadının bu çırpınışı geliyor.

BAŞIMIZ DÖNDÜ

- Bir yandan... Antalya’daki NATO toplantısına odaklanmış durumdayız.

- Bir yandan... PKK’nın kendini feshetmesiyle ilgili gelişmeleri takip ediyoruz.

- Bir yandan... Trump / Şara / Erdoğan / Selman buluşmasını hayretler içinde izliyoruz.

- Bir yandan... Suriye’ye yaptırımların kolayca kaldırılışı karşında şaşkınlık içindeyiz.

- Bir yandan... Ukrayna / Rusya barışı için İstanbul’daki toplantıyı bekliyoruz.

- Bir yandan... Putin gelecek mi gelmeyecek mi diye fal açıyoruz.

Vallahi başımız döndü billahi başımız döndü.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SÜRECE DESTEK VERMESİ CESUR LİDERLİKTİR

CHP’li gazetecilerin ve YouTube videocularının havası şöyle:

*

“PKK’nın kendini feshetmesi Tayyip Erdoğan’a yarar. Bu nedenle PKK’nın feshine mutlaka kulp takmamız lazım.”

*

CHP kitlesi de benzer bir duyguyla mutsuz, moralsiz, hevessiz.

*

İşte böyle bir ortamda CHP Lideri Özgür Özel’in PKK’nın kendini feshetmesine verdiği destek, çok büyük bir cesaret işidir.

*

Haberin Devamı

- Kendi gazetecileri aksini söylerken...

- Kendi YouTube videocuları fesih olayına saydırırken...

- Kendi kitlesi pek de mutlu değilken...

Özgür Özel’in “Bu iş iyi oldu” demesi, diyebilmesi...

Cesur liderlik örneğidir.

*

Çünkü...

Lider dediğin, kendi kitlesinin söylediğini aynen tekrar eden kişi değildir.

Lider dediğin, kendi kitlesinden farklı şeyler söyleyebilen, hatta kendi kitlesini dönüştürebilen kişidir.

NEREDESİN EY BÜLENT ARINÇ

SON üç günde baş döndürücü biçimde yaşanan gelişmeler:

*

- GELİŞME BİR: Erdoğan’ın talebi üzerine Suriye’ye yaptırımlar kalktı.

- GELİŞME İKİ: Suriye Devlet Başkanı Şara, Trump’la görüştü.

- GELİŞME ÜÇ: Trump, İsrail yönetimine pek yüz vermedi.

Haberin Devamı

- GELİŞME DÖRT: İstanbul, Ukrayna / Rusya barışının merkezi haline geldi.

- GELİŞME BEŞ: Taraflar, birbirlerine “sıkıysa İstanbul’a gel” diye meydan okuyor.

- GELİŞME ALTI: Yarım asırlık kanlı süreç bitti. PKK, silah bıraktı, kendini feshetti.

- GELİŞME YEDİ: Diyarbakır’da halaylar çekiliyor. DEM Parti, Türkiye partisi oluyor.

*

Yakın tarihteki bazı gelişmeleri tamamen yanlış okuyarak “Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor” diye sevinç çığlıkları atmıştı Bülent Arınç.

Kendisine sesleniyorum:

*

Abi neredesin ya? Niye sesin çıkmıyor?

Yoksa yine tarihin yanlış tarafında mısın?

EKREM İMAMOĞLU’NUN EN BEĞENİLMEYEN PAYLAŞIMI

EKREM İmamoğlu taraftarları, İmamoğlu hangi paylaşımı yaparsa yapsın basıyorlar like’ı.

Haberin Devamı

Ancak biri istisna.

*

İmamoğlu’nun “PKK’nin kendini feshetmesi, silahları bırakması süper iyi oldu” tarzındaki paylaşımı, en beğenilmeyen paylaşımı oldu.

*

Bu kitleyle siyaset yürütmek gerçekten çok zor.

MEMLEKET İSTERİM ŞİİRİNİ İLK KİM OKUMUŞTU

BUNDAN tam 20 yıl önceydi.

Erdoğan, başbakandı.

Çözüm Süreci falan bile yoktu ortada.

*

Başbakanlık’ta “Kürt Sorunu” konulu bir toplantı yapılıyordu.

Bir grup aydın katılmıştı o toplantıya.

Ben de katılanlar arasındaydım.

*

Tam toplantı biterken rahmetli Adalet Ağaoğlu, bir kâğıt çıkardı ve “İzin verirseniz bir şiir okumak istiyorum” dedi.

Başbakan Erdoğan, “Lütfen buyurun okuyun” dedi.

Ve Adalet Hanım, başladı Cahit Sıtkı’nın “Memleket İsterim” şiirini okumaya.

*

Haberin Devamı

Dün AK Parti Grubu’nda Cahit Sıtkı’nın “Memleket İsterim” şiirinin okunduğunu görünce...

20 yıl önceki bu hatıra geldi aklıma.

BELEDİYELERDEKİ YETKİ KARMAŞASI

MEYDANLAR ‘Büyükşehir Belediyesi’nin... Ana caddeler ‘Büyükşehir Belediyesi’nin...

Ama millet hesabını ilçe belediyesinden soruyor.

Bazen de ilçe belediyesinin zabıtasıyla büyükşehir belediyesinin zabıtası karşı karşıya geliyor.

*

El atılması gereken bir büyük sorundu bu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunun çözümüne yönelik ilk işareti verdi.

TRUMP’IN ŞARA TASVİRİ

ŞÖYLE demiş:

*

“Genç, çekici ve sert bir adam. Güçlü bir geçmişi var. Savaşçı biri.”

*

Kim ne derse desin alem adam bu Trump.

YARGILAND

ÖNCEKİ günkü Kelebek’te gördüm haberi:

*

İrem Derici, sevgilisiyle gittiği Avustralya’da bir kulüpte eğlenirken Monday Jam grubunun solisti, “Burada kimse kimseyi yargılamıyor, isteyen sahneye buyursun” deyince...

İrem Derici, “Ben yargıland’den geliyorum abla” demek istemiş ama kendini tutmuş.

*

Sosyal medya Türkiye’sinin tam karşılığıdır: Yargıland.

İrem Derici’ye bravo! Harika buluş!



