Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>‘Şerefsiz, hain, alçak’ sözlerini lügatimizden çıkarabilir miyiz lütfen
"Ahmet Hakan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Hakan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

‘Şerefsiz, hain, alçak’ sözlerini lügatimizden çıkarabilir miyiz lütfen

6 Mart 2020

BU sözcükleri kullanmadan da...

Muhatabımızın yapıp ettiklerinin onurdan pek nasip almamış işler olduğuna işaret edebiliriz.

*

Bu sözcükleri kullanmadan da...

Muhatabımızın aldığı tutumu, “ihanet” denilen olguyla eşdeğer tuttuğumuzu ifade edebiliriz.

*

Bu sözcükleri kullanmadan da...

Muhatabımızın bulunduğu konumun, bizim gözümüzde çok ama çok aşağılarda olduğunu vurgulayabiliriz.

*

Yani demem o ki...

En son söylenmesi gereken lafları, ilk önce söylemekten vazgeçelim.

Hakaretlerimizi bile azıcık estetize etme kaygımız olsun yahu!

*

Erbakan, Demirel, Özal falan... Böyle yapardı.



ERDOĞAN CHP’NİN SON HALİNDEN EPEY MEMNUNDUR

CHP gerilimi arttırma taktiği izliyor ya...

Şundan adım gibi eminim:

Buna en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan seviniyordur.

*

Çünkü Erdoğan’ın istediği tam da böyle bir şey.

*

- Tüm ara renkleri öldüren...

- Tarafların birbirine seslenme imkânını dinamitleyen...

- Toplumu “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu” ikilemine sürükleyen...

- Kıyasıya vuruşmaya dayanan...

- AK Parti’ye oy verenlerin iktidardan duydukları rahatsızlıkları unutturan...

Bir AK Parti-CHP çekişmesi...

Net olarak, kesin olarak, tartışmasız olarak...

AK Parti’nin işine yarar.

*

Siz bakmayın Erdoğan nefreti nedeniyle herhangi bir siyasi strateji çizemeyecek denli gözleri dönmüş olanların...

“Aslan Engin Özkoç, kaplan Engin Özkoç” diye tezahürat yapmasına.

Durum budur.

Ve bundan ibarettir.


BU İŞ SADECE VE SADECE ENGİN ÖZKOÇ’A YARAR

CHP’nin “sertlik yanlısı Tamil gerillası” gibi davranmasının tek bir sonucu olur:

*

Engin Özkoç ve onun gibilerinin...

CHP Kurultayı’nda isimlerinin üzerinin çizilme ihtimali azalır.

*

Peki Engin Özkoç’un CHP Kurultayı’nda isminin çizilme ihtimalinin azalmasının CHP’ye bir faydası olur mu?

*

Başka sorum yok, tanık sizin.



İMAMOĞLU NASIL KAZANDI?

CHP, bugünlerde “gerilimi sonuna kadar arttırma” taktiği izliyor. Bu taktik CHP’yi yükseltir mi?

*

Bu sorunun cevabını bulmak için “Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u nasıl kazandı” sorusunun cevabını vermemiz lazım.

*

O zaman verelim cevabı.

İmamoğlu, İstanbul’u şöyle kazandı:

*

- Sırtını tamamen ara renklere yaslayarak kazandı.

*

- Tarafların birbirine seslenme imkânını korumaya çalışarak kazandı.

*

- Toplumu “CHP mi, AK Parti mi” ikilemine sürüklemeyerek kazandı.

*

- Kıyasıya vuruşmayı değil, kıyasıya diyaloğu esas alarak kazandı.

*

- AK Parti’ye oy verenlerin kalplerini kazanmaya odaklanarak kazandı.

*

Eğer Ekrem İmamoğlu, bunları yapmayıp da...

Tuncay Özkan’ın, Engin Özkoç’un falan kafasıyla gitseydi...

Bırakın İstanbul’u, Beylikdüzü’nü bile kazanamazdı.


SÜLEYMAN SOYLU’NUN TOKALAŞMAMA ÖLÇÜTÜ

BİR şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmamış Süleyman Soylu.

*

Tarafsız Bölge’de konu açılınca...

İçimden gelmedi. Bu benim tercihim” dedi.

*

Bunun üzerine ben de...

“Başkası da sizin elinizi sıkmamayı tercih edebilir” hatırlatması yaptım.

*

Süleyman Soylu’nun buna cevabı, “Buyursunlar, sıkmasınlar” şeklinde oldu.

*

Ölçüt bu olunca... Pek mesele kalmıyor gibi.


YADIRGAMAYIN

- Bazıları Ahmet Hamdi Çamlı’nın yaptığı açıklamalardan kendisine bir eğlence çıkarabilir. Yadırgamayın.

*

- Bazıları sevgilerini didişmek suretiyle ifade edebilirler. Yadırgamayın.

*

- “You” adlı diziyi izleyen bir insan, bir süre sonra iç sesiyle konuşmaya başlayabilir. Yadırgamayın.

*

- İstanbul, bazen tuhaf bir şekilde aniden sessizleşiverir. Yadırgamayın.

*

- Bir insan sadece ve sadece “Acaba Semih Yalçın-Ümit Özdağ polemiği nereye evrilecek” diye merak edebilir. Yadırgamayın.

*

- Durup dururken bir anda “30 sene sonra Aleyna Tilki nasıl bir şey olacak” diye bir meraka kapılmak mümkündür. Yadırgamayın.

*

- İnsan, Putin’e karşı nasıl bir duygu geliştireceğini kestiremeyebilir. Yadırgamayın.

*

- Bir gazeteci, başka bir gazetecinin azarlanmasından konu ne olursa olsun hiç hazzetmez. Yadırgamayın. 

X
Ahmet HAKAN Ahmet HAKANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Tam anlamıyla mutlu olamıyorumGüzin AblaTam anlamıyla mutlu olamıyorum06.03.2020
Kritik ziyaretHande FIRATKritik ziyaret06.03.2020
Virüsle yaşamaya alışmakTülay DEMİRVirüsle yaşamaya alışmak 06.03.2020
Düşündüğünüz kadar yalnız değilsinizNedim ŞENERDüşündüğünüz kadar yalnız değilsiniz06.03.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.