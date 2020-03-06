‘Şerefsiz, hain, alçak’ sözlerini lügatimizden çıkarabilir miyiz lütfen

Muhatabımızın yapıp ettiklerinin onurdan pek nasip almamış işler olduğuna işaret edebiliriz.
*
Bu sözcükleri kullanmadan da...
Muhatabımızın aldığı tutumu, “ihanet” denilen olguyla eşdeğer tuttuğumuzu ifade edebiliriz.
*
Bu sözcükleri kullanmadan da...
Muhatabımızın bulunduğu konumun, bizim gözümüzde çok ama çok aşağılarda olduğunu vurgulayabiliriz.
*
Yani demem o ki...
En son söylenmesi gereken lafları, ilk önce söylemekten vazgeçelim.
Hakaretlerimizi bile azıcık estetize etme kaygımız olsun yahu!
*
Erbakan, Demirel, Özal falan... Böyle yapardı.
ERDOĞAN CHP’NİN SON HALİNDEN EPEY MEMNUNDUR
CHP gerilimi arttırma taktiği izliyor ya...
Şundan adım gibi eminim:
Buna en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan seviniyordur.
*
Çünkü Erdoğan’ın istediği tam da böyle bir şey.
*
- Tüm ara renkleri öldüren...
- Tarafların birbirine seslenme imkânını dinamitleyen...
- Toplumu “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu” ikilemine sürükleyen...
- Kıyasıya vuruşmaya dayanan...
- AK Parti’ye oy verenlerin iktidardan duydukları rahatsızlıkları unutturan...
Bir AK Parti-CHP çekişmesi...
Net olarak, kesin olarak, tartışmasız olarak...
AK Parti’nin işine yarar.
*
Siz bakmayın Erdoğan nefreti nedeniyle herhangi bir siyasi strateji çizemeyecek denli gözleri dönmüş olanların...
“Aslan Engin Özkoç, kaplan Engin Özkoç” diye tezahürat yapmasına.
Durum budur.
Ve bundan ibarettir.
BU İŞ SADECE VE SADECE ENGİN ÖZKOÇ’A YARAR
CHP’nin “sertlik yanlısı Tamil gerillası” gibi davranmasının tek bir sonucu olur:
*
Engin Özkoç ve onun gibilerinin...
CHP Kurultayı’nda isimlerinin üzerinin çizilme ihtimali azalır.
*
Peki Engin Özkoç’un CHP Kurultayı’nda isminin çizilme ihtimalinin azalmasının CHP’ye bir faydası olur mu?
*
Başka sorum yok, tanık sizin.
İMAMOĞLU NASIL KAZANDI?
CHP, bugünlerde “gerilimi sonuna kadar arttırma” taktiği izliyor. Bu taktik CHP’yi yükseltir mi?
*
Bu sorunun cevabını bulmak için “Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u nasıl kazandı” sorusunun cevabını vermemiz lazım.
*
O zaman verelim cevabı.
İmamoğlu, İstanbul’u şöyle kazandı:
*
- Sırtını tamamen ara renklere yaslayarak kazandı.
*
- Tarafların birbirine seslenme imkânını korumaya çalışarak kazandı.
*
- Toplumu “CHP mi, AK Parti mi” ikilemine sürüklemeyerek kazandı.
*
- Kıyasıya vuruşmayı değil, kıyasıya diyaloğu esas alarak kazandı.
*
- AK Parti’ye oy verenlerin kalplerini kazanmaya odaklanarak kazandı.
*
Eğer Ekrem İmamoğlu, bunları yapmayıp da...
Tuncay Özkan’ın, Engin Özkoç’un falan kafasıyla gitseydi...
Bırakın İstanbul’u, Beylikdüzü’nü bile kazanamazdı.
SÜLEYMAN SOYLU’NUN TOKALAŞMAMA ÖLÇÜTÜ
BİR şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmamış Süleyman Soylu.
*
Tarafsız Bölge’de konu açılınca...
“İçimden gelmedi. Bu benim tercihim” dedi.
*
Bunun üzerine ben de...
“Başkası da sizin elinizi sıkmamayı tercih edebilir” hatırlatması yaptım.
*
Süleyman Soylu’nun buna cevabı, “Buyursunlar, sıkmasınlar” şeklinde oldu.
*
Ölçüt bu olunca... Pek mesele kalmıyor gibi.
YADIRGAMAYIN
- Bazıları Ahmet Hamdi Çamlı’nın yaptığı açıklamalardan kendisine bir eğlence çıkarabilir. Yadırgamayın.
*
- Bazıları sevgilerini didişmek suretiyle ifade edebilirler. Yadırgamayın.
*
- “You” adlı diziyi izleyen bir insan, bir süre sonra iç sesiyle konuşmaya başlayabilir. Yadırgamayın.
*
- İstanbul, bazen tuhaf bir şekilde aniden sessizleşiverir. Yadırgamayın.
*
- Bir insan sadece ve sadece “Acaba Semih Yalçın-Ümit Özdağ polemiği nereye evrilecek” diye merak edebilir. Yadırgamayın.
*
- Durup dururken bir anda “30 sene sonra Aleyna Tilki nasıl bir şey olacak” diye bir meraka kapılmak mümkündür. Yadırgamayın.
*
- İnsan, Putin’e karşı nasıl bir duygu geliştireceğini kestiremeyebilir. Yadırgamayın.
*
- Bir gazeteci, başka bir gazetecinin azarlanmasından konu ne olursa olsun hiç hazzetmez. Yadırgamayın.
‘Şerefsiz, hain, alçak’ sözlerini lügatimizden çıkarabilir miyiz lütfen
BU sözcükleri kullanmadan da...
Muhatabımızın yapıp ettiklerinin onurdan pek nasip almamış işler olduğuna işaret edebiliriz.
*
Bu sözcükleri kullanmadan da...
Muhatabımızın aldığı tutumu, “ihanet” denilen olguyla eşdeğer tuttuğumuzu ifade edebiliriz.
*
Bu sözcükleri kullanmadan da...
Muhatabımızın bulunduğu konumun, bizim gözümüzde çok ama çok aşağılarda olduğunu vurgulayabiliriz.
*
Yani demem o ki...
En son söylenmesi gereken lafları, ilk önce söylemekten vazgeçelim.
Hakaretlerimizi bile azıcık estetize etme kaygımız olsun yahu!
*
Erbakan, Demirel, Özal falan... Böyle yapardı.
ERDOĞAN CHP’NİN SON HALİNDEN EPEY MEMNUNDUR
CHP gerilimi arttırma taktiği izliyor ya...
Şundan adım gibi eminim:
Buna en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan seviniyordur.
*
Çünkü Erdoğan’ın istediği tam da böyle bir şey.
*
- Tüm ara renkleri öldüren...
- Tarafların birbirine seslenme imkânını dinamitleyen...
- Toplumu “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu” ikilemine sürükleyen...
- Kıyasıya vuruşmaya dayanan...
- AK Parti’ye oy verenlerin iktidardan duydukları rahatsızlıkları unutturan...
Bir AK Parti-CHP çekişmesi...
Net olarak, kesin olarak, tartışmasız olarak...
AK Parti’nin işine yarar.
*
Siz bakmayın Erdoğan nefreti nedeniyle herhangi bir siyasi strateji çizemeyecek denli gözleri dönmüş olanların...
“Aslan Engin Özkoç, kaplan Engin Özkoç” diye tezahürat yapmasına.
Durum budur.
Ve bundan ibarettir.
BU İŞ SADECE VE SADECE ENGİN ÖZKOÇ’A YARAR
CHP’nin “sertlik yanlısı Tamil gerillası” gibi davranmasının tek bir sonucu olur:
*
Engin Özkoç ve onun gibilerinin...
CHP Kurultayı’nda isimlerinin üzerinin çizilme ihtimali azalır.
*
Peki Engin Özkoç’un CHP Kurultayı’nda isminin çizilme ihtimalinin azalmasının CHP’ye bir faydası olur mu?
*
Başka sorum yok, tanık sizin.
İMAMOĞLU NASIL KAZANDI?
CHP, bugünlerde “gerilimi sonuna kadar arttırma” taktiği izliyor. Bu taktik CHP’yi yükseltir mi?
*
Bu sorunun cevabını bulmak için “Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u nasıl kazandı” sorusunun cevabını vermemiz lazım.
*
O zaman verelim cevabı.
İmamoğlu, İstanbul’u şöyle kazandı:
*
- Sırtını tamamen ara renklere yaslayarak kazandı.
*
- Tarafların birbirine seslenme imkânını korumaya çalışarak kazandı.
*
- Toplumu “CHP mi, AK Parti mi” ikilemine sürüklemeyerek kazandı.
*
- Kıyasıya vuruşmayı değil, kıyasıya diyaloğu esas alarak kazandı.
*
- AK Parti’ye oy verenlerin kalplerini kazanmaya odaklanarak kazandı.
*
Eğer Ekrem İmamoğlu, bunları yapmayıp da...
Tuncay Özkan’ın, Engin Özkoç’un falan kafasıyla gitseydi...
Bırakın İstanbul’u, Beylikdüzü’nü bile kazanamazdı.
SÜLEYMAN SOYLU’NUN TOKALAŞMAMA ÖLÇÜTÜ
BİR şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmamış Süleyman Soylu.
*
Tarafsız Bölge’de konu açılınca...
“İçimden gelmedi. Bu benim tercihim” dedi.
*
Bunun üzerine ben de...
“Başkası da sizin elinizi sıkmamayı tercih edebilir” hatırlatması yaptım.
*
Süleyman Soylu’nun buna cevabı, “Buyursunlar, sıkmasınlar” şeklinde oldu.
*
Ölçüt bu olunca... Pek mesele kalmıyor gibi.
YADIRGAMAYIN
- Bazıları Ahmet Hamdi Çamlı’nın yaptığı açıklamalardan kendisine bir eğlence çıkarabilir. Yadırgamayın.
*
- Bazıları sevgilerini didişmek suretiyle ifade edebilirler. Yadırgamayın.
*
- “You” adlı diziyi izleyen bir insan, bir süre sonra iç sesiyle konuşmaya başlayabilir. Yadırgamayın.
*
- İstanbul, bazen tuhaf bir şekilde aniden sessizleşiverir. Yadırgamayın.
*
- Bir insan sadece ve sadece “Acaba Semih Yalçın-Ümit Özdağ polemiği nereye evrilecek” diye merak edebilir. Yadırgamayın.
*
- Durup dururken bir anda “30 sene sonra Aleyna Tilki nasıl bir şey olacak” diye bir meraka kapılmak mümkündür. Yadırgamayın.
*
- İnsan, Putin’e karşı nasıl bir duygu geliştireceğini kestiremeyebilir. Yadırgamayın.
*
- Bir gazeteci, başka bir gazetecinin azarlanmasından konu ne olursa olsun hiç hazzetmez. Yadırgamayın.